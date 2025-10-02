Рейтинг@Mail.ru
Экс-помощника министра ЧС Крыма осудили за махинации с землей - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Экс-помощника министра ЧС Крыма осудили за махинации с землей
Экс-помощника министра ЧС Крыма осудили за махинации с землей - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Экс-помощника министра ЧС Крыма осудили за махинации с землей
Бывший помощник главы МЧС Крыма приговорен к 6 годам колонии за мошенничество с муниципальными земельными участками в Симферопольском районе. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Бывший помощник главы МЧС Крыма приговорен к 6 годам колонии за мошенничество с муниципальными земельными участками в Симферопольском районе. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Уголовное дело в отношении экс-помощника министра было возбуждено по материалам Управления ФСБ по Крыму и Севастополю. На проданные им участки наложен арест. Отмечается, что уголовное дело в отношении соучастников преступления выделено в отдельное производство.Суд приговорил обвиняемого к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.Как сообщили в прокуратуре Крыма, суд частично удовлетворил иск о взыскании причиненного преступлением ущерба.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
мчс крыма, крым, новости крыма, закон и право, приговор, мошенничество, гсу ск россии по крыму и севастополю, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, прокуратура республики крым, правосудие, суд
Экс-помощника министра ЧС Крыма осудили за махинации с землей

Экс-помощника министра ЧС Крыма приговорили к 6 годам колонии за махинации с землей

16:13 02.10.2025 (обновлено: 16:31 02.10.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваФемида
Фемида
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Бывший помощник главы МЧС Крыма приговорен к 6 годам колонии за мошенничество с муниципальными земельными участками в Симферопольском районе. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
Суд установил, что фигурант вступил в преступный сговор со своим знакомым – экс-главой Мирновского сельского поселения Симферопольского района. Сообщники решили подменить решения сельсовета о выделении земли. Оформив документы на земельные участки на третьих лиц, обвиняемый продавал их, а полученными деньгами распоряжался по собственному усмотрению. Всего с 2015 по 2017 годы он незаконно переоформил 12 участков.
Уголовное дело в отношении экс-помощника министра было возбуждено по материалам Управления ФСБ по Крыму и Севастополю. На проданные им участки наложен арест. Отмечается, что уголовное дело в отношении соучастников преступления выделено в отдельное производство.
Суд приговорил обвиняемого к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.
Как сообщили в прокуратуре Крыма, суд частично удовлетворил иск о взыскании причиненного преступлением ущерба.
