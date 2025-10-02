https://crimea.ria.ru/20251002/eks-pomoschnika-ministra-chs-kryma-prigovorili-k-6-godam-kolonii-1149919117.html
Экс-помощника министра ЧС Крыма осудили за махинации с землей
2025-10-02T16:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Бывший помощник главы МЧС Крыма приговорен к 6 годам колонии за мошенничество с муниципальными земельными участками в Симферопольском районе. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Уголовное дело в отношении экс-помощника министра было возбуждено по материалам Управления ФСБ по Крыму и Севастополю. На проданные им участки наложен арест. Отмечается, что уголовное дело в отношении соучастников преступления выделено в отдельное производство.Суд приговорил обвиняемого к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.Как сообщили в прокуратуре Крыма, суд частично удовлетворил иск о взыскании причиненного преступлением ущерба.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
