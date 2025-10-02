https://crimea.ria.ru/20251002/chtoby-ostatsya-ukraintsy-pereezzhayut-zhit-v-krym-1149904672.html

Чтобы остаться: украинцы переезжают жить в Крым

Чтобы остаться: украинцы переезжают жить в Крым - РИА Новости Крым, 02.10.2025

Чтобы остаться: украинцы переезжают жить в Крым

Украинские переселенцы, а также жители Донбасса и Новороссии переезжают в Крым целыми семьями и остаются в регионе. Об это сообщил глава крымского парламента... РИА Новости Крым, 02.10.2025

2025-10-02T10:12

2025-10-02T10:12

2025-10-02T10:12

украина

крым

владимир константинов

общество

новости крыма

новые регионы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/06/1149249790_0:0:1197:673_1920x0_80_0_0_824699c41ce4b7270af1df95359c88fb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Украинские переселенцы, а также жители Донбасса и Новороссии переезжают в Крым целыми семьями и остаются в регионе. Об это сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов."Переселенцы с территории Украины и из новых исторических регионов России переезжают в Крым целыми семьями, находят здесь работу, возможности для развития и обустройства, устраивают в детсады и школы своих детей", – цитирует Константинова РИА Новости.Он также привел статистику, по которой детсады республики приняли более 560 детей из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, школы – более 2700, учреждения среднего профобразования – 715, а вузы – 980 человек."Из семей, прибывших в Крым с территории Украины, в наши детские сады зачислены 102 человека, в школы – 378, в учреждения СПО – 18, в вузы – 77", – добавил спикер крымского парламента.Нацбанк Украины со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщал ранее, что с начала года из страны выехали 100 тысяч мигрантов. По состоянию на апрель 2025 года за границей находилось 6,9 млн украинцев.Эти цифры наглядно свидетельствует о том, что политика киевского режима направлена на геноцид собственных соотечественников, считает руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Константинов напомнил, почему Крым больше не часть УкраиныЧто ждет бежавших от режима Зеленского украинцев в Европе – мнениеПольша отменила соцвыплаты неработающим украинцам

украина

крым

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, крым, владимир константинов, общество, новости крыма, новые регионы россии