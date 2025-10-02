Рейтинг@Mail.ru
Чтобы остаться: украинцы переезжают жить в Крым - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251002/chtoby-ostatsya-ukraintsy-pereezzhayut-zhit-v-krym-1149904672.html
Чтобы остаться: украинцы переезжают жить в Крым
Чтобы остаться: украинцы переезжают жить в Крым - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Чтобы остаться: украинцы переезжают жить в Крым
Украинские переселенцы, а также жители Донбасса и Новороссии переезжают в Крым целыми семьями и остаются в регионе. Об это сообщил глава крымского парламента... РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T10:12
2025-10-02T10:12
украина
крым
владимир константинов
общество
новости крыма
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/06/1149249790_0:0:1197:673_1920x0_80_0_0_824699c41ce4b7270af1df95359c88fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Украинские переселенцы, а также жители Донбасса и Новороссии переезжают в Крым целыми семьями и остаются в регионе. Об это сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов."Переселенцы с территории Украины и из новых исторических регионов России переезжают в Крым целыми семьями, находят здесь работу, возможности для развития и обустройства, устраивают в детсады и школы своих детей", – цитирует Константинова РИА Новости.Он также привел статистику, по которой детсады республики приняли более 560 детей из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, школы – более 2700, учреждения среднего профобразования – 715, а вузы – 980 человек."Из семей, прибывших в Крым с территории Украины, в наши детские сады зачислены 102 человека, в школы – 378, в учреждения СПО – 18, в вузы – 77", – добавил спикер крымского парламента.Нацбанк Украины со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщал ранее, что с начала года из страны выехали 100 тысяч мигрантов. По состоянию на апрель 2025 года за границей находилось 6,9 млн украинцев.Эти цифры наглядно свидетельствует о том, что политика киевского режима направлена на геноцид собственных соотечественников, считает руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Константинов напомнил, почему Крым больше не часть УкраиныЧто ждет бежавших от режима Зеленского украинцев в Европе – мнениеПольша отменила соцвыплаты неработающим украинцам
украина
крым
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/06/1149249790_0:0:897:673_1920x0_80_0_0_ec23d9705fe58cc14f8b3841e20204e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, крым, владимир константинов, общество, новости крыма, новые регионы россии
Чтобы остаться: украинцы переезжают жить в Крым

Константинов: переселенцы из Украины и жители новых регионов России переезжают в Крым

10:12 02.10.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоКореиз
Кореиз
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Украинские переселенцы, а также жители Донбасса и Новороссии переезжают в Крым целыми семьями и остаются в регионе. Об это сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Переселенцы с территории Украины и из новых исторических регионов России переезжают в Крым целыми семьями, находят здесь работу, возможности для развития и обустройства, устраивают в детсады и школы своих детей", – цитирует Константинова РИА Новости.
Он также привел статистику, по которой детсады республики приняли более 560 детей из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, школы – более 2700, учреждения среднего профобразования – 715, а вузы – 980 человек.
"Из семей, прибывших в Крым с территории Украины, в наши детские сады зачислены 102 человека, в школы – 378, в учреждения СПО – 18, в вузы – 77", – добавил спикер крымского парламента.
Нацбанк Украины со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщал ранее, что с начала года из страны выехали 100 тысяч мигрантов. По состоянию на апрель 2025 года за границей находилось 6,9 млн украинцев.
Эти цифры наглядно свидетельствует о том, что политика киевского режима направлена на геноцид собственных соотечественников, считает руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Константинов напомнил, почему Крым больше не часть Украины
Что ждет бежавших от режима Зеленского украинцев в Европе – мнение
Польша отменила соцвыплаты неработающим украинцам
 
УкраинаКрымВладимир КонстантиновОбществоНовости КрымаНовые регионы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:19В Крыму вдоль дорог высадят 150 тысяч "защитных" деревьев
11:08Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в три раза за час
10:55В Крыму объявлено экстренное предупреждение
10:41"Эхо прошедшей войны": на востоке Крыма уничтожают взрывоопасные предметы
10:34"Солнце на работе": магнитная буря бушует над Землей третий день
10:25В ВТБ рассказали, как защитить свои биометрические данные от мошенников
10:18Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова начала расти очередь
10:12Чтобы остаться: украинцы переезжают жить в Крым
10:04Крымчанка передала украинской разведке координаты склада с горючим
09:25Севастопольца осудили за призывы к терактам и подрыву Крымского моста
09:07Моряк и девушка: как великий композитор увековечил войну и любовь
08:48В Крыму бензин есть на 70 АЗС – перечень
08:28Первый полет Ил-2: начало истории "летающего танка"
08:11Крымский мост: оперативная обстановка утром в четверг
07:43Восстановить подачу электроэнергии на Чернобыльской АЭС пока не удалось
07:2785 беспилотников ВСУ атаковали ночью Крым и еще шесть регионов страны
07:09"Поссорила" ли Украина Мерца и фон дер Ляйен – мнение
06:40США предоставят Киеву разведданные для дальнобойных ударов по России
06:07"Приятная аномалия": сколько туристов ехали в Крым на автобусах
00:01Что ждать от погоды в Крыму 2 октября
Лента новостейМолния