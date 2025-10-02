Чтобы остаться: украинцы переезжают жить в Крым

https://crimea.ria.ru/20251002/chtoby-ostatsya-ukraintsy-pereezzhayut-zhit-v-krym-1149904672.html
2025-10-02T10:12
2025-10-02T10:12
2025-10-02T10:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Украинские переселенцы, а также жители Донбасса и Новороссии переезжают в Крым целыми семьями и остаются в регионе. Об это сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов."Переселенцы с территории Украины и из новых исторических регионов России переезжают в Крым целыми семьями, находят здесь работу, возможности для развития и обустройства, устраивают в детсады и школы своих детей", – цитирует Константинова РИА Новости.Он также привел статистику, по которой детсады республики приняли более 560 детей из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, школы – более 2700, учреждения среднего профобразования – 715, а вузы – 980 человек."Из семей, прибывших в Крым с территории Украины, в наши детские сады зачислены 102 человека, в школы – 378, в учреждения СПО – 18, в вузы – 77", – добавил спикер крымского парламента.Нацбанк Украины со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщал ранее, что с начала года из страны выехали 100 тысяч мигрантов. По состоянию на апрель 2025 года за границей находилось 6,9 млн украинцев.Эти цифры наглядно свидетельствует о том, что политика киевского режима направлена на геноцид собственных соотечественников, считает руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Константинов напомнил, почему Крым больше не часть УкраиныЧто ждет бежавших от режима Зеленского украинцев в Европе – мнениеПольша отменила соцвыплаты неработающим украинцам
