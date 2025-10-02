https://crimea.ria.ru/20251002/chto-zhdat-ot-pogody-v-krymu-2-oktyabrya-1149867802.html

Что ждать от погоды в Крыму 2 октября

В четверг погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта, без осадков. РИА Новости Крым, 02.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта, без осадков.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +17...19.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +17...19.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке, переменная облачность, временами дождь, ночью температура воздуха составит +9...+12, днем +16...+19 градусов.

