Что ждать от погоды в Крыму 2 октября
Что ждать от погоды в Крыму 2 октября - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Что ждать от погоды в Крыму 2 октября
В четверг погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта, без осадков. РИА Новости Крым, 02.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта, без осадков.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +17...19.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +17...19.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке, переменная облачность, временами дождь, ночью температура воздуха составит +9...+12, днем +16...+19 градусов.
Погода в Крыму на 2 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта, без осадков.
"Ветер северо-восточный, восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха 2 октября ночью +5…10, на побережье до +13; днем +16…19, в горах +10…12", – уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +17...19.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +17...19.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке, переменная облачность, временами дождь, ночью температура воздуха составит +9...+12, днем +16...+19 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.