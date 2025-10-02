Рейтинг@Mail.ru
Что ждать от погоды в Крыму 2 октября - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251002/chto-zhdat-ot-pogody-v-krymu-2-oktyabrya-1149867802.html
Что ждать от погоды в Крыму 2 октября
Что ждать от погоды в Крыму 2 октября - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Что ждать от погоды в Крыму 2 октября
В четверг погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта, без осадков. РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T00:01
2025-10-02T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149817147_0:0:1109:624_1920x0_80_0_0_2a3ccefc680ea8138af1a4df2184a85f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта, без осадков.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +17...19.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +17...19.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке, переменная облачность, временами дождь, ночью температура воздуха составит +9...+12, днем +16...+19 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1d/1149817147_0:0:833:624_1920x0_80_0_0_b73df48f4b082fd8d8d34de0cb6ff878.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Что ждать от погоды в Крыму 2 октября

Погода в Крыму на 2 октября

00:01 02.10.2025
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНОсень в горах
Осень в горах
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять зона холодного атмосферного фронта, без осадков.

"Ветер северо-восточный, восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха 2 октября ночью +5…10, на побережье до +13; днем +16…19, в горах +10…12", – уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +17...19.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +17...19.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке, переменная облачность, временами дождь, ночью температура воздуха составит +9...+12, днем +16...+19 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Что ждать от погоды в Крыму 2 октября
00:00Какой сегодня праздник: 2 октября
22:45В Крыму владельцы жилья и авто получат уведомления от налоговой
22:33Землетрясение на Филиппинах и топливо в Крыму: главное за день
22:08Над Россией третью ночь подряд ожидаются магнитные бури и полярные сияния
21:56"Нарушение закона ведет к хаосу": Джанго в Крыму о радикализме на Украине
21:47Минэнерго Украины заявило о перебое в электроснабжении саркофага на ЧАЭС
21:39В Крыму изобрели уникальный переходник для аппаратов ИВЛ
21:25В Крыму впервые представили программу "Чтобы победить"
21:0580 домов в Керчи отключат от газоснабжения
20:48В Севастополе закрыли рейд
20:45"Спецкнопка" против аферистов – что меняется в банковских приложениях
20:24Россия хочет запустить процесс выбора нового генсека ООН - Небензя
20:22В сенате США вновь не смогли принять законопроект о финансировании
20:18СК РФ расследует гибель депутата Новой Каховки Владимира Леонтьева
19:46Житель Джанкоя заплатит штраф за несанкционированный мотозаезд
19:33Туристы выбирают Ялту и Севастополь для октябрьского отдыха
19:10"Надо признать неприятную истину": политолог об итогах выборов в Молдавии
18:49В Севастополе планируется собрать 700 тонн яблок
18:32Отели Крыма лидируют по прохождению самооценки
Лента новостейМолния