85 беспилотников ВСУ атаковали ночью Крым и еще шесть регионов страны
85 беспилотников ВСУ атаковали ночью Крым и еще шесть регионов страны - РИА Новости Крым, 02.10.2025
85 беспилотников ВСУ атаковали ночью Крым и еще шесть регионов страны
Дежурные средства российской ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников над регионами России – 13 дронов ВСУ были ликвидированы...
2025-10-02T07:27
2025-10-02T07:27
2025-10-02T07:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников над регионами России – 13 дронов ВСУ были ликвидированы над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.13 дронов ВСУ были ликвидированы над Крымом, 38 – над Воронежской областью, 11 – над Белгородской, 10 – над Саратовской, семь – над Ростовской, четыре над Волгоградской, и два над Пензенской, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
85 беспилотников ВСУ атаковали ночью Крым и еще шесть регионов страны
85 беспилотников ВСУ перехватили и уничтожили над Крымом и еще шестью регионами страны
07:27 02.10.2025 (обновлено: 07:34 02.10.2025)