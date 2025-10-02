https://crimea.ria.ru/20251002/85-bespilotnikov-vsu-atakovali-nochyu-krym-i-esche-shest-regionov-strany-1149902485.html

85 беспилотников ВСУ атаковали ночью Крым и еще шесть регионов страны

85 беспилотников ВСУ атаковали ночью Крым и еще шесть регионов страны - РИА Новости Крым, 02.10.2025

85 беспилотников ВСУ атаковали ночью Крым и еще шесть регионов страны

Дежурные средства российской ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников над регионами России – 13 дронов ВСУ были ликвидированы... РИА Новости Крым, 02.10.2025

2025-10-02T07:27

2025-10-02T07:27

2025-10-02T07:34

новости

крым

новости крыма

воронежская область

белгородская область

саратовская область

ростовская область

волгоградская область

пензенская область

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145069804_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_4987930f4eee0197b319f22ab59e787e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников над регионами России – 13 дронов ВСУ были ликвидированы над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.13 дронов ВСУ были ликвидированы над Крымом, 38 – над Воронежской областью, 11 – над Белгородской, 10 – над Саратовской, семь – над Ростовской, четыре над Волгоградской, и два над Пензенской, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

воронежская область

белгородская область

саратовская область

ростовская область

волгоградская область

пензенская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крым, новости крыма, воронежская область, белгородская область, саратовская область, ростовская область, волгоградская область, пензенская область, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон)