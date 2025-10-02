Рейтинг@Mail.ru
85 беспилотников ВСУ атаковали ночью Крым и еще шесть регионов страны - РИА Новости Крым, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251002/85-bespilotnikov-vsu-atakovali-nochyu-krym-i-esche-shest-regionov-strany-1149902485.html
85 беспилотников ВСУ атаковали ночью Крым и еще шесть регионов страны
85 беспилотников ВСУ атаковали ночью Крым и еще шесть регионов страны - РИА Новости Крым, 02.10.2025
85 беспилотников ВСУ атаковали ночью Крым и еще шесть регионов страны
Дежурные средства российской ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников над регионами России – 13 дронов ВСУ были ликвидированы... РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T07:27
2025-10-02T07:34
новости
крым
новости крыма
воронежская область
белгородская область
саратовская область
ростовская область
волгоградская область
пензенская область
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145069804_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_4987930f4eee0197b319f22ab59e787e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников над регионами России – 13 дронов ВСУ были ликвидированы над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.13 дронов ВСУ были ликвидированы над Крымом, 38 – над Воронежской областью, 11 – над Белгородской, 10 – над Саратовской, семь – над Ростовской, четыре над Волгоградской, и два над Пензенской, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
воронежская область
белгородская область
саратовская область
ростовская область
волгоградская область
пензенская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145069804_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_81460afd3b7572c259a5017cf32fa48c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, крым, новости крыма, воронежская область, белгородская область, саратовская область, ростовская область, волгоградская область, пензенская область, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон)
85 беспилотников ВСУ атаковали ночью Крым и еще шесть регионов страны

85 беспилотников ВСУ перехватили и уничтожили над Крымом и еще шестью регионами страны

07:27 02.10.2025 (обновлено: 07:34 02.10.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНесение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны
Несение боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО в ночь на четверг перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников над регионами России – 13 дронов ВСУ были ликвидированы над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.

13 дронов ВСУ были ликвидированы над Крымом, 38 – над Воронежской областью, 11 – над Белгородской, 10 – над Саратовской, семь – над Ростовской, четыре над Волгоградской, и два над Пензенской, перечислили в российском военном ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиКрымНовости КрымаВоронежская областьБелгородская областьСаратовская областьРостовская областьВолгоградская областьПензенская областьМинистерство обороны РФПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:19В Крыму вдоль дорог высадят 150 тысяч "защитных" деревьев
11:08Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в три раза за час
10:55В Крыму объявлено экстренное предупреждение
10:41"Эхо прошедшей войны": на востоке Крыма уничтожают взрывоопасные предметы
10:34"Солнце на работе": магнитная буря бушует над Землей третий день
10:25В ВТБ рассказали, как защитить свои биометрические данные от мошенников
10:18Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова начала расти очередь
10:12Чтобы остаться: украинцы переезжают жить в Крым
10:04Крымчанка передала украинской разведке координаты склада с горючим
09:25Севастопольца осудили за призывы к терактам и подрыву Крымского моста
09:07Моряк и девушка: как великий композитор увековечил войну и любовь
08:48В Крыму бензин есть на 70 АЗС – перечень
08:28Первый полет Ил-2: начало истории "летающего танка"
08:11Крымский мост: оперативная обстановка утром в четверг
07:43Восстановить подачу электроэнергии на Чернобыльской АЭС пока не удалось
07:2785 беспилотников ВСУ атаковали ночью Крым и еще шесть регионов страны
07:09"Поссорила" ли Украина Мерца и фон дер Ляйен – мнение
06:40США предоставят Киеву разведданные для дальнобойных ударов по России
06:07"Приятная аномалия": сколько туристов ехали в Крым на автобусах
00:01Что ждать от погоды в Крыму 2 октября
Лента новостейМолния