146 лет назад выдали первый патент на "вагон с бесконечными рельсами"

2 октября 1879 года русский механик-самоучка Федор Блинов получил патент на "вагон с бесконечными рельсами" – прототип трактора на гусеничном ходу. РИА Новости Крым, 02.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. 2 октября 1879 года русский механик-самоучка Федор Блинов получил патент на "вагон с бесконечными рельсами" – прототип трактора на гусеничном ходу.Это был железнодорожный вагон с деревянным кузовом и рамой, к нижней части которой на рессорах были прикреплены две тележки, поворачивающиеся в горизонтальной плоскости. “Бесконечными рельсами” конструктор называл замкнутые железные ленты, состоящие из отдельных звеньев. Устройство Блинова содержало все элементы современного гусеничного хода, а предложенный конструктором принцип остается неизменным по сей день.Об истории создания первого гусеничного трактора – в инфографике РИА Новости Крым.

