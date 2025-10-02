https://crimea.ria.ru/20251002/146-let-nazad-vydali-pervyy-patent-na-vagon-s-beskonechnymi-relsami-1149878580.html
146 лет назад выдали первый патент на "вагон с бесконечными рельсами"
146 лет назад выдали первый патент на "вагон с бесконечными рельсами" - РИА Новости Крым, 02.10.2025
146 лет назад выдали первый патент на "вагон с бесконечными рельсами"
2 октября 1879 года русский механик-самоучка Федор Блинов получил патент на "вагон с бесконечными рельсами" – прототип трактора на гусеничном ходу. РИА Новости Крым, 02.10.2025
2025-10-02T13:55
2025-10-02T13:55
2025-10-02T13:53
история
транспорт
россия
инфографика
наука и технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149878843_0:138:600:476_1920x0_80_0_0_5d02e925794b38ad7ac9f3a3b8159119.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. 2 октября 1879 года русский механик-самоучка Федор Блинов получил патент на "вагон с бесконечными рельсами" – прототип трактора на гусеничном ходу.Это был железнодорожный вагон с деревянным кузовом и рамой, к нижней части которой на рессорах были прикреплены две тележки, поворачивающиеся в горизонтальной плоскости. “Бесконечными рельсами” конструктор называл замкнутые железные ленты, состоящие из отдельных звеньев. Устройство Блинова содержало все элементы современного гусеничного хода, а предложенный конструктором принцип остается неизменным по сей день.Об истории создания первого гусеничного трактора – в инфографике РИА Новости Крым.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149878843_0:26:600:476_1920x0_80_0_0_b172754117cd7fcdc09720162995a23f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
история, транспорт, россия, наука и технологии
146 лет назад выдали первый патент на "вагон с бесконечными рельсами"
Первый в мире патент на гусеничный трактор – инфографика РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. 2 октября 1879 года русский механик-самоучка Федор Блинов получил патент на "вагон с бесконечными рельсами" – прототип трактора на гусеничном ходу.
Это был железнодорожный вагон с деревянным кузовом и рамой, к нижней части которой на рессорах были прикреплены две тележки, поворачивающиеся в горизонтальной плоскости. “Бесконечными рельсами” конструктор называл замкнутые железные ленты, состоящие из отдельных звеньев. Устройство Блинова содержало все элементы современного гусеничного хода, а предложенный конструктором принцип остается неизменным по сей день.
Об истории создания первого гусеничного трактора – в инфографике РИА Новости Крым
.