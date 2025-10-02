Рейтинг@Mail.ru
146 лет назад выдали первый патент на "вагон с бесконечными рельсами"
146 лет назад выдали первый патент на "вагон с бесконечными рельсами"
146 лет назад выдали первый патент на "вагон с бесконечными рельсами"
2 октября 1879 года русский механик-самоучка Федор Блинов получил патент на "вагон с бесконечными рельсами" – прототип трактора на гусеничном ходу.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. 2 октября 1879 года русский механик-самоучка Федор Блинов получил патент на "вагон с бесконечными рельсами" – прототип трактора на гусеничном ходу.Это был железнодорожный вагон с деревянным кузовом и рамой, к нижней части которой на рессорах были прикреплены две тележки, поворачивающиеся в горизонтальной плоскости. “Бесконечными рельсами” конструктор называл замкнутые железные ленты, состоящие из отдельных звеньев. Устройство Блинова содержало все элементы современного гусеничного хода, а предложенный конструктором принцип остается неизменным по сей день.Об истории создания первого гусеничного трактора – в инфографике РИА Новости Крым.
146 лет назад выдали первый патент на "вагон с бесконечными рельсами"

Первый в мире патент на гусеничный трактор – инфографика РИА Новости Крым

13:55 02.10.2025
 
Первый гусеничный трактор – инфографика
Первый гусеничный трактор – инфографика
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. 2 октября 1879 года русский механик-самоучка Федор Блинов получил патент на "вагон с бесконечными рельсами" – прототип трактора на гусеничном ходу.
Это был железнодорожный вагон с деревянным кузовом и рамой, к нижней части которой на рессорах были прикреплены две тележки, поворачивающиеся в горизонтальной плоскости. “Бесконечными рельсами” конструктор называл замкнутые железные ленты, состоящие из отдельных звеньев. Устройство Блинова содержало все элементы современного гусеничного хода, а предложенный конструктором принцип остается неизменным по сей день.
Об истории создания первого гусеничного трактора – в инфографике РИА Новости Крым.
 
