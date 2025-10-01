Рейтинг@Mail.ru
Житель Ялты получил 14 лет за госизмену - РИА Новости Крым, 01.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251001/zhitel-yalty-poluchil-14-let-za-gosizmenu-1149885302.html
Житель Ялты получил 14 лет за госизмену
Житель Ялты получил 14 лет за госизмену - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Житель Ялты получил 14 лет за госизмену
67-летний житель Ялты получил 14 лет за передачу СБУ данных бывшего высокопоставленного военного, которого противник хотел использовать в своих целях. Об этом... РИА Новости Крым, 01.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. 67-летний житель Ялты получил 14 лет за передачу СБУ данных бывшего высокопоставленного военного, которого противник хотел использовать в своих целях. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным пресс-службы, осужденный организовал канал связи между кадровым сотрудником Службы безопасности Украины и своим 58-летним земляком, который раньше был высокопоставленным военнослужащим и секретоносителем. При этом он знал о намерении СБУ получить от последнего данные военного характера.Уголовное дело открыто по статье о государственной измене. Верховный суд Республики Крым признал мужчину виновным и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и 1,5 годам ограничения свободы. Пока приговор в законную силу не вступил.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Энергодара получила 14 лет за госизменуЖитель Феодосии передал Киеву данные о нефтебазе и ПВО за 11000 гривенСливал данные о военных: в Крыму за госизмену осужден житель Мелитополя
Житель Ялты получил 14 лет за госизмену

ФСБ: житель Ялты получил 14 лет за передачу данных СБУ

15:20 01.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. 67-летний житель Ялты получил 14 лет за передачу СБУ данных бывшего высокопоставленного военного, которого противник хотел использовать в своих целях. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.
По данным пресс-службы, осужденный организовал канал связи между кадровым сотрудником Службы безопасности Украины и своим 58-летним земляком, который раньше был высокопоставленным военнослужащим и секретоносителем. При этом он знал о намерении СБУ получить от последнего данные военного характера.
"В результате военному пенсионеру посредством интернет-мессенджеров поступили сообщения от СБУ с отработкой конкретных заданий, которые в случае их исполнения повлекли бы тяжкие последствия для Вооруженных сил Российской Федерации – потерю личного состава и военной техники. В случае невыполнения поручений, украинская спецслужба пригрозила гражданину физической ликвидацией", – сообщили в ФСБ.
Уголовное дело открыто по статье о государственной измене. Верховный суд Республики Крым признал мужчину виновным и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и 1,5 годам ограничения свободы. Пока приговор в законную силу не вступил.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
