Житель Ялты получил 14 лет за госизмену
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. 67-летний житель Ялты получил 14 лет за передачу СБУ данных бывшего высокопоставленного военного, которого противник хотел использовать в своих целях. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным пресс-службы, осужденный организовал канал связи между кадровым сотрудником Службы безопасности Украины и своим 58-летним земляком, который раньше был высокопоставленным военнослужащим и секретоносителем. При этом он знал о намерении СБУ получить от последнего данные военного характера.Уголовное дело открыто по статье о государственной измене. Верховный суд Республики Крым признал мужчину виновным и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и 1,5 годам ограничения свободы. Пока приговор в законную силу не вступил.
"В результате военному пенсионеру посредством интернет-мессенджеров поступили сообщения от СБУ с отработкой конкретных заданий, которые в случае их исполнения повлекли бы тяжкие последствия для Вооруженных сил Российской Федерации – потерю личного состава и военной техники. В случае невыполнения поручений, украинская спецслужба пригрозила гражданину физической ликвидацией", – сообщили в ФСБ.
