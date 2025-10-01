https://crimea.ria.ru/20251001/zhitel-yalty-poluchil-14-let-za-gosizmenu-1149885302.html

Житель Ялты получил 14 лет за госизмену

Житель Ялты получил 14 лет за госизмену - РИА Новости Крым, 01.10.2025

Житель Ялты получил 14 лет за госизмену

67-летний житель Ялты получил 14 лет за передачу СБУ данных бывшего высокопоставленного военного, которого противник хотел использовать в своих целях. Об этом... РИА Новости Крым, 01.10.2025

2025-10-01T15:20

2025-10-01T15:20

2025-10-01T15:20

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

крым

новости крыма

ялта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902740_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_360ac3fe715f0ec249919bd879055435.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. 67-летний житель Ялты получил 14 лет за передачу СБУ данных бывшего высокопоставленного военного, которого противник хотел использовать в своих целях. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным пресс-службы, осужденный организовал канал связи между кадровым сотрудником Службы безопасности Украины и своим 58-летним земляком, который раньше был высокопоставленным военнослужащим и секретоносителем. При этом он знал о намерении СБУ получить от последнего данные военного характера.Уголовное дело открыто по статье о государственной измене. Верховный суд Республики Крым признал мужчину виновным и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и 1,5 годам ограничения свободы. Пока приговор в законную силу не вступил.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Энергодара получила 14 лет за госизменуЖитель Феодосии передал Киеву данные о нефтебазе и ПВО за 11000 гривенСливал данные о военных: в Крыму за госизмену осужден житель Мелитополя

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, крым, новости крыма, ялта