Житель Джанкоя заплатит штраф за несанкционированный мотозаезд - РИА Новости Крым, 01.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251001/zhitel-dzhankoya-zaplatit-shtraf-za-nesanktsionirovannyy-motozaezd-1149895579.html
Житель Джанкоя заплатит штраф за несанкционированный мотозаезд
Житель Джанкоя заплатит штраф за несанкционированный мотозаезд - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Житель Джанкоя заплатит штраф за несанкционированный мотозаезд
Житель Джанкоя заплатит штраф за организацию несанкционированного мотозаезда по улицам крымской столицы. Об этом сообщает в среду пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T19:46
2025-10-01T19:46
джанкой
мвд по республике крым
крым
происшествия
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437000_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9659a0061938613da4f228a5c1a344c6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Житель Джанкоя заплатит штраф за организацию несанкционированного мотозаезда по улицам крымской столицы. Об этом сообщает в среду пресс-служба МВД по Крыму.О массовом заезде большой группы мопедистов с многочисленными нарушениями ПДД правоохранители узнали из публикации в Telegram. Как выяснили полицейские, среди участников заезда был подросток, а его организатором выступил 24-летний житель Джанкоя, который в итоге получил админпротокол.Несовершеннолетний участник заезда также установлен. В отношении его матери составлен административный материал о неисполнение родительских обязанностей. Сейчас полицейские продолжают проверку и устанавливают других участников инцидента.
джанкой
крым
Новости
джанкой, мвд по республике крым, крым, происшествия, новости крыма
Житель Джанкоя заплатит штраф за несанкционированный мотозаезд

МВД: организатор незаконного мотозаезда в Симферополе получил штраф

19:46 01.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль ДПС
Патруль ДПС - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Житель Джанкоя заплатит штраф за организацию несанкционированного мотозаезда по улицам крымской столицы. Об этом сообщает в среду пресс-служба МВД по Крыму.
О массовом заезде большой группы мопедистов с многочисленными нарушениями ПДД правоохранители узнали из публикации в Telegram. Как выяснили полицейские, среди участников заезда был подросток, а его организатором выступил 24-летний житель Джанкоя, который в итоге получил админпротокол.
"Правонарушителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей", – сообщили в пресс-службе.
Несовершеннолетний участник заезда также установлен. В отношении его матери составлен административный материал о неисполнение родительских обязанностей. Сейчас полицейские продолжают проверку и устанавливают других участников инцидента.
ДжанкойМВД по Республике КрымКрымПроисшествияНовости Крыма
 
