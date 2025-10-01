https://crimea.ria.ru/20251001/zhitel-dzhankoya-zaplatit-shtraf-za-nesanktsionirovannyy-motozaezd-1149895579.html

Житель Джанкоя заплатит штраф за несанкционированный мотозаезд

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Житель Джанкоя заплатит штраф за организацию несанкционированного мотозаезда по улицам крымской столицы. Об этом сообщает в среду пресс-служба МВД по Крыму.О массовом заезде большой группы мопедистов с многочисленными нарушениями ПДД правоохранители узнали из публикации в Telegram. Как выяснили полицейские, среди участников заезда был подросток, а его организатором выступил 24-летний житель Джанкоя, который в итоге получил админпротокол.Несовершеннолетний участник заезда также установлен. В отношении его матери составлен административный материал о неисполнение родительских обязанностей. Сейчас полицейские продолжают проверку и устанавливают других участников инцидента.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли и 26 получили ранения в ДТП в КрымуВ Крыму выявили 21 школьника за рулем без правВ Крыму поймали почти 100 нетрезвых водителей за два дня

