Житель Джанкоя заплатит штраф за несанкционированный мотозаезд

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Житель Джанкоя заплатит штраф за организацию несанкционированного мотозаезда по улицам крымской столицы. Об этом сообщает в среду пресс-служба МВД по Крыму.
О массовом заезде большой группы мопедистов с многочисленными нарушениями ПДД правоохранители узнали из публикации в Telegram. Как выяснили полицейские, среди участников заезда был подросток, а его организатором выступил 24-летний житель Джанкоя, который в итоге получил админпротокол.
"Правонарушителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей", – сообщили в пресс-службе.
Несовершеннолетний участник заезда также установлен. В отношении его матери составлен административный материал о неисполнение родительских обязанностей. Сейчас полицейские продолжают проверку и устанавливают других участников инцидента.
