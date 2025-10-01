https://crimea.ria.ru/20251001/v-ssha-nazvali-nerealnoy-peredachu-ukraine-raket-tomahawk-1149895430.html

В США назвали нереальной передачу Украине ракет Tomahawk

В США назвали нереальной передачу Украине ракет Tomahawk - РИА Новости Крым, 01.10.2025

В США назвали нереальной передачу Украине ракет Tomahawk

Разговоры о предоставлении Украине крылатых ракет Tomahawk являются надуманными и оторванными от военных реалий, вероятность их передачи Киеву невелика. Такое... РИА Новости Крым, 01.10.2025

2025-10-01T17:58

2025-10-01T17:58

2025-10-01T17:58

сша

оружие

ракета tomahawk

украина

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149769768_0:50:1024:626_1920x0_80_0_0_508248515e92f1131c6144e274e350e9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Разговоры о предоставлении Украине крылатых ракет Tomahawk являются надуманными и оторванными от военных реалий, вероятность их передачи Киеву невелика. Такое мнение высказала директор по военному анализу американского аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавана в статье для издания Responsible Statecraft.По ее мнению, если администрация президента США надеется, что разговоры о поставках данных ракет даст ей рычаги воздействия на президента России Владимира Путина, то она ошибается.Кавана пояснила, что у Украины нет возможности запускать эти ракеты, а запасы Tomahawk и систем их доставки "слишком малы и слишком ценны, чтобы Пентагон согласился с ними расстаться".Эксперт отметила, что ракеты Tomahawk могут быть запущены тремя способами: с эсминца с управляемыми ракетами, с подводных лодок класса "Огайо", "Вирджиния" и "Лос-Анджелес", а также с использованием новой наземной системы Typhon. Украина не располагает ни одним из этих средств, и у нее практически нет шансов получить их в ближайшей или среднесрочной перспективе, уверена специалист.Даже если бы США и согласились передать Киеву систему Typhon, она бы долго не продержалась на поле боя, поскольку вследствие ее больших габаритов и неповоротливости она быстро стала бы уязвимой целью для российских беспилотников и ракет, утверждает Кавана. А без средств для запуска ракет передача или продажа Tomahawk Украине была бы бесполезной, считает она.Кроме того, у США этих ракет осталось немного, и Пентагон "с опаской отнесется к расставанию с ценным боеприпасом, особенно в количествах, необходимых Украине для достижения стратегического эффекта".По мнению эксперта, такие "риторические и нереалистичные военные угрозы", как заявления о поставках Tomahawk Киеву, "вызывают отчаяние и создают ненужные риски эскалации".Американский вице-президент Джей Ди Вэнс ранее заявил, что администрация США обсуждает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Украине, но окончательное решение примет президент Трамп.Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что американская администрация пока не приняла решение по поводу передачи этих ракет Киеву. При этом он отметил, что, судя по заявлениям вице-президента Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, Украине можно наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Ракеты Tomahawk производства компании RTX имеют дальность до 1,6 тысячи километров. Скорость – около 880 км/ч. Высота полета – от 10 до 50 метров над землей, что позволяет ей избегать обнаружения радарами. Боевая часть в основном осколочно-фугасная, массой 450 кг. Возможны также кассетные, бетонобойные, проникающие боевые части.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО закупает у США оружие для Украины по полной стоимости – Трамп Почему США заявили о передаче Киеву ракет TomahawkПентагон призвал военных США готовиться к войне

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, оружие, ракета tomahawk, украина, новости сво