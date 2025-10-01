https://crimea.ria.ru/20251001/v-sevastopole-zapustili-vtoroy-parom-na-severnuyu-storonu-1149893707.html

В Севастополе запустили второй паром на Северную сторону

В Севастополе запустили второй паром на Северную сторону - РИА Новости Крым, 01.10.2025

В Севастополе запустили второй паром на Северную сторону

В Севастополе от Артбухты до Северной стороны начал курсировать второй паром "Адмирал Истомин", сообщает "Севэлектроавтотранс". РИА Новости Крым, 01.10.2025

2025-10-01T16:55

2025-10-01T16:55

2025-10-01T16:53

морской транспорт

крым

новости крыма

паромы и катера в севастополе

северная сторона

севастополь

новости севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110807/37/1108073701_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_9d8670b05748ed4a1f0b0f412d7f7e27.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе от Артбухты до Северной стороны начал курсировать второй паром "Адмирал Истомин", сообщает "Севэлектроавтотранс".Согласно графику, первый рейс отходит от площади Захарова и Артбухты в 7 часов утра, последний – в 19.30. Морской транспорт будет курсировать каждые полчаса.Ранее сообщалось, что новый автобусный маршрут регулярных пассажирских перевозок установлен между Севастополем и Запорожской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

морской транспорт, крым, новости крыма, паромы и катера в севастополе, северная сторона, севастополь, новости севастополя