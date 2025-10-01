Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе запустили второй паром на Северную сторону - РИА Новости Крым, 01.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251001/v-sevastopole-zapustili-vtoroy-parom-na-severnuyu-storonu-1149893707.html
В Севастополе запустили второй паром на Северную сторону
В Севастополе запустили второй паром на Северную сторону - РИА Новости Крым, 01.10.2025
В Севастополе запустили второй паром на Северную сторону
В Севастополе от Артбухты до Северной стороны начал курсировать второй паром "Адмирал Истомин", сообщает "Севэлектроавтотранс". РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T16:55
2025-10-01T16:53
морской транспорт
крым
новости крыма
паромы и катера в севастополе
северная сторона
севастополь
новости севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе от Артбухты до Северной стороны начал курсировать второй паром "Адмирал Истомин", сообщает "Севэлектроавтотранс".Согласно графику, первый рейс отходит от площади Захарова и Артбухты в 7 часов утра, последний – в 19.30. Морской транспорт будет курсировать каждые полчаса.Ранее сообщалось, что новый автобусный маршрут регулярных пассажирских перевозок установлен между Севастополем и Запорожской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
Новости
морской транспорт, крым, новости крыма, паромы и катера в севастополе, северная сторона, севастополь, новости севастополя
В Севастополе запустили второй паром на Северную сторону

В Севастополе приступил к работе второй паром от Артбухты до Северной стороны

16:55 01.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевПаром "Адмирал Истомин" в Севастопольской бухте
Паром Адмирал Истомин в Севастопольской бухте - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе от Артбухты до Северной стороны начал курсировать второй паром "Адмирал Истомин", сообщает "Севэлектроавтотранс".
"Уважаемые пассажиры! С 30.09.2025 на линию "Арт.Бухта — Северная" вышел второй паром "Адмирал Истомин" и работает согласно расписанию", – говорится в публикации.
Согласно графику, первый рейс отходит от площади Захарова и Артбухты в 7 часов утра, последний – в 19.30. Морской транспорт будет курсировать каждые полчаса.
Ранее сообщалось, что новый автобусный маршрут регулярных пассажирских перевозок установлен между Севастополем и Запорожской областью.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Морской транспортКрымНовости КрымаПаромы и катера в СевастополеСеверная сторонаСевастопольНовости Севастополя
 
