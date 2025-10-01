https://crimea.ria.ru/20251001/v-sevastopole-zapustili-vtoroy-parom-na-severnuyu-storonu-1149893707.html
В Севастополе запустили второй паром на Северную сторону
В Севастополе от Артбухты до Северной стороны начал курсировать второй паром "Адмирал Истомин", сообщает "Севэлектроавтотранс". РИА Новости Крым, 01.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе от Артбухты до Северной стороны начал курсировать второй паром "Адмирал Истомин", сообщает "Севэлектроавтотранс".Согласно графику, первый рейс отходит от площади Захарова и Артбухты в 7 часов утра, последний – в 19.30. Морской транспорт будет курсировать каждые полчаса.Ранее сообщалось, что новый автобусный маршрут регулярных пассажирских перевозок установлен между Севастополем и Запорожской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
