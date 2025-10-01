https://crimea.ria.ru/20251001/v-sevastopole-zakryli-reyd-1149899694.html
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе вечером в среду остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 01.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в среду остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта."Морской пассажирский транспорт движение не осуществляет", - говорится в сообщении.О причинах временной остановки не сообщается. При этом для жителей организованы компенсационные автобусные маршруты.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
