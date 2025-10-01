Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 01.10.2025
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе вечером в среду остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в среду остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта."Морской пассажирский транспорт движение не осуществляет", - говорится в сообщении.О причинах временной остановки не сообщается. При этом для жителей организованы компенсационные автобусные маршруты.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт

20:48 01.10.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в среду остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт движение не осуществляет", - говорится в сообщении.
О причинах временной остановки не сообщается. При этом для жителей организованы компенсационные автобусные маршруты.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
