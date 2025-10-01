https://crimea.ria.ru/20251001/v-sevastopole-planiruetsya-sobrat-700-tonn-yablok-1149896357.html

В Севастополе планируется собрать 700 тонн яблок

В Севастополе планируется собрать 700 тонн яблок - РИА Новости Крым, 01.10.2025

В Севастополе планируется собрать 700 тонн яблок

01.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в этом сезоне планируется собрать 700 тонн яблок. Как сообщил в среду губернатор города Михаил Разожаев уже на первом этапе собрано более четверти всего объема урожая.По его словам, сбор продолжается с середины августа и продлится до поздней осени. Сорта, которые собирают регионе –"Чемпион", "Джеромини", "Голден", "Моди" и "Фуджи"."На 2025 год на закладку и уход за многолетними насаждениями выделено 13,5 млн рублей. Эти средства направлены на развитие плодово-ягодных культур: яблонь, персиков, черешни и малины. Уже освоено 78% средств, что позволило провести уходные работы на 33 гектарах и заложить новые сады – 11 гектаров под персики и сливы", – проинформировал губернатор.К концу 2025 года общая площадь садов в Севастополе достигнет 386 гектаров, большая часть из которых заложена при активном участии правительства Севастополя, добавил он.Сельхозпредприятия Севастополя также собрали в этом году около 12,5 тонн технических сортов винограда. Это больше половины от запланированного объема урожая, сообщали ранее в правительстве города-героя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе подешевели яйца, яблоки и рыбаВ Крыму валовый сбор зерновых и зернобобовых превысил миллион тоннПродовольственная безопасность: как в Крыму развивают сельское хозяйство

