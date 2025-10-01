https://crimea.ria.ru/20251001/v-senate-ssha-vnov-ne-smogli-prinyat-zakonoproekt-o-finansirovanii-1149899057.html

В сенате США вновь не смогли принять законопроект о финансировании

01.10.2025

Сенат США в очередной раз не смог принять республиканский законопроект о финансировании правительства, который бы прекратил режим "шатдауна".

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Сенат США в очередной раз не смог принять республиканский законопроект о финансировании правительства, который бы прекратил режим "шатдауна".Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.Новый финансовый год начался в США в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынуждает федеральные власти приостановить работу.Республиканцы контролируют обе палаты конгресса США, однако для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. У правящей партии на данный момент 53 мандата. В голосовании в среду республиканцам вновь не хватило пяти голосов. Как следует из трансляции, 45 сенаторов проголосовали против законопроекта.Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

