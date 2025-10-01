Рейтинг@Mail.ru
В сенате США вновь не смогли принять законопроект о финансировании - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251001/v-senate-ssha-vnov-ne-smogli-prinyat-zakonoproekt-o-finansirovanii-1149899057.html
В сенате США вновь не смогли принять законопроект о финансировании
В сенате США вновь не смогли принять законопроект о финансировании - РИА Новости Крым, 01.10.2025
В сенате США вновь не смогли принять законопроект о финансировании
Сенат США в очередной раз не смог принять республиканский законопроект о финансировании правительства, который бы прекратил режим "шатдауна". РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T20:22
2025-10-01T20:22
сша
политика
конгресс сша
дональд трамп
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111091/91/1110919183_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_78187100c19ef0f4ab0f53dc6e785199.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Сенат США в очередной раз не смог принять республиканский законопроект о финансировании правительства, который бы прекратил режим "шатдауна".Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.Новый финансовый год начался в США в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынуждает федеральные власти приостановить работу.Республиканцы контролируют обе палаты конгресса США, однако для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. У правящей партии на данный момент 53 мандата. В голосовании в среду республиканцам вновь не хватило пяти голосов. Как следует из трансляции, 45 сенаторов проголосовали против законопроекта.Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251001/v-ssha-shatdaun-1149863743.html
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111091/91/1110919183_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_efd46f96625f62ec130113412fdae6df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, политика, конгресс сша, дональд трамп, новости, в мире
В сенате США вновь не смогли принять законопроект о финансировании

В сенате США вновь не смогли принять законопроект о финансировании

20:22 01.10.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Сенат США в очередной раз не смог принять республиканский законопроект о финансировании правительства, который бы прекратил режим "шатдауна".
Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.
Новый финансовый год начался в США в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынуждает федеральные власти приостановить работу.
Республиканцы контролируют обе палаты конгресса США, однако для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. У правящей партии на данный момент 53 мандата. В голосовании в среду республиканцам вновь не хватило пяти голосов. Как следует из трансляции, 45 сенаторов проголосовали против законопроекта.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Вашингтон. Белый дом - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
07:10
В США шатдаун
 
СШАПолитикаКонгресс СШАДональд ТрампНовостиВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:56"Нарушение закона ведет к хаосу": Джанго в Крыму о радикализме на Украине
21:47Минэнерго Украины заявило о перебое в электроснабжении саркофага на ЧАЭС
21:39В Крыму изобрели уникальный переходник для аппаратов ИВЛ
21:25В Крыму впервые представили программу "Чтобы победить"
21:0580 домов в Керчи отключат от газоснабжения
20:48В Севастополе закрыли рейд
20:45"Спецкнопка" против аферистов – что меняется в банковских приложениях
20:24Россия хочет запустить процесс выбора нового генсека ООН - Небензя
20:22В сенате США вновь не смогли принять законопроект о финансировании
20:18СК РФ расследует гибель депутата Новой Каховки Владимира Леонтьева
19:46Житель Джанкоя заплатит штраф за несанкционированный мотозаезд
19:33Туристы выбирают Ялту и Севастополь для октябрьского отдыха
19:10"Надо признать неприятную истину": политолог об итогах выборов в Молдавии
18:49В Севастополе планируется собрать 700 тонн яблок
18:32Отели Крыма лидируют по прохождению самооценки
18:21Каким будет и как долго продлится бархатный сезон в Крыму
18:14В Крыму в межсезонье будут работать порядка 300 отелей и здравниц
18:06Лимиты на покупку топлива в Запорожской области - власти опровергли фейк
17:58В США назвали нереальной передачу Украине ракет Tomahawk
17:41В Крыму ограничили продажу бензина до 20 литров
Лента новостейМолния