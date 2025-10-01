https://crimea.ria.ru/20251001/v-senate-ssha-vnov-ne-smogli-prinyat-zakonoproekt-o-finansirovanii-1149899057.html
В сенате США вновь не смогли принять законопроект о финансировании
В сенате США вновь не смогли принять законопроект о финансировании - РИА Новости Крым, 01.10.2025
В сенате США вновь не смогли принять законопроект о финансировании
Сенат США в очередной раз не смог принять республиканский законопроект о финансировании правительства, который бы прекратил режим "шатдауна". РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T20:22
2025-10-01T20:22
2025-10-01T20:22
сша
политика
конгресс сша
дональд трамп
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111091/91/1110919183_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_78187100c19ef0f4ab0f53dc6e785199.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Сенат США в очередной раз не смог принять республиканский законопроект о финансировании правительства, который бы прекратил режим "шатдауна".Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.Новый финансовый год начался в США в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынуждает федеральные власти приостановить работу.Республиканцы контролируют обе палаты конгресса США, однако для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. У правящей партии на данный момент 53 мандата. В голосовании в среду республиканцам вновь не хватило пяти голосов. Как следует из трансляции, 45 сенаторов проголосовали против законопроекта.Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251001/v-ssha-shatdaun-1149863743.html
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111091/91/1110919183_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_efd46f96625f62ec130113412fdae6df.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, политика, конгресс сша, дональд трамп, новости, в мире
В сенате США вновь не смогли принять законопроект о финансировании
В сенате США вновь не смогли принять законопроект о финансировании
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Сенат США в очередной раз не смог принять республиканский законопроект о финансировании правительства, который бы прекратил режим "шатдауна".
Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.
Новый финансовый год начался в США в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынуждает федеральные власти приостановить работу.
Республиканцы контролируют обе палаты конгресса США, однако для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. У правящей партии на данный момент 53 мандата. В голосовании в среду республиканцам вновь не хватило пяти голосов. Как следует из трансляции, 45 сенаторов проголосовали против законопроекта.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.