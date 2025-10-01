https://crimea.ria.ru/20251001/v-oktyabre-rossiyan-zhdet-shestidnevnaya-rabochaya-nedelya-1149864792.html

В октябре россиян ждет шестидневная рабочая неделя

В октябре россиян ждет шестидневная рабочая неделя

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Россиянам в конце октября придется работать шесть дней подряд, следует из постановления правительства.Шестидневная рабочая неделя в России пройдет с 27 октября по 1 ноября, а рабочий день в субботу будет сокращенным как предпраздничный перед Днем народного единства.Перенос выходных дней не распространяется на организации с непрерывным циклом работы, экстренные службы и ежедневно обслуживающие население. Для сотрудников таких предприятий праздничные дни могут оставаться рабочими по графику, но они должны оплачиваться в повышенном размере.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

