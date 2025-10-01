Рейтинг@Mail.ru
В октябре россиян ждет шестидневная рабочая неделя - РИА Новости Крым, 01.10.2025
В октябре россиян ждет шестидневная рабочая неделя
В октябре россиян ждет шестидневная рабочая неделя - РИА Новости Крым, 01.10.2025
В октябре россиян ждет шестидневная рабочая неделя
Россиянам в конце октября придется работать шесть дней подряд, следует из постановления правительства. РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T09:12
2025-10-01T09:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Россиянам в конце октября придется работать шесть дней подряд, следует из постановления правительства.Шестидневная рабочая неделя в России пройдет с 27 октября по 1 ноября, а рабочий день в субботу будет сокращенным как предпраздничный перед Днем народного единства.Перенос выходных дней не распространяется на организации с непрерывным циклом работы, экстренные службы и ежедневно обслуживающие население. Для сотрудников таких предприятий праздничные дни могут оставаться рабочими по графику, но они должны оплачиваться в повышенном размере.
В октябре россиян ждет шестидневная рабочая неделя

Шестидневная рабочая неделя ждет россиян в конце октября из-за переноса нерабочих дней

09:12 01.10.2025
 
Офисный сотрудник. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Россиянам в конце октября придется работать шесть дней подряд, следует из постановления правительства.

"Нерабочие дни перенесены: <...> с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября", сказано в постановлении.

Шестидневная рабочая неделя в России пройдет с 27 октября по 1 ноября, а рабочий день в субботу будет сокращенным как предпраздничный перед Днем народного единства.
Перенос выходных дней не распространяется на организации с непрерывным циклом работы, экстренные службы и ежедневно обслуживающие население. Для сотрудников таких предприятий праздничные дни могут оставаться рабочими по графику, но они должны оплачиваться в повышенном размере.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX.
24 сентября, 17:13
Кабмин утвердил праздники и выходные на 2026 год – как будем отдыхать
 
