В октябре россиян ждет шестидневная рабочая неделя
Россиянам в конце октября придется работать шесть дней подряд, следует из постановления правительства. РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T09:12
2025-10-01T09:12
2025-10-01T09:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Россиянам в конце октября придется работать шесть дней подряд, следует из постановления правительства.Шестидневная рабочая неделя в России пройдет с 27 октября по 1 ноября, а рабочий день в субботу будет сокращенным как предпраздничный перед Днем народного единства.Перенос выходных дней не распространяется на организации с непрерывным циклом работы, экстренные службы и ежедневно обслуживающие население. Для сотрудников таких предприятий праздничные дни могут оставаться рабочими по графику, но они должны оплачиваться в повышенном размере.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
