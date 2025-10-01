Рейтинг@Mail.ru
В Красногвардейском районе Крыма завершили противоаварийные работы моста
В Красногвардейском районе Крыма завершили противоаварийные работы моста
В Красногвардейском районе Крыма завершили противоаварийные работы моста - РИА Новости Крым, 01.10.2025
В Красногвардейском районе Крыма завершили противоаварийные работы моста
В Красногвардейском районе Крыма закончили первоочередные противоаварийные работы на мосту у села Петровка. Реверсивное движение уже запущено. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T11:42
2025-10-01T11:42
красногвардейский район
юрий гоцанюк
новости крыма
ремонт и строительство дорог в крыму
благоустройство
транспорт
мост
ремонт и строительство дорог
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма закончили первоочередные противоаварийные работы на мосту у села Петровка. Реверсивное движение уже запущено. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.Реверсивное движение для легковых автомобилей и транспорта экстренных служб – скорой помощи и МЧС – открыто, уточнил глава республиканского правительства.Грузовой транспорт, как и ранее, направляется в объезд согласно утвержденной схеме – через село Красный Партизан, предупредил председатель Совмина.Ранее стало известно, что в Бахчисарайском районе Крыма завершился капитальный ремонт опасного участка дороги в селе Тенистое. Дорожники выполнили полный комплекс строительно-монтажных работ – от начальных этапов с земляными работами и устройством буронабивных свай до финальных – укладки дорожного полотна и укрепления обочин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса "Новороссия" продолжает расширяться до четырeх полосВ Севастополе на автовокзале заменят асфальт – власти назвали сроки работСтроительство Азовского кольца в ДНР идет полным ходом – Хуснуллин
красногвардейский район
красногвардейский район, юрий гоцанюк, новости крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, благоустройство, транспорт, мост, ремонт и строительство дорог
В Красногвардейском районе Крыма завершили противоаварийные работы моста

На мосту в Красногвардейском районе Крыма закончили первоочередные противоаварийные работы

11:42 01.10.2025
 
Ограничение движения
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма закончили первоочередные противоаварийные работы на мосту у села Петровка. Реверсивное движение уже запущено. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.
"Завершены первоочередные технические работы на мосту у села Петровка Красногвардейского района. В соответствии с графиком бетоном были заполнены пустоты под переходными плитами, восстановлена герметичность деформационных швов", – сказано в сообщении.
Реверсивное движение для легковых автомобилей и транспорта экстренных служб – скорой помощи и МЧС – открыто, уточнил глава республиканского правительства.
Реверсивное движение
Реверсивное движение
"Для обеспечения безопасного движения приняты все необходимые меры. На участке смонтированы шлагбаумы, размещены дорожные знаки и светофоры, установлены габаритные рамки, ограничивающие проезд грузового транспорта", – подчеркнул Гоцанюк.
Грузовой транспорт, как и ранее, направляется в объезд согласно утвержденной схеме – через село Красный Партизан, предупредил председатель Совмина.
"В настоящее время ведется разработка проектной документации по капремонту путепровода. После получения положительного заключения госэкспертизы начнутся восстановительные работы", – проинформировал Юрий Гоцанюк.
Ранее стало известно, что в Бахчисарайском районе Крыма завершился капитальный ремонт опасного участка дороги в селе Тенистое. Дорожники выполнили полный комплекс строительно-монтажных работ – от начальных этапов с земляными работами и устройством буронабивных свай до финальных – укладки дорожного полотна и укрепления обочин.
Красногвардейский район, Юрий Гоцанюк, Новости Крыма, Ремонт и строительство дорог в Крыму, Благоустройство, Транспорт, Мост, Ремонт и строительство дорог
 
