В Красногвардейском районе Крыма завершили противоаварийные работы моста

В Красногвардейском районе Крыма завершили противоаварийные работы моста - РИА Новости Крым, 01.10.2025

В Красногвардейском районе Крыма завершили противоаварийные работы моста

В Красногвардейском районе Крыма закончили первоочередные противоаварийные работы на мосту у села Петровка. Реверсивное движение уже запущено. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 01.10.2025

2025-10-01T11:42

2025-10-01T11:42

2025-10-01T11:42

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149869723_0:156:1201:831_1920x0_80_0_0_1f55c8c4859b94be1ee431e96d3b9d7e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма закончили первоочередные противоаварийные работы на мосту у села Петровка. Реверсивное движение уже запущено. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.Реверсивное движение для легковых автомобилей и транспорта экстренных служб – скорой помощи и МЧС – открыто, уточнил глава республиканского правительства.Грузовой транспорт, как и ранее, направляется в объезд согласно утвержденной схеме – через село Красный Партизан, предупредил председатель Совмина.Ранее стало известно, что в Бахчисарайском районе Крыма завершился капитальный ремонт опасного участка дороги в селе Тенистое. Дорожники выполнили полный комплекс строительно-монтажных работ – от начальных этапов с земляными работами и устройством буронабивных свай до финальных – укладки дорожного полотна и укрепления обочин.

