Удар ВСУ обесточил населенные пункты в двух районах Ростовской области
Удар ВСУ обесточил населенные пункты в двух районах Ростовской области - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Удар ВСУ обесточил населенные пункты в двух районах Ростовской области
ВСУ предприняли новую попытку атаки на Ростовскую область в ночь на среду – под ударом украинских дронов находились три района. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T06:40
2025-10-01T06:40
2025-10-01T07:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли новую попытку атаки на Ростовскую область в ночь на среду – под ударом украинских дронов находились три района. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.По его данным, воздушную атаку врага российские военные отражали ночью на севере области. Силами ПВО уничтожены и перехвачены беспилотники в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах.И сообщил, что из-за падения БПЛА на территории промобъекта в Верхнедонском районе загорелась кровля здания и трава в поле. Огонь потушили прибывшие дежурные расчеты. Люди не пострадали, подчеркнул губернатор.На прошлой неделе при попытке массированной атаки на Ростовскую область в Тарасовском районе региона загорелось оборудование газораспределительной станции.
Удар ВСУ обесточил населенные пункты в двух районах Ростовской области
Ударом ВСУ были обесточены несколько населенных пунктов в двух районах Ростовской области
06:40 01.10.2025 (обновлено: 07:43 01.10.2025)