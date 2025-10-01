Рейтинг@Mail.ru
Удар ВСУ обесточил населенные пункты в двух районах Ростовской области
Удар ВСУ обесточил населенные пункты в двух районах Ростовской области
Удар ВСУ обесточил населенные пункты в двух районах Ростовской области - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Удар ВСУ обесточил населенные пункты в двух районах Ростовской области
ВСУ предприняли новую попытку атаки на Ростовскую область в ночь на среду – под ударом украинских дронов находились три района. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 01.10.2025
Удар ВСУ обесточил населенные пункты в двух районах Ростовской области

Ударом ВСУ были обесточены несколько населенных пунктов в двух районах Ростовской области

06:40 01.10.2025 (обновлено: 07:43 01.10.2025)
 
© Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе и ЕвратомеЛЭП
ЛЭП
© Постоянное представительство Российской Федерации при Европейском союзе и Евратоме
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли новую попытку атаки на Ростовскую область в ночь на среду – под ударом украинских дронов находились три района. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его данным, воздушную атаку врага российские военные отражали ночью на севере области. Силами ПВО уничтожены и перехвачены беспилотники в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах.
"Ночью были обесточены несколько поселков Верхнедонского и Шолоховского районов. Их энергоснабжение на данный момент восстановлено по резервной схеме", – проинформировал глава региона.
И сообщил, что из-за падения БПЛА на территории промобъекта в Верхнедонском районе загорелась кровля здания и трава в поле. Огонь потушили прибывшие дежурные расчеты. Люди не пострадали, подчеркнул губернатор.
На прошлой неделе при попытке массированной атаки на Ростовскую область в Тарасовском районе региона загорелось оборудование газораспределительной станции.
