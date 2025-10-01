https://crimea.ria.ru/20251001/udar-vsu-obestochil-naselennye-punkty-v-dvukh-rayonakh-rostovskoy-oblasti-1149862987.html

Удар ВСУ обесточил населенные пункты в двух районах Ростовской области

Удар ВСУ обесточил населенные пункты в двух районах Ростовской области - РИА Новости Крым, 01.10.2025

Удар ВСУ обесточил населенные пункты в двух районах Ростовской области

ВСУ предприняли новую попытку атаки на Ростовскую область в ночь на среду – под ударом украинских дронов находились три района. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 01.10.2025

2025-10-01T06:40

2025-10-01T06:40

2025-10-01T07:43

юрий слюсарь

ростовская область

новости

электросети

происшествия

электроэнергия

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/08/1144019751_0:84:800:534_1920x0_80_0_0_8056e5d8dc81812e8860f1ea04118196.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. ВСУ предприняли новую попытку атаки на Ростовскую область в ночь на среду – под ударом украинских дронов находились три района. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.По его данным, воздушную атаку врага российские военные отражали ночью на севере области. Силами ПВО уничтожены и перехвачены беспилотники в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах.И сообщил, что из-за падения БПЛА на территории промобъекта в Верхнедонском районе загорелась кровля здания и трава в поле. Огонь потушили прибывшие дежурные расчеты. Люди не пострадали, подчеркнул губернатор.На прошлой неделе при попытке массированной атаки на Ростовскую область в Тарасовском районе региона загорелось оборудование газораспределительной станции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250910/dron-popal-v-spetsinternat--raneny-sotrudniki-i-evakuirovany-deti-1149330488.html

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий слюсарь, ростовская область, новости, электросети, происшествия, электроэнергия, беспилотник (бпла, дрон)