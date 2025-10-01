Рейтинг@Mail.ru
Туристы выбирают Ялту и Севастополь для октябрьского отдыха - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Туристы выбирают Ялту и Севастополь для октябрьского отдыха
Туристы выбирают Ялту и Севастополь для октябрьского отдыха - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Туристы выбирают Ялту и Севастополь для октябрьского отдыха
Ялта и Севастополь вошли в десятку популярных направлений для отдыха в октябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир... РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T19:33
2025-10-01T19:33
крым
новости крыма
отдых в крыму
туризм в крыму
внутренний туризм
ялта
севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку популярных направлений для отдыха в октябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру. И приводят самые популярные у российских туристов октябрьские направления. На первом месте оказался Сочи со средней ценой суточного размещения 3556 рублей, на втором – Санкт-Петербург – 3885 рублей, на третьем – Москва, где за ночевку в отеле в это время года придется отдать в среднем 4821 рубль.Далее следуют Ялта со средним чеком в 4765 рублей, Кисловодск – 4616 рублей, Казань – 4632, Калининград – 3636, Краснадар – 3443 рубля, Геленджик – 3955 рублей. Замыкает десятку Севастополь, где за ночь проживания в среднем попросят 3206 рублей.Севастополь, Ялта, Алушта и еще два крымских города вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха в сентябре, выяснили ранее аналитики российского сервиса бронирования.
Туристы выбирают Ялту и Севастополь для октябрьского отдыха

Ялта и Севастополь вошли в топ направлений для отдыха в октябре – исследование

19:33 01.10.2025
 
© Правительство СевастополяСевастополь. Города России
Севастополь. Города России
© Правительство Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку популярных направлений для отдыха в октябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.

"В то время, когда бархатный сезон уже практически закончен, приходит время для экскурсионного и лечебного отдыха. При этом на некоторых направлениях погода может быть еще теплой, а прогулки - особенно приятными. В сентябре 2025 года популярность бронирований выросла на 6% по сравнению с прошлым годом", – отмечают аналитики.

И приводят самые популярные у российских туристов октябрьские направления. На первом месте оказался Сочи со средней ценой суточного размещения 3556 рублей, на втором – Санкт-Петербург – 3885 рублей, на третьем – Москва, где за ночевку в отеле в это время года придется отдать в среднем 4821 рубль.
Далее следуют Ялта со средним чеком в 4765 рублей, Кисловодск – 4616 рублей, Казань – 4632, Калининград – 3636, Краснодар – 3443 рубля, Геленджик – 3955 рублей. Замыкает десятку Севастополь, где за ночь проживания в среднем попросят 3206 рублей.
Севастополь, Ялта, Алушта и еще два крымских города вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха в сентябре, выяснили ранее аналитики российского сервиса бронирования.
