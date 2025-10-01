https://crimea.ria.ru/20251001/turisty-vybirayut-yaltu-i-sevastopol-dlya-oktyabrskogo-otdykha-1149842109.html

Туристы выбирают Ялту и Севастополь для октябрьского отдыха

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку популярных направлений для отдыха в октябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру. И приводят самые популярные у российских туристов октябрьские направления. На первом месте оказался Сочи со средней ценой суточного размещения 3556 рублей, на втором – Санкт-Петербург – 3885 рублей, на третьем – Москва, где за ночевку в отеле в это время года придется отдать в среднем 4821 рубль.Далее следуют Ялта со средним чеком в 4765 рублей, Кисловодск – 4616 рублей, Казань – 4632, Калининград – 3636, Краснодар – 3443 рубля, Геленджик – 3955 рублей. Замыкает десятку Севастополь, где за ночь проживания в среднем попросят 3206 рублей.Севастополь, Ялта, Алушта и еще два крымских города вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха в сентябре, выяснили ранее аналитики российского сервиса бронирования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евпатория вошла в тройку самых экологичных курортов РоссииСимферополь возглавил топ-городов для однодневных остановокКрым в лидерах по числу турпоездок

