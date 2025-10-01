https://crimea.ria.ru/20251001/turisty-vybirayut-yaltu-i-sevastopol-dlya-oktyabrskogo-otdykha-1149842109.html
Туристы выбирают Ялту и Севастополь для октябрьского отдыха
Туристы выбирают Ялту и Севастополь для октябрьского отдыха - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Туристы выбирают Ялту и Севастополь для октябрьского отдыха
Ялта и Севастополь вошли в десятку популярных направлений для отдыха в октябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир... РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T19:33
2025-10-01T19:33
2025-10-01T19:33
крым
новости крыма
отдых в крыму
туризм в крыму
внутренний туризм
ялта
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/13/1149551602_0:2:1280:722_1920x0_80_0_0_bf685caccfc5c39b4e36de7495d6c7ee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку популярных направлений для отдыха в октябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру. И приводят самые популярные у российских туристов октябрьские направления. На первом месте оказался Сочи со средней ценой суточного размещения 3556 рублей, на втором – Санкт-Петербург – 3885 рублей, на третьем – Москва, где за ночевку в отеле в это время года придется отдать в среднем 4821 рубль.Далее следуют Ялта со средним чеком в 4765 рублей, Кисловодск – 4616 рублей, Казань – 4632, Калининград – 3636, Краснодар – 3443 рубля, Геленджик – 3955 рублей. Замыкает десятку Севастополь, где за ночь проживания в среднем попросят 3206 рублей.Севастополь, Ялта, Алушта и еще два крымских города вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха в сентябре, выяснили ранее аналитики российского сервиса бронирования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евпатория вошла в тройку самых экологичных курортов РоссииСимферополь возглавил топ-городов для однодневных остановокКрым в лидерах по числу турпоездок
крым
ялта
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/13/1149551602_0:0:1072:804_1920x0_80_0_0_b6a883d8ee7d74d1b219916d96aaaf14.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, отдых в крыму, туризм в крыму, внутренний туризм, ялта, севастополь
Туристы выбирают Ялту и Севастополь для октябрьского отдыха
Ялта и Севастополь вошли в топ направлений для отдыха в октябре – исследование
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку популярных направлений для отдыха в октябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.
"В то время, когда бархатный сезон уже практически закончен, приходит время для экскурсионного и лечебного отдыха. При этом на некоторых направлениях погода может быть еще теплой, а прогулки - особенно приятными. В сентябре 2025 года популярность бронирований выросла на 6% по сравнению с прошлым годом", – отмечают аналитики.
И приводят самые популярные у российских туристов октябрьские направления. На первом месте оказался Сочи со средней ценой суточного размещения 3556 рублей, на втором – Санкт-Петербург – 3885 рублей, на третьем – Москва, где за ночевку в отеле в это время года придется отдать в среднем 4821 рубль.
Далее следуют Ялта со средним чеком в 4765 рублей, Кисловодск – 4616 рублей, Казань – 4632, Калининград – 3636, Краснодар – 3443 рубля, Геленджик – 3955 рублей. Замыкает десятку Севастополь, где за ночь проживания в среднем попросят 3206 рублей.
Севастополь, Ялта, Алушта
и еще два крымских города вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха в сентябре, выяснили ранее аналитики российского сервиса бронирования.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: