Трехлетняя девочка утонула в бассейне на турбазе в Адыгее
Трехлетняя девочка утонула в бассейне на турбазе в Адыгее
Трехлетняя девочка утонула в бассейне на турбазе в Адыгее - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Трехлетняя девочка утонула в бассейне на турбазе в Адыгее
Трехлетняя девочка утонула в открытом бассейне на территории одной из турбаз Адыгеи. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону. РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T14:02
2025-10-01T14:02
республика адыгея
происшествия
бассейн
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Трехлетняя девочка утонула в открытом бассейне на территории одной из турбаз Адыгеи. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.По данным следствия, трагедия произошла летом на одной из баз отдыха в Тахтамукайского района.Уголовное дело открыто по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи и криминалисты продолжают сбор доказательств и устанавливают все обстоятельства.Читайте также на РИА Новости Крым:Остался без присмотра: в Севастополе трехлетний мальчик утонул в бассейне11-летняя девочка утонула в бассейне спа-клубаВ Крыму 10-летняя девочка утонула в бассейне
республика адыгея
республика адыгея, происшествия, бассейн, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Трехлетняя девочка утонула в бассейне на турбазе в Адыгее

Трехлетняя девочка утонула в открытом бассейне на турбазе в Адыгее – СК

14:02 01.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбучение плаванию
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Трехлетняя девочка утонула в открытом бассейне на территории одной из турбаз Адыгеи. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.
По данным следствия, трагедия произошла летом на одной из баз отдыха в Тахтамукайского района.
"Директор базы отдыха не обеспечил безопасность отдыхающих, в том числе на территории открытого бассейна, и не предпринял должных мер для организации дежурства спасателей-инструкторов у бассейна", – выяснили в СК.
Уголовное дело открыто по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи и криминалисты продолжают сбор доказательств и устанавливают все обстоятельства.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Остался без присмотра: в Севастополе трехлетний мальчик утонул в бассейне
11-летняя девочка утонула в бассейне спа-клуба
В Крыму 10-летняя девочка утонула в бассейне
Республика АдыгеяПроисшествияБассейнНовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
