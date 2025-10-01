https://crimea.ria.ru/20251001/trekhletnyaya-devochka-utonula-v-basseyne-na-turbaze-v-adygee-1149882471.html
Трехлетняя девочка утонула в бассейне на турбазе в Адыгее
Трехлетняя девочка утонула в бассейне на турбазе в Адыгее - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Трехлетняя девочка утонула в бассейне на турбазе в Адыгее
Трехлетняя девочка утонула в открытом бассейне на территории одной из турбаз Адыгеи. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону. РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T14:02
2025-10-01T14:02
2025-10-01T14:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Трехлетняя девочка утонула в открытом бассейне на территории одной из турбаз Адыгеи. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.По данным следствия, трагедия произошла летом на одной из баз отдыха в Тахтамукайского района.Уголовное дело открыто по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи и криминалисты продолжают сбор доказательств и устанавливают все обстоятельства.
Трехлетняя девочка утонула в бассейне на турбазе в Адыгее
Трехлетняя девочка утонула в открытом бассейне на турбазе в Адыгее – СК