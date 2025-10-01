"Спецкнопка" против аферистов – что меняется в банковских приложениях

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. С 1 октября россиянам становится доступна новая опция в банковских приложениях, с помощью которой проинформировать кредитную организации о мошенничестве можно дистанционно. О том, как это работает и что делать в случае кражи денег рассказал управляющий Отделением Банка России в Крыму Андрей Перетокин.По его словам, новая опция позволит гражданам, у которых были похищены деньги, направить заявление в банк дистанционно, прямо через приложение. Это сэкономит время на посещение банка, на что по закону дается 24 часа."Кроме того, указанные банки обязаны предоставлять пострадавшим клиентам электронную справку о мошеннической операции также через мобильное приложение. Эта справка содержит все необходимые для полиции данные: реквизиты перевода, информацию о получателе и другие детали, важные для расследования", – отметил представитель ЦБ.Таким образом процедура обращения и в банк к правоохранителям для пострадавших станет значительно удобнее, а вероятность возврата похищенных средств выше, отметил Перетокин.В России в ближайшее время ужесточат ответственность банков и их сотрудников за нарушение прав граждан и обман, в том числе по преступным схемам мошенников. Соответствующие законопроекты Госдума примет в текущую осеннюю сессию, сообщал ранее депутат Государственной Думы РФ, первый зампредседателя комитета по финансовому рынку Константин Бахарев.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. С 1 октября россиянам становится доступна новая опция в банковских приложениях, с помощью которой проинформировать кредитную организации о мошенничестве можно дистанционно. О том, как это работает и что делать в случае кражи денег рассказал управляющий Отделением Банка России в Крыму Андрей Перетокин.
"С сегодняшнего дня все системно значимые кредитные организации и кредитные организации, значимые на рынке услуг, согласно положению Банка России обязаны дополнить свои мобильные приложения специальной опцией для пострадавших от финансового мошенничества", – проинформировал Перетокин.
По его словам, новая опция позволит гражданам, у которых были похищены деньги, направить заявление в банк дистанционно, прямо через приложение. Это сэкономит время на посещение банка, на что по закону дается 24 часа.
"Кроме того, указанные банки обязаны предоставлять пострадавшим клиентам электронную справку о мошеннической операции также через мобильное приложение. Эта справка содержит все необходимые для полиции данные: реквизиты перевода, информацию о получателе и другие детали, важные для расследования", – отметил представитель ЦБ.
Таким образом процедура обращения и в банк к правоохранителям для пострадавших станет значительно удобнее, а вероятность возврата похищенных средств выше, отметил Перетокин.
В России в ближайшее время ужесточат ответственность банков и их сотрудников за нарушение прав граждан и обман, в том числе по преступным схемам мошенников. Соответствующие законопроекты Госдума примет в текущую осеннюю сессию, сообщал ранее депутат Государственной Думы РФ, первый зампредседателя комитета по финансовому рынку Константин Бахарев.
