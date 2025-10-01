https://crimea.ria.ru/20251001/sevastopol-posetili-bolee-360-tysyach-turistov-s-nachala-goda-1149889229.html
Севастополь посетили более 360 тысяч туристов с начала года
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Более 4 миллионов экскурсантов и свыше 367 тысяч туристов посетили Севастополь за восемь месяцев, что на 70% выше уровня прошлого года. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Турпоток по состоянию на 1 сентября вырос почти на 70% по сравнению с прошлым годом. За 8 месяцев город принял свыше 4 миллионов экскурсантов и более 367 тысяч туристов", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Основными гостями стали семейные пары с детьми и молодежь в возрасте 23-35 лет, уточнил губернатор.
Всего в регионе доступно более 200 маршрутов и экскурсионных программ, которые можно подобрать на туристическом портале "Мой Севастополь".
По словам Развожаева, среди самых популярных объектов – музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес", музей-заповедник Херсонес Таврический, 35-я береговая батарея и Балаклавский подземный музейный комплекс.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил
, что с начала года республику посетили более 6 миллионов туристов, что на 16% выше уровня прошлого года.
