Севастополь посетили более 360 тысяч туристов с начала года

2025-10-01T15:56

2025-10-01T15:56

2025-10-01T15:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Более 4 миллионов экскурсантов и свыше 367 тысяч туристов посетили Севастополь за восемь месяцев, что на 70% выше уровня прошлого года. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Основными гостями стали семейные пары с детьми и молодежь в возрасте 23-35 лет, уточнил губернатор.Всего в регионе доступно более 200 маршрутов и экскурсионных программ, которые можно подобрать на туристическом портале "Мой Севастополь".По словам Развожаева, среди самых популярных объектов – музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес", музей-заповедник Херсонес Таврический, 35-я береговая батарея и Балаклавский подземный музейный комплекс.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с начала года республику посетили более 6 миллионов туристов, что на 16% выше уровня прошлого года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полмиллиона туристов посетили Евпаторию с начала годаКак зарубежные курорты помогают развивать крымский сервис – мнениеКрым осваивает Азовское море: побережье готовят к строительству курортов

