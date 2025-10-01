Рейтинг@Mail.ru
Севастополь посетили более 360 тысяч туристов с начала года - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Севастополь посетили более 360 тысяч туристов с начала года
Севастополь посетили более 360 тысяч туристов с начала года - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Севастополь посетили более 360 тысяч туристов с начала года
Более 4 миллионов экскурсантов и свыше 367 тысяч туристов посетили Севастополь за восемь месяцев, что на 70% выше уровня прошлого года. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 01.10.2025
михаил развожаев
севастополь
новости севастополя
туризм
экскурсии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149889494_0:163:1280:883_1920x0_80_0_0_86d7d8850456f3e90ea3666f357bd489.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Более 4 миллионов экскурсантов и свыше 367 тысяч туристов посетили Севастополь за восемь месяцев, что на 70% выше уровня прошлого года. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Основными гостями стали семейные пары с детьми и молодежь в возрасте 23-35 лет, уточнил губернатор.Всего в регионе доступно более 200 маршрутов и экскурсионных программ, которые можно подобрать на туристическом портале "Мой Севастополь".По словам Развожаева, среди самых популярных объектов – музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес", музей-заповедник Херсонес Таврический, 35-я береговая батарея и Балаклавский подземный музейный комплекс.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с начала года республику посетили более 6 миллионов туристов, что на 16% выше уровня прошлого года.
севастополь
РИА Новости Крым
Новости
михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, туризм, экскурсии
Севастополь посетили более 360 тысяч туристов с начала года

Севастополь посетили более 4 миллионов экскурсантов и туристов с начала года – Развожаев

15:56 01.10.2025
 
© Правительство СевастополяВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Правительство Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Более 4 миллионов экскурсантов и свыше 367 тысяч туристов посетили Севастополь за восемь месяцев, что на 70% выше уровня прошлого года. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Турпоток по состоянию на 1 сентября вырос почти на 70% по сравнению с прошлым годом. За 8 месяцев город принял свыше 4 миллионов экскурсантов и более 367 тысяч туристов", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Основными гостями стали семейные пары с детьми и молодежь в возрасте 23-35 лет, уточнил губернатор.
Всего в регионе доступно более 200 маршрутов и экскурсионных программ, которые можно подобрать на туристическом портале "Мой Севастополь".
По словам Развожаева, среди самых популярных объектов – музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес", музей-заповедник Херсонес Таврический, 35-я береговая батарея и Балаклавский подземный музейный комплекс.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с начала года республику посетили более 6 миллионов туристов, что на 16% выше уровня прошлого года.
Михаил РазвожаевСевастопольНовости СевастополяТуризмЭкскурсии
 
