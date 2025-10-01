https://crimea.ria.ru/20251001/rossiya-prodolzhit-pomogat-yuzhnoy-osetii--lavrov-1149888455.html
Россия продолжит помогать Южной Осетии – Лавров
Россия продолжит помогать Южной Осетии – Лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Экономика Южной Осетии за последние пять лет показала рост на 27,5%, внешнеторговый оборот увеличился на 14,5%. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Южной Осетии Ахсаром Джиоевым в Сочи.
По словам Лаврова, Алания успешно развивается как демократическое суверенное государство, реализуя инфраструктурные проекты и выстраивая современную социально-экономическую систему.
"Южная Осетия – близкий друг и союзник России. Будем продолжать помогать ей в обеспечении безопасности, стабильности и устойчивого развития", – подчеркнул министр.
Он напомнил о ряде ключевых дат – 17-летии признания Россией независимости Южной Осетии, установлении дипломатических отношений и подписании Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.
"Вторая половина августа и начало сентября 2008 года были судьбоносными. Эти события легли в фундамент современных российско-югоосетинских отношений, опирающихся на принципы равенства, интеграции и союзничества", – отметил глава российского МИД.
В ходе переговоров министры обсудили итоги межгосударственных контактов за текущий год: состоялись встречи президентов двух стран, работала Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, разрабатывается новая программа развития Южной Осетии на 2026-2030 годы при российском содействии.
По завершении переговоров планируется подписание Плана межмидовских консультация на 2026-2027 годы.
Ранее сообщалось
, что Крым продолжит сотрудничество с Никарагуа в сферах торговли, культуры, образования и здравоохранения.
