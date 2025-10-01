https://crimea.ria.ru/20251001/rossiya-prodolzhit-pomogat-yuzhnoy-osetii--lavrov-1149888455.html

Россия продолжит помогать Южной Осетии – Лавров

Россия продолжит помогать Южной Осетии – Лавров - РИА Новости Крым, 01.10.2025

Россия продолжит помогать Южной Осетии – Лавров

Экономика Южной Осетии за последние пять лет показала рост на 27,5%, внешнеторговый оборот увеличился на 14,5%. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Экономика Южной Осетии за последние пять лет показала рост на 27,5%, внешнеторговый оборот увеличился на 14,5%. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Южной Осетии Ахсаром Джиоевым в Сочи.По словам Лаврова, Алания успешно развивается как демократическое суверенное государство, реализуя инфраструктурные проекты и выстраивая современную социально-экономическую систему.Он напомнил о ряде ключевых дат – 17-летии признания Россией независимости Южной Осетии, установлении дипломатических отношений и подписании Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи."Вторая половина августа и начало сентября 2008 года были судьбоносными. Эти события легли в фундамент современных российско-югоосетинских отношений, опирающихся на принципы равенства, интеграции и союзничества", – отметил глава российского МИД.В ходе переговоров министры обсудили итоги межгосударственных контактов за текущий год: состоялись встречи президентов двух стран, работала Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, разрабатывается новая программа развития Южной Осетии на 2026-2030 годы при российском содействии.По завершении переговоров планируется подписание Плана межмидовских консультация на 2026-2027 годы.Ранее сообщалось, что Крым продолжит сотрудничество с Никарагуа в сферах торговли, культуры, образования и здравоохранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страны СНГ утвердили Стратегию научно-технического развитияЛавров анонсировал третий раунд консультаций России и СШАЗапорожская область и Никарагуа подписали соглашение о сотрудничестве

