Россия продолжит помогать Южной Осетии – Лавров - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Россия продолжит помогать Южной Осетии – Лавров
Россия продолжит помогать Южной Осетии – Лавров - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Россия продолжит помогать Южной Осетии – Лавров
Экономика Южной Осетии за последние пять лет показала рост на 27,5%, внешнеторговый оборот увеличился на 14,5%. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей
2025-10-01T16:07
2025-10-01T15:46
сергей лавров
россия
южная осетия
политика
сотрудничество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149888702_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_b1aba08bbafdb1e684c5c520fc71fe09.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Экономика Южной Осетии за последние пять лет показала рост на 27,5%, внешнеторговый оборот увеличился на 14,5%. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Южной Осетии Ахсаром Джиоевым в Сочи.По словам Лаврова, Алания успешно развивается как демократическое суверенное государство, реализуя инфраструктурные проекты и выстраивая современную социально-экономическую систему.Он напомнил о ряде ключевых дат – 17-летии признания Россией независимости Южной Осетии, установлении дипломатических отношений и подписании Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи."Вторая половина августа и начало сентября 2008 года были судьбоносными. Эти события легли в фундамент современных российско-югоосетинских отношений, опирающихся на принципы равенства, интеграции и союзничества", – отметил глава российского МИД.В ходе переговоров министры обсудили итоги межгосударственных контактов за текущий год: состоялись встречи президентов двух стран, работала Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, разрабатывается новая программа развития Южной Осетии на 2026-2030 годы при российском содействии.По завершении переговоров планируется подписание Плана межмидовских консультация на 2026-2027 годы.Ранее сообщалось, что Крым продолжит сотрудничество с Никарагуа в сферах торговли, культуры, образования и здравоохранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страны СНГ утвердили Стратегию научно-технического развитияЛавров анонсировал третий раунд консультаций России и СШАЗапорожская область и Никарагуа подписали соглашение о сотрудничестве
россия
южная осетия
сергей лавров, россия, южная осетия, политика, сотрудничество
Россия продолжит помогать Южной Осетии – Лавров

Россия продолжит помогать Южной Осетии в безопасности и развитии экономики – Лавров

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Экономика Южной Осетии за последние пять лет показала рост на 27,5%, внешнеторговый оборот увеличился на 14,5%. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Южной Осетии Ахсаром Джиоевым в Сочи.
По словам Лаврова, Алания успешно развивается как демократическое суверенное государство, реализуя инфраструктурные проекты и выстраивая современную социально-экономическую систему.
"Южная Осетия – близкий друг и союзник России. Будем продолжать помогать ей в обеспечении безопасности, стабильности и устойчивого развития", – подчеркнул министр.
Он напомнил о ряде ключевых дат – 17-летии признания Россией независимости Южной Осетии, установлении дипломатических отношений и подписании Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.
"Вторая половина августа и начало сентября 2008 года были судьбоносными. Эти события легли в фундамент современных российско-югоосетинских отношений, опирающихся на принципы равенства, интеграции и союзничества", – отметил глава российского МИД.
В ходе переговоров министры обсудили итоги межгосударственных контактов за текущий год: состоялись встречи президентов двух стран, работала Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, разрабатывается новая программа развития Южной Осетии на 2026-2030 годы при российском содействии.
По завершении переговоров планируется подписание Плана межмидовских консультация на 2026-2027 годы.
Ранее сообщалось, что Крым продолжит сотрудничество с Никарагуа в сферах торговли, культуры, образования и здравоохранения.
