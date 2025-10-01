https://crimea.ria.ru/20251001/rossiya-khochet-zapustit-protsess-vybora-novogo-genseka-oon---nebenzya-1149899185.html

Россия хочет запустить процесс выбора нового генсека ООН - Небензя

Россия хочет запустить процесс выбора нового генсека ООН - Небензя

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. РФ планирует запустить процесс выбора нового генсека ООН в ходе своего председательства в октябре. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.Россия в среду на месяц заняла кресло председателя Совбеза ООН.Процесс выбора и назначения на должность генерального секретаря начинается с совместного письма председателей ГА и Совбеза.При этом он отметил, что начало процесса не означает, что письмо будет сформировано именно в октябре - в прошлый раз, например, это было в середине декабря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

