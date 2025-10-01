Рейтинг@Mail.ru
Россия хочет запустить процесс выбора нового генсека ООН - Небензя - РИА Новости Крым, 01.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251001/rossiya-khochet-zapustit-protsess-vybora-novogo-genseka-oon---nebenzya-1149899185.html
РФ планирует запустить процесс выбора нового генсека ООН в ходе своего председательства в октябре. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T20:24
2025-10-01T20:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. РФ планирует запустить процесс выбора нового генсека ООН в ходе своего председательства в октябре. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.Россия в среду на месяц заняла кресло председателя Совбеза ООН.Процесс выбора и назначения на должность генерального секретаря начинается с совместного письма председателей ГА и Совбеза.При этом он отметил, что начало процесса не означает, что письмо будет сформировано именно в октябре - в прошлый раз, например, это было в середине декабря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
20:24 01.10.2025 (обновлено: 20:30 01.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. РФ планирует запустить процесс выбора нового генсека ООН в ходе своего председательства в октябре. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Россия в среду на месяц заняла кресло председателя Совбеза ООН.
"Да, действительно, мы планируем начать процесс в ходе нашего председательства", – сказал Небензя в ходе пресс-конференции.
Процесс выбора и назначения на должность генерального секретаря начинается с совместного письма председателей ГА и Совбеза.
При этом он отметил, что начало процесса не означает, что письмо будет сформировано именно в октябре - в прошлый раз, например, это было в середине декабря.
Лента новостей