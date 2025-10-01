https://crimea.ria.ru/20251001/protivopozharnyy-rezhim-v-sevastopole-kogda-lesa-otkroyut-dlya-posescheniya-1149890464.html
Противопожарный режим в Севастополе: когда леса откроют для посещения
Со 2 октября для жителей и гостей Севастополя вновь откроют лесные массивы и туристические маршруты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Со 2 октября для жителей и гостей Севастополя вновь откроют лесные массивы и туристические маршруты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.После продолжительного ограничения, связанного с пожароопасным сезоном, горожане смогут отправиться на прогулки и в походы. Однако, как подчеркнул губернатор, в лесу продолжает действовать противопожарный режим.Кроме того, правила предписывают соблюдать тишину: громкая музыка и крики могут напугать диких животных, которые готовятся к зиме. Для автотранспорта въезд и стоянка в лесу запрещены, машины необходимо оставлять на оборудованных парковках.Развожаев также напомнил, что маршруты Большой Севастопольской тропы проходят через особо охраняемые природные территории. Он призывает бережно относиться к уникальной природе региона, наслаждаться прогулками и фотографировать красоту осеннего леса, сохраняя ее для будущих поколений.Ранее сообщалось, что в Крыму в 2025 году зафиксированы рекордные площади пожаров за 10 лет. Из 600 зарегистрированных возгораний 500 – это сухая растительность на открытой местности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лес вдоль трассы на Ангарский перевал рубят ради строительства дорогиВ заказнике "Ласпи" вырубили краснокнижные растения на миллион рублейЯлтинский заповедник в Крыму открыли для туристов
