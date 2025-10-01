Рейтинг@Mail.ru
Противопожарный режим в Севастополе: когда леса откроют для посещения - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251001/protivopozharnyy-rezhim-v-sevastopole-kogda-lesa-otkroyut-dlya-posescheniya-1149890464.html
Противопожарный режим в Севастополе: когда леса откроют для посещения
Противопожарный режим в Севастополе: когда леса откроют для посещения - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Противопожарный режим в Севастополе: когда леса откроют для посещения
Со 2 октября для жителей и гостей Севастополя вновь откроют лесные массивы и туристические маршруты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T16:24
2025-10-01T16:50
новости
новости севастополя
севастополь
михаил развожаев
крым
противопожарный режим
крым в истории: секреты, факты, фото
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1a/1147511283_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_68a22881681070c3ba35a86f68a63d50.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Со 2 октября для жителей и гостей Севастополя вновь откроют лесные массивы и туристические маршруты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.После продолжительного ограничения, связанного с пожароопасным сезоном, горожане смогут отправиться на прогулки и в походы. Однако, как подчеркнул губернатор, в лесу продолжает действовать противопожарный режим.Кроме того, правила предписывают соблюдать тишину: громкая музыка и крики могут напугать диких животных, которые готовятся к зиме. Для автотранспорта въезд и стоянка в лесу запрещены, машины необходимо оставлять на оборудованных парковках.Развожаев также напомнил, что маршруты Большой Севастопольской тропы проходят через особо охраняемые природные территории. Он призывает бережно относиться к уникальной природе региона, наслаждаться прогулками и фотографировать красоту осеннего леса, сохраняя ее для будущих поколений.Ранее сообщалось, что в Крыму в 2025 году зафиксированы рекордные площади пожаров за 10 лет. Из 600 зарегистрированных возгораний 500 – это сухая растительность на открытой местности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лес вдоль трассы на Ангарский перевал рубят ради строительства дорогиВ заказнике "Ласпи" вырубили краснокнижные растения на миллион рублейЯлтинский заповедник в Крыму открыли для туристов
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1a/1147511283_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_5c003f093af4af5314cf35881537ec6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, крым, противопожарный режим, крым в истории: секреты, факты, фото, новости крыма
Противопожарный режим в Севастополе: когда леса откроют для посещения

Леса и маршруты Большой Севастопольской тропы вновь откроют со 2 октября

16:24 01.10.2025 (обновлено: 16:50 01.10.2025)
 
© Пресс-служба МЧС РКТабличка "Пожароопасный период"
Табличка Пожароопасный период
© Пресс-служба МЧС РК
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Со 2 октября для жителей и гостей Севастополя вновь откроют лесные массивы и туристические маршруты, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
После продолжительного ограничения, связанного с пожароопасным сезоном, горожане смогут отправиться на прогулки и в походы. Однако, как подчеркнул губернатор, в лесу продолжает действовать противопожарный режим.

"Без костров – даже в самых живописных местах, без мангалов и шашлыков, без брошенных окурков и спичек. Заберите, пожалуйста, мусор с собой. Лесники – хранители леса, а не уборщики. Пакет для мусора в рюкзаке – ваша суперсила!", – подчеркнул Развожаев.

Кроме того, правила предписывают соблюдать тишину: громкая музыка и крики могут напугать диких животных, которые готовятся к зиме. Для автотранспорта въезд и стоянка в лесу запрещены, машины необходимо оставлять на оборудованных парковках.
Развожаев также напомнил, что маршруты Большой Севастопольской тропы проходят через особо охраняемые природные территории. Он призывает бережно относиться к уникальной природе региона, наслаждаться прогулками и фотографировать красоту осеннего леса, сохраняя ее для будущих поколений.
Ранее сообщалось, что в Крыму в 2025 году зафиксированы рекордные площади пожаров за 10 лет. Из 600 зарегистрированных возгораний 500 – это сухая растительность на открытой местности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Лес вдоль трассы на Ангарский перевал рубят ради строительства дороги
В заказнике "Ласпи" вырубили краснокнижные растения на миллион рублей
Ялтинский заповедник в Крыму открыли для туристов
 
НовостиНовости СевастополяСевастопольМихаил РазвожаевКрымПротивопожарный режимКрым в истории: секреты, факты, фотоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:32Отели Крыма лидируют по прохождению самооценки
18:21Каким будет и как долго продлится бархатный сезон в Крыму
18:14В Крыму в межсезонье будут работать порядка 300 отелей и здравниц
18:06Лимиты на покупку топлива в Запорожской области - власти опровергли фейк
17:58В США назвали нереальной передачу Украине ракет Tomahawk
17:41В Крыму ограничили продажу бензина до 20 литров
17:32Обнаруженный у берегов Турции украинский катер уничтожили
17:16Кравцов рекомендовал школьникам поездки в "Новый Херсонес"
17:03Искусственный интеллект уже с нами: кому грозит безработица
16:55В Севастополе запустили второй паром на Северную сторону
16:44Двоих детей и их мать убили в Ульяновске – возбуждено дело
16:37Две больницы Крыма получат медоборудование на 341 млн рублей
16:31Плавать круглый год: в Керчи возводят модульный бассейн
16:24Противопожарный режим в Севастополе: когда леса откроют для посещения
16:13Новак оценил ситуацию на топливном рынке России
16:07Россия продолжит помогать Южной Осетии – Лавров
15:56Севастополь посетили более 360 тысяч туристов с начала года
15:45Три человека погибли в ДТП с фурой на трассе М-4 "Дон"
15:334,3 млн "членских вносов": в Крыму будут судить земельную аферистку
15:20Житель Ялты получил 14 лет за госизмену
Лента новостейМолния