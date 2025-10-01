https://crimea.ria.ru/20251001/posle-ataki-na-novorossiysk-v-bolnitsakh-ostayutsya-shest-postradavshikh-1149867467.html
После атаки на Новороссийск в больницах остаются шесть пострадавших
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Шесть человек, которые получили ранения в результате атаки на Новороссийск, продолжают находиться в больницах. Об этом сообщает оперштаб Кубани.Пациенты находятся в стабильном состоянии, угрозы жизни нет, отмечают в оперштабе со ссылкой на информацию минздрава Краснодарского края.ВСУ атаковали центр Новороссийска 24 сентября. В результате ударов погибли два человека. В городе ввели режим ЧС. В центре были повреждены жилые дома и автомобили. При этом инфраструктура порта не пострадала.Всего при атаке пострадали 11 человек: двое – в тяжелом состоянии, четверо – в состоянии средней тяжести и пять – легкой степени тяжести, несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет.Угрозы обрушения конструкций в многоквартирных домах, которые попали под удар ВСУ в Новороссийске, нет. Такой вывод сделала экспертная комиссия после обследования МКД.По информации главы города Андрея Кравченко, семьи погибших при атаке ВСУ на Новороссийск получат 1,5 млн рублей, пострадавшие – от 300 до 600 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое детей погибли и 11 ранены при атаках ВСУ на регионы России за неделюОбломки БПЛА вызвали пожар на территории крупного предприятия КубаниЖитель Кубани получил 9 лет за попытку вступить в ряды террористов
После атаки на Новороссийск в больницах остаются шесть пострадавших
