https://crimea.ria.ru/20251001/posle-ataki-na-novorossiysk-v-bolnitsakh-ostayutsya-shest-postradavshikh-1149867467.html

После атаки на Новороссийск в больницах остаются шесть пострадавших

После атаки на Новороссийск в больницах остаются шесть пострадавших - РИА Новости Крым, 01.10.2025

После атаки на Новороссийск в больницах остаются шесть пострадавших

Шесть человек, которые получили ранения в результате атаки на Новороссийск, продолжают находиться в больницах. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 01.10.2025

2025-10-01T10:50

2025-10-01T10:50

2025-10-01T10:45

россия

новороссийск

новости

атаки всу

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149695275_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_1ba5f1e94f84afc72c92a6e36204c7b1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Шесть человек, которые получили ранения в результате атаки на Новороссийск, продолжают находиться в больницах. Об этом сообщает оперштаб Кубани.Пациенты находятся в стабильном состоянии, угрозы жизни нет, отмечают в оперштабе со ссылкой на информацию минздрава Краснодарского края.ВСУ атаковали центр Новороссийска 24 сентября. В результате ударов погибли два человека. В городе ввели режим ЧС. В центре были повреждены жилые дома и автомобили. При этом инфраструктура порта не пострадала.Всего при атаке пострадали 11 человек: двое – в тяжелом состоянии, четверо – в состоянии средней тяжести и пять – легкой степени тяжести, несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет.Угрозы обрушения конструкций в многоквартирных домах, которые попали под удар ВСУ в Новороссийске, нет. Такой вывод сделала экспертная комиссия после обследования МКД.По информации главы города Андрея Кравченко, семьи погибших при атаке ВСУ на Новороссийск получат 1,5 млн рублей, пострадавшие – от 300 до 600 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое детей погибли и 11 ранены при атаках ВСУ на регионы России за неделюОбломки БПЛА вызвали пожар на территории крупного предприятия КубаниЖитель Кубани получил 9 лет за попытку вступить в ряды террористов

россия

новороссийск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новороссийск, новости, атаки всу, происшествия