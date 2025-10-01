Рейтинг@Mail.ru
После атаки на Новороссийск в больницах остаются шесть пострадавших - РИА Новости Крым, 01.10.2025
После атаки на Новороссийск в больницах остаются шесть пострадавших
После атаки на Новороссийск в больницах остаются шесть пострадавших - РИА Новости Крым, 01.10.2025
После атаки на Новороссийск в больницах остаются шесть пострадавших
Шесть человек, которые получили ранения в результате атаки на Новороссийск, продолжают находиться в больницах. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 01.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Шесть человек, которые получили ранения в результате атаки на Новороссийск, продолжают находиться в больницах. Об этом сообщает оперштаб Кубани.Пациенты находятся в стабильном состоянии, угрозы жизни нет, отмечают в оперштабе со ссылкой на информацию минздрава Краснодарского края.ВСУ атаковали центр Новороссийска 24 сентября. В результате ударов погибли два человека. В городе ввели режим ЧС. В центре были повреждены жилые дома и автомобили. При этом инфраструктура порта не пострадала.Всего при атаке пострадали 11 человек: двое – в тяжелом состоянии, четверо – в состоянии средней тяжести и пять – легкой степени тяжести, несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет.Угрозы обрушения конструкций в многоквартирных домах, которые попали под удар ВСУ в Новороссийске, нет. Такой вывод сделала экспертная комиссия после обследования МКД.По информации главы города Андрея Кравченко, семьи погибших при атаке ВСУ на Новороссийск получат 1,5 млн рублей, пострадавшие – от 300 до 600 тысяч рублей.
После атаки на Новороссийск в больницах остаются шесть пострадавших

После атаки ВСУ на Новороссийск в больницах остаются шесть пострадавших - оперштаб

10:50 01.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Шесть человек, которые получили ранения в результате атаки на Новороссийск, продолжают находиться в больницах. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
"После атаки БПЛА на Новороссийск и Туапсинский муниципальный округ днем 24 сентября в медучереждениях региона продолжают лечение шесть пострадавших. В Новороссийской больнице находятся три пациента, в Краевой клинической больнице №1 – два, и еще один – в Туапсинской", - говорится в сообщении.
Пациенты находятся в стабильном состоянии, угрозы жизни нет, отмечают в оперштабе со ссылкой на информацию минздрава Краснодарского края.
ВСУ атаковали центр Новороссийска 24 сентября. В результате ударов погибли два человека. В городе ввели режим ЧС. В центре были повреждены жилые дома и автомобили. При этом инфраструктура порта не пострадала.
Всего при атаке пострадали 11 человек: двое – в тяжелом состоянии, четверо – в состоянии средней тяжести и пять – легкой степени тяжести, несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет.
Угрозы обрушения конструкций в многоквартирных домах, которые попали под удар ВСУ в Новороссийске, нет. Такой вывод сделала экспертная комиссия после обследования МКД.
По информации главы города Андрея Кравченко, семьи погибших при атаке ВСУ на Новороссийск получат 1,5 млн рублей, пострадавшие – от 300 до 600 тысяч рублей.
