Плавать круглый год: в Керчи возводят модульный бассейн

КЕРЧЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Комфортные классы, раздевалки и душевые, современный спортивный инвентарь и благоустроенная территория – в Керчи возводят здание модульного плавательного бассейна. Объект готовятся сдать к концу текущего года, передает корреспондент РИА Новости Крым.Сроки сжатые. Но бригады работают в уверенном темпе. Уже пройден экватор строительных работ. Самые сложные этапы – расчистка территории и подготовка основания – позади. К воплощению проекта специалисты приступили в июле.Строители расчистили площадку и вывезли больше 6 тысяч тонн мусора. Выровняли и утрамбовали грунт, подготовили основание под заливку. Особенность этого проекта в том, что здесь два фундамента – под каждое из зданий – для бассейна и административно бытового комплекса (АБК).Разница между фундаментами зданий – около двух метров. Это сделано для того, чтоб уровень АБК был вровень с краями чаши бассейна. Размер ее - 25 на 6 метров, глубина – 1,8 метра."Буквально на днях мы уже начнем заливать фундамент административно-бытового здания. Чтобы выдержать все сроки, на объекте ежедневно работает около 20 специалистов", – добавил начальник участка.После бетонных и обшивочных работ строители приступят ко внутренней отделке. По проекту комплекс будет оборудован современными раздевалками, душевыми, учебными классами и административными кабинетами.Бассейн возводят рядом со школой зимних видов спорта Ильи Авербуха "Наследие". Закончить строительно-монтажные работы планируют до 25 декабря этого года. После займутся благоустройством прилегающей территории. Заказчик – государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Крым "Спортивная школа №4".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт стадиона в Керчи – как идет работаШахматы на льду: как развивают керлинг в Керчи Академия футбола Крыма воспитывает лучших из лучших

