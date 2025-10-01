Рейтинг@Mail.ru
Плавать круглый год: в Керчи возводят модульный бассейн - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20251001/plavat-kruglyy-god-v-kerchi-vozvodyat-modulnyy-basseyn-1149888316.html
Плавать круглый год: в Керчи возводят модульный бассейн
Плавать круглый год: в Керчи возводят модульный бассейн - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Плавать круглый год: в Керчи возводят модульный бассейн
Комфортные классы, раздевалки и душевые, современный спортивный инвентарь и благоустроенная территория – в Керчи возводят здание модульного плавательного... РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T16:31
2025-10-01T16:31
эксклюзивы риа новости крым
керчь
бассейн
общество
спорт
плавание
новости крыма
крым
строительство
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149892002_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_9e540a1b69deb0bf06708bed28615b00.jpg
КЕРЧЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Комфортные классы, раздевалки и душевые, современный спортивный инвентарь и благоустроенная территория – в Керчи возводят здание модульного плавательного бассейна. Объект готовятся сдать к концу текущего года, передает корреспондент РИА Новости Крым.Сроки сжатые. Но бригады работают в уверенном темпе. Уже пройден экватор строительных работ. Самые сложные этапы – расчистка территории и подготовка основания – позади. К воплощению проекта специалисты приступили в июле.Строители расчистили площадку и вывезли больше 6 тысяч тонн мусора. Выровняли и утрамбовали грунт, подготовили основание под заливку. Особенность этого проекта в том, что здесь два фундамента – под каждое из зданий – для бассейна и административно бытового комплекса (АБК).Разница между фундаментами зданий – около двух метров. Это сделано для того, чтоб уровень АБК был вровень с краями чаши бассейна. Размер ее - 25 на 6 метров, глубина – 1,8 метра."Буквально на днях мы уже начнем заливать фундамент административно-бытового здания. Чтобы выдержать все сроки, на объекте ежедневно работает около 20 специалистов", – добавил начальник участка.После бетонных и обшивочных работ строители приступят ко внутренней отделке. По проекту комплекс будет оборудован современными раздевалками, душевыми, учебными классами и административными кабинетами.Бассейн возводят рядом со школой зимних видов спорта Ильи Авербуха "Наследие". Закончить строительно-монтажные работы планируют до 25 декабря этого года. После займутся благоустройством прилегающей территории. Заказчик – государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Крым "Спортивная школа №4".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт стадиона в Керчи – как идет работаШахматы на льду: как развивают керлинг в Керчи Академия футбола Крыма воспитывает лучших из лучших
https://crimea.ria.ru/20250809/sportkompleksy-i-basseyny-kak-v-krymu-razvivaetsya-massovyy-sport-1148603857.html
керчь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
Вадим Рыбалкин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/11/1144979577_396:0:1351:955_100x100_80_0_0_433a1787ffb69bbb324ca352bcce1b25.jpg
Вадим Рыбалкин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/11/1144979577_396:0:1351:955_100x100_80_0_0_433a1787ffb69bbb324ca352bcce1b25.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149892002_159:0:1122:722_1920x0_80_0_0_f16cfacf3a96c6b577217d337fba62c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керчь, бассейн, общество, спорт, плавание, новости крыма, крым, строительство, видео
Плавать круглый год: в Керчи возводят модульный бассейн

В Керчи до конца года появится быстровозводимый модульный бассейн

16:31 01.10.2025
 
© РИА Новости КрымМодульный бассейн в Керчи
Модульный бассейн в Керчи - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
Вадим Рыбалкин, собственный корреспондент РИА Новости Крым в г. Керчь
Вадим Рыбалкин
Собственный корреспондент
Все материалы
КЕРЧЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Комфортные классы, раздевалки и душевые, современный спортивный инвентарь и благоустроенная территория – в Керчи возводят здание модульного плавательного бассейна. Объект готовятся сдать к концу текущего года, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Сроки сжатые. Но бригады работают в уверенном темпе. Уже пройден экватор строительных работ. Самые сложные этапы – расчистка территории и подготовка основания – позади. К воплощению проекта специалисты приступили в июле.
Строители расчистили площадку и вывезли больше 6 тысяч тонн мусора. Выровняли и утрамбовали грунт, подготовили основание под заливку. Особенность этого проекта в том, что здесь два фундамента – под каждое из зданий – для бассейна и административно бытового комплекса (АБК).
"Фундамент под чашу бассейна полностью готов. В августе мы начали уже выгонять каркас этого здания – стены и крышу. Сейчас специалисты уже обшивают основное здание сендвич-панелями", – рассказал начальник строительного участка Сергей Воронов.
Разница между фундаментами зданий – около двух метров. Это сделано для того, чтоб уровень АБК был вровень с краями чаши бассейна. Размер ее - 25 на 6 метров, глубина – 1,8 метра.
"Буквально на днях мы уже начнем заливать фундамент административно-бытового здания. Чтобы выдержать все сроки, на объекте ежедневно работает около 20 специалистов", – добавил начальник участка.
© РИА Новости КрымМодульный бассейн в Керчи
Модульный бассейн в Керчи
1 из 10
Модульный бассейн в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМодульный бассейн в Керчи
Модульный бассейн в Керчи
2 из 10
Модульный бассейн в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМодульный бассейн в Керчи
Модульный бассейн в Керчи
3 из 10
Модульный бассейн в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМодульный бассейн в Керчи
Модульный бассейн в Керчи
4 из 10
Модульный бассейн в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМодульный бассейн в Керчи
Модульный бассейн в Керчи
5 из 10
Модульный бассейн в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМодульный бассейн в Керчи
Модульный бассейн в Керчи
6 из 10
Модульный бассейн в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМодульный бассейн в Керчи
Модульный бассейн в Керчи
7 из 10
Модульный бассейн в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМодульный бассейн в Керчи
Модульный бассейн в Керчи
8 из 10
Модульный бассейн в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМодульный бассейн в Керчи
Модульный бассейн в Керчи
9 из 10
Модульный бассейн в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМодульный бассейн в Керчи
Модульный бассейн в Керчи
10 из 10
Модульный бассейн в Керчи
© РИА Новости Крым
1 из 10
Модульный бассейн в Керчи
© РИА Новости Крым
2 из 10
Модульный бассейн в Керчи
© РИА Новости Крым
3 из 10
Модульный бассейн в Керчи
© РИА Новости Крым
4 из 10
Модульный бассейн в Керчи
© РИА Новости Крым
5 из 10
Модульный бассейн в Керчи
© РИА Новости Крым
6 из 10
Модульный бассейн в Керчи
© РИА Новости Крым
7 из 10
Модульный бассейн в Керчи
© РИА Новости Крым
8 из 10
Модульный бассейн в Керчи
© РИА Новости Крым
9 из 10
Модульный бассейн в Керчи
© РИА Новости Крым
10 из 10
Модульный бассейн в Керчи
© РИА Новости Крым
После бетонных и обшивочных работ строители приступят ко внутренней отделке. По проекту комплекс будет оборудован современными раздевалками, душевыми, учебными классами и административными кабинетами.
"До ноября мы планируем протянуть внутренние сети – это освещение, канализация и водопровод. Кстати, у бассейна будет работать своя очистная станция для фильтрации воды", – уточнил Сергей Воронов.
Бассейн возводят рядом со школой зимних видов спорта Ильи Авербуха "Наследие". Закончить строительно-монтажные работы планируют до 25 декабря этого года. После займутся благоустройством прилегающей территории. Заказчик – государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Крым "Спортивная школа №4".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ремонт стадиона в Керчи – как идет работа
Шахматы на льду: как развивают керлинг в Керчи
Академия футбола Крыма воспитывает лучших из лучших
Как в Крыму развивается массовый спорт
9 августа, 10:44
Спорткомплексы и бассейны: как в Крыму развивается массовый спорт
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКерчьБассейнОбществоСпортПлаваниеНовости КрымаКрымСтроительствоВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:32Отели Крыма лидируют по прохождению самооценки
18:21Каким будет и как долго продлится бархатный сезон в Крыму
18:14В Крыму в межсезонье будут работать порядка 300 отелей и здравниц
18:06Лимиты на покупку топлива в Запорожской области - власти опровергли фейк
17:58В США назвали нереальной передачу Украине ракет Tomahawk
17:41В Крыму ограничили продажу бензина до 20 литров
17:32Обнаруженный у берегов Турции украинский катер уничтожили
17:16Кравцов рекомендовал школьникам поездки в "Новый Херсонес"
17:03Искусственный интеллект уже с нами: кому грозит безработица
16:55В Севастополе запустили второй паром на Северную сторону
16:44Двоих детей и их мать убили в Ульяновске – возбуждено дело
16:37Две больницы Крыма получат медоборудование на 341 млн рублей
16:31Плавать круглый год: в Керчи возводят модульный бассейн
16:24Противопожарный режим в Севастополе: когда леса откроют для посещения
16:13Новак оценил ситуацию на топливном рынке России
16:07Россия продолжит помогать Южной Осетии – Лавров
15:56Севастополь посетили более 360 тысяч туристов с начала года
15:45Три человека погибли в ДТП с фурой на трассе М-4 "Дон"
15:334,3 млн "членских вносов": в Крыму будут судить земельную аферистку
15:20Житель Ялты получил 14 лет за госизмену
Лента новостейМолния