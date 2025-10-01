Плавать круглый год: в Керчи возводят модульный бассейн
КЕРЧЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Комфортные классы, раздевалки и душевые, современный спортивный инвентарь и благоустроенная территория – в Керчи возводят здание модульного плавательного бассейна. Объект готовятся сдать к концу текущего года, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Сроки сжатые. Но бригады работают в уверенном темпе. Уже пройден экватор строительных работ. Самые сложные этапы – расчистка территории и подготовка основания – позади. К воплощению проекта специалисты приступили в июле.
Строители расчистили площадку и вывезли больше 6 тысяч тонн мусора. Выровняли и утрамбовали грунт, подготовили основание под заливку. Особенность этого проекта в том, что здесь два фундамента – под каждое из зданий – для бассейна и административно бытового комплекса (АБК).
"Фундамент под чашу бассейна полностью готов. В августе мы начали уже выгонять каркас этого здания – стены и крышу. Сейчас специалисты уже обшивают основное здание сендвич-панелями", – рассказал начальник строительного участка Сергей Воронов.
Разница между фундаментами зданий – около двух метров. Это сделано для того, чтоб уровень АБК был вровень с краями чаши бассейна. Размер ее - 25 на 6 метров, глубина – 1,8 метра.
"Буквально на днях мы уже начнем заливать фундамент административно-бытового здания. Чтобы выдержать все сроки, на объекте ежедневно работает около 20 специалистов", – добавил начальник участка.
После бетонных и обшивочных работ строители приступят ко внутренней отделке. По проекту комплекс будет оборудован современными раздевалками, душевыми, учебными классами и административными кабинетами.
"До ноября мы планируем протянуть внутренние сети – это освещение, канализация и водопровод. Кстати, у бассейна будет работать своя очистная станция для фильтрации воды", – уточнил Сергей Воронов.
Бассейн возводят рядом со школой зимних видов спорта Ильи Авербуха "Наследие". Закончить строительно-монтажные работы планируют до 25 декабря этого года. После займутся благоустройством прилегающей территории. Заказчик – государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Крым "Спортивная школа №4".
