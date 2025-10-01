https://crimea.ria.ru/20251001/oteli-kryma-lidiruyut-po-prokhozhdeniyu-samootsenki-1149896602.html
Отели Крыма лидируют по прохождению самооценки
Отели Крыма лидируют по прохождению самооценки - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Отели Крыма лидируют по прохождению самооценки
Крым вышел в лидеры среди регионов России по прохождению отелями самооценки, информирует в среду пресс-служба минкурортов республики. РИА Новости Крым, 01.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Крым вышел в лидеры среди регионов России по прохождению отелями самооценки, информирует в среду пресс-служба минкурортов республики.Отмечается, что этот показатель вывел Крым на первое место среди других регионов РФ. Кроме того, в республике продолжается работа по аттестации гидов. По состоянию на сентябрь 2025 года ее прошли 627 специалистов, включая 19 гидов-переводчиков.Процедуру самооценки в Крыму также уже прошли полсотни гостевых домов, они вошли в единый реестр в рамках эксперимента по легализации и регулированию деятельности этих средств размещения, который проводится в республике с 1 сентября, сообщала пресс-служба минкурортов региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отели-гиганты и глэмпинги: эксперт дала совет для туротрасли КрымаВыйти из сумрака: зачем гостевым домам в Крыму легализовыватьсяЧем полезен реестр гостевых домов – мнение эксперта
Отели Крыма лидируют по прохождению самооценки
