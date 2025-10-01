Рейтинг@Mail.ru
Отели Крыма лидируют по прохождению самооценки - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Отели Крыма лидируют по прохождению самооценки
Отели Крыма лидируют по прохождению самооценки - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Отели Крыма лидируют по прохождению самооценки
Крым вышел в лидеры среди регионов России по прохождению отелями самооценки, информирует в среду пресс-служба минкурортов республики. РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T18:32
2025-10-01T18:28
курорты крыма
туризм в крыму
туризм
внутренний туризм
минкурортов крыма
сергей ганзий
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Крым вышел в лидеры среди регионов России по прохождению отелями самооценки, информирует в среду пресс-служба минкурортов республики.Отмечается, что этот показатель вывел Крым на первое место среди других регионов РФ. Кроме того, в республике продолжается работа по аттестации гидов. По состоянию на сентябрь 2025 года ее прошли 627 специалистов, включая 19 гидов-переводчиков.Процедуру самооценки в Крыму также уже прошли полсотни гостевых домов, они вошли в единый реестр в рамках эксперимента по легализации и регулированию деятельности этих средств размещения, который проводится в республике с 1 сентября, сообщала пресс-служба минкурортов региона.
https://crimea.ria.ru/20251001/kakim-budet-i-kak-dolgo-prodlitsya-barkhatnyy-sezon-v-krymu-1149878296.html
https://crimea.ria.ru/20251001/v-krymu-v-mezhsezone-budut-rabotat-poryadka-300-oteley-i-zdravnits-1149896123.html
курорты крыма, туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, минкурортов крыма, сергей ганзий, новости крыма
Отели Крыма лидируют по прохождению самооценки

Крым вышел в лидеры по прохождению отелями самооценки - минкурортов

18:32 01.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Крым вышел в лидеры среди регионов России по прохождению отелями самооценки, информирует в среду пресс-служба минкурортов республики.

"Мы достойно справились с этой работой совместно с муниципалитетами и бизнесом. На данный момент в Едином реестре объектов классификации в сфере туристкой индустрии содержится информация о 1045 средствах размещения, в том числе 61 гостевой дом", – цитирует пресс-служба министра курортов и туризма Республики Крым Сергея Ганзия.

Отмечается, что этот показатель вывел Крым на первое место среди других регионов РФ. Кроме того, в республике продолжается работа по аттестации гидов. По состоянию на сентябрь 2025 года ее прошли 627 специалистов, включая 19 гидов-переводчиков.
Процедуру самооценки в Крыму также уже прошли полсотни гостевых домов, они вошли в единый реестр в рамках эксперимента по легализации и регулированию деятельности этих средств размещения, который проводится в республике с 1 сентября, сообщала пресс-служба минкурортов региона.
