Новости СВО: Киев несет страшные потери на всех фронтах - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Новости СВО: Киев несет страшные потери на всех фронтах
Новости СВО: Киев несет страшные потери на всех фронтах - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Новости СВО: Киев несет страшные потери на всех фронтах
Еще почти 1500 боевиков киевского режима, а также вражеские вооружения и радиолокационные станции уничтожены в ходе боев на всех фронтах спецоперации за сутки... РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T13:12
2025-10-01T13:14
новости сво
вооруженные силы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
новые регионы россии
потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Еще почти 1500 боевиков киевского режима, а также вражеские вооружения и радиолокационные станции уничтожены в ходе боев на всех фронтах спецоперации за сутки. Об этом сообщает Минобороны России в среду.Подразделения группировки войск "Север" разбили до 145 боевиков ВСУ, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, склад материальных средств.Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю. Ликвидированы свыше 220 украинских боевиков, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, а также шесть складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение, разбили до 305 боевиков ВСУ, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей, пушку "Гиацинт-Б", пять складов боеприпасов и горючего.Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили более 480 солдат, танк, боевая бронированная машина "Казак" и три пикапа.Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 315 человек, боевую бронированную машину и 11 автомобилей.Подразделениями "Днепра" уничтожено до 30 украинских неонацистов, пять автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.Также российские военные поразили вражеские объекты энергетики, цеха производства десантных катеров, места запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 134 районах. Средства ПВО сбили 97 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 87 502 беспилотных летательных аппарата, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 314 танков и других боевых бронированных машин, 1 592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30 095 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 010 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ освободила еще один населенный пункт в Днепропетровской областиНа Украине разбита ж/д-инфраструктура для переброски топлива и оружия ВСУСеверск Малый в Донбассе перешел под контроль России
Новости
новости сво, вооруженные силы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, потери всу , инфографика
Новости СВО: Киев несет страшные потери на всех фронтах

Новости СВО – киевский режим несет страшные потери на всех фронтах

13:12 01.10.2025 (обновлено: 13:14 01.10.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Еще почти 1500 боевиков киевского режима, а также вражеские вооружения и радиолокационные станции уничтожены в ходе боев на всех фронтах спецоперации за сутки. Об этом сообщает Минобороны России в среду.
Подразделения группировки войск "Север" разбили до 145 боевиков ВСУ, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, склад материальных средств.
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю. Ликвидированы свыше 220 украинских боевиков, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, а также шесть складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение, разбили до 305 боевиков ВСУ, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей, пушку "Гиацинт-Б", пять складов боеприпасов и горючего.
Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили более 480 солдат, танк, боевая бронированная машина "Казак" и три пикапа.
Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 315 человек, боевую бронированную машину и 11 автомобилей.
Подразделениями "Днепра" уничтожено до 30 украинских неонацистов, пять автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.
Также российские военные поразили вражеские объекты энергетики, цеха производства десантных катеров, места запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 134 районах. Средства ПВО сбили 97 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 87 502 беспилотных летательных аппарата, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 314 танков и других боевых бронированных машин, 1 592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30 095 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 010 единиц специальной военной автомобильной техники.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия РФ освободила еще один населенный пункт в Днепропетровской области
На Украине разбита ж/д-инфраструктура для переброски топлива и оружия ВСУ
Северск Малый в Донбассе перешел под контроль России
 
