Названа причина недомогания детей в лицее Екатеринбурга - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Названа причина недомогания детей в лицее Екатеринбурга
Названа причина недомогания детей в лицее Екатеринбурга - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Названа причина недомогания детей в лицее Екатеринбурга
Причиной недомогания детей в екатеринбургском лицее стал рассыпанный в спортивной раздевалке порошок неизвестного происхождения, сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 01.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Причиной недомогания детей в екатеринбургском лицее стал рассыпанный в спортивной раздевалке порошок неизвестного происхождения, сообщила пресс-служба администрации города.Ранее в среду стало известно, что 12 пятиклассников одного из лицеев Екатеринбурга почувствовали себя плохо в раздевалке спортзала, у детей отмечалось затрудненное дыхание.Незамедлительно были вызваны бригады скорой помощи, проинформированы родители, уточнили в ведомстве.По сообщениям местных СМИ, один из учеников принес на урок физкультуры порошковый протеин, который рассыпался, в результате чего дети надышались его пылью, что и вызвало проблемы с дыханием.Позднее пресс-служба Минздрава свердловского региона уточнила, что пострадавших детей было 11, их обследовали врачи-токсикологи, признаков отравления у них выявлено не было, они были отпущены домой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Названа причина недомогания детей в лицее Екатеринбурга

Порошок неизвестного происхождения стал причиной недомогания детей в лицее Екатеринбурга

14:32 01.10.2025
 
Скорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Причиной недомогания детей в екатеринбургском лицее стал рассыпанный в спортивной раздевалке порошок неизвестного происхождения, сообщила пресс-служба администрации города.
Ранее в среду стало известно, что 12 пятиклассников одного из лицеев Екатеринбурга почувствовали себя плохо в раздевалке спортзала, у детей отмечалось затрудненное дыхание.
"Первого октября в спортивной раздевалке лицея №159 был обнаружен рассыпанный порошок неизвестного происхождения. Данный порошок появился после урока физкультуры в 8-м классе (его принес один из учеников 8-го класса). 11 детей, обучающиеся в 5 классе лицея, которые зашли в раздевалку для подготовки к уроку физкультуры, почувствовали недомогание", – сказано в сообщении.
Незамедлительно были вызваны бригады скорой помощи, проинформированы родители, уточнили в ведомстве.
По сообщениям местных СМИ, один из учеников принес на урок физкультуры порошковый протеин, который рассыпался, в результате чего дети надышались его пылью, что и вызвало проблемы с дыханием.
Позднее пресс-служба Минздрава свердловского региона уточнила, что пострадавших детей было 11, их обследовали врачи-токсикологи, признаков отравления у них выявлено не было, они были отпущены домой.
