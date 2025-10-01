https://crimea.ria.ru/20251001/nazvana-prichina-nedomoganiya-detey-v-litsee-ekaterinburga-1149883015.html

Названа причина недомогания детей в лицее Екатеринбурга

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Причиной недомогания детей в екатеринбургском лицее стал рассыпанный в спортивной раздевалке порошок неизвестного происхождения, сообщила пресс-служба администрации города.Ранее в среду стало известно, что 12 пятиклассников одного из лицеев Екатеринбурга почувствовали себя плохо в раздевалке спортзала, у детей отмечалось затрудненное дыхание.Незамедлительно были вызваны бригады скорой помощи, проинформированы родители, уточнили в ведомстве.По сообщениям местных СМИ, один из учеников принес на урок физкультуры порошковый протеин, который рассыпался, в результате чего дети надышались его пылью, что и вызвало проблемы с дыханием.Позднее пресс-служба Минздрава свердловского региона уточнила, что пострадавших детей было 11, их обследовали врачи-токсикологи, признаков отравления у них выявлено не было, они были отпущены домой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

