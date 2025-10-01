Рейтинг@Mail.ru
На Земле вторые сутки непрерывно бушует геомагнитный шторм - РИА Новости Крым, 01.10.2025
На Земле вторые сутки непрерывно бушует геомагнитный шторм
На Земле вторые сутки непрерывно бушует геомагнитный шторм - РИА Новости Крым, 01.10.2025
На Земле вторые сутки непрерывно бушует геомагнитный шторм
Магнитная буря, начавшаяся накануне, продолжает бушевать на Земле, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T08:52
2025-10-01T08:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Магнитная буря, начавшаяся накануне, продолжает бушевать на Земле, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.За прошедшие сутки параметры межпланетной среды изменились преимущественно в худшую сторону. Примерно с 400 км/с до около 700 км/с возросла скорость солнечного ветра в окрестностях Земли. Температура плазмы увеличилась в три раза, со 100 до 300 тысяч градусов, информируют ученые.Некоторую поддержку оказывает умеренное значение напряженности межпланетного магнитного поля. Именно его пики совпали со вчерашними пиками колебаний магнитного поля. В настоящее время величина поля снизилась в два раза, что позволяет буре держаться на умеренном уровне G1-G2, сообщили в Лаборатории.Прогноз на ближайшие сутки сохраняется неблагоприятным. Несмотря на возможность снижения бури до "желтого" уровня уже в ближайшие часы, обстановка как на Солнце, так и в околоземном пространстве не способствует нормализации ситуации. Более того, прогноз на сутки впервые за много дней включает более чем 50-процентные вероятности формирования на звезде вспышек высшего X класса, предостерегли ученые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
На Земле вторые сутки непрерывно бушует геомагнитный шторм

Геомагнитный шторм на Земле непрерывно продолжается вторые сутки – прогноз неблагоприятный

08:52 01.10.2025 (обновлено: 08:58 01.10.2025)
 
Магнитная буря
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Магнитная буря, начавшаяся накануне, продолжает бушевать на Земле, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"Непрерывная длительность события составила уже около 30 часов. Обстановка в окружающем планету космическом пространстве в данный момент плохо способствует стабилизации магнитосферы", – сказано в сообщении.
За прошедшие сутки параметры межпланетной среды изменились преимущественно в худшую сторону. Примерно с 400 км/с до около 700 км/с возросла скорость солнечного ветра в окрестностях Земли. Температура плазмы увеличилась в три раза, со 100 до 300 тысяч градусов, информируют ученые.
Некоторую поддержку оказывает умеренное значение напряженности межпланетного магнитного поля. Именно его пики совпали со вчерашними пиками колебаний магнитного поля. В настоящее время величина поля снизилась в два раза, что позволяет буре держаться на умеренном уровне G1-G2, сообщили в Лаборатории.
Прогноз на ближайшие сутки сохраняется неблагоприятным. Несмотря на возможность снижения бури до "желтого" уровня уже в ближайшие часы, обстановка как на Солнце, так и в околоземном пространстве не способствует нормализации ситуации. Более того, прогноз на сутки впервые за много дней включает более чем 50-процентные вероятности формирования на звезде вспышек высшего X класса, предостерегли ученые.
