На Земле вторые сутки непрерывно бушует геомагнитный шторм

На Земле вторые сутки непрерывно бушует геомагнитный шторм

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Магнитная буря, начавшаяся накануне, продолжает бушевать на Земле, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.За прошедшие сутки параметры межпланетной среды изменились преимущественно в худшую сторону. Примерно с 400 км/с до около 700 км/с возросла скорость солнечного ветра в окрестностях Земли. Температура плазмы увеличилась в три раза, со 100 до 300 тысяч градусов, информируют ученые.Некоторую поддержку оказывает умеренное значение напряженности межпланетного магнитного поля. Именно его пики совпали со вчерашними пиками колебаний магнитного поля. В настоящее время величина поля снизилась в два раза, что позволяет буре держаться на умеренном уровне G1-G2, сообщили в Лаборатории.Прогноз на ближайшие сутки сохраняется неблагоприятным. Несмотря на возможность снижения бури до "желтого" уровня уже в ближайшие часы, обстановка как на Солнце, так и в околоземном пространстве не способствует нормализации ситуации. Более того, прогноз на сутки впервые за много дней включает более чем 50-процентные вероятности формирования на звезде вспышек высшего X класса, предостерегли ученые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

