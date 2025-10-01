https://crimea.ria.ru/20251001/na-kakikh-azs-kryma-est-benzin--perechen-s-tsenami-1149872723.html
На каких АЗС Крыма есть бензин – перечень с ценами
2025-10-01T12:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Крыму бензин марок Аи-95 и Аи-92 появился на автозаправочных станциях крупнейших поставщиков топлива. Минтопэнерго республики публикует список АЗС, где можно заправиться.По информации профильного ведомства, бензин марок Аи-92, Аи-95, а также Аи-100 есть в наличии на АЗС: ООО "Кедр" (ATAN), ООО Фирма "ТЭС" (ТЭС), ООО "Крым ойл" (RED PETROL), ООО "Тавриданефтепродукт" ("Формула") и ООО "Орион" ("Грифон").При этом в ряде случаев автотранспорт заправляют по талонам.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц. Кроме того, вводится ограничение на продажу – не более 30 литров в одни руки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путину доложат о варианте решения проблемы с бензином в КрымуФАС проверяет сети АЗС из-за дорогого бензинаВ Крыму цены на бензин зафиксируют на месяц
