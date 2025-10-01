Рейтинг@Mail.ru
На каких АЗС Крыма есть бензин – перечень с ценами - РИА Новости Крым, 01.10.2025
На каких АЗС Крыма есть бензин – перечень с ценами
На каких АЗС Крыма есть бензин – перечень с ценами - РИА Новости Крым, 01.10.2025
На каких АЗС Крыма есть бензин – перечень с ценами
В Крыму бензин марок Аи-95 и Аи-92 появился на автозаправочных станциях крупнейших поставщиков топлива. Минтопэнерго республики публикует список АЗС, где можно... РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T12:02
2025-10-01T11:54
минтопэнерго крыма
новости крыма
крым
топливо
бензин
азс
транспорт
автомобиль
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Крыму бензин марок Аи-95 и Аи-92 появился на автозаправочных станциях крупнейших поставщиков топлива. Минтопэнерго республики публикует список АЗС, где можно заправиться.По информации профильного ведомства, бензин марок Аи-92, Аи-95, а также Аи-100 есть в наличии на АЗС: ООО "Кедр" (ATAN), ООО Фирма "ТЭС" (ТЭС), ООО "Крым ойл" (RED PETROL), ООО "Тавриданефтепродукт" ("Формула") и ООО "Орион" ("Грифон").При этом в ряде случаев автотранспорт заправляют по талонам.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц. Кроме того, вводится ограничение на продажу – не более 30 литров в одни руки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путину доложат о варианте решения проблемы с бензином в КрымуФАС проверяет сети АЗС из-за дорогого бензинаВ Крыму цены на бензин зафиксируют на месяц
минтопэнерго крыма, новости крыма, крым, топливо, бензин, азс, транспорт, автомобиль
На каких АЗС Крыма есть бензин – перечень с ценами

АЗС Крыма с бензином – список заправок с ценами

12:02 01.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Крыму бензин марок Аи-95 и Аи-92 появился на автозаправочных станциях крупнейших поставщиков топлива. Минтопэнерго республики публикует список АЗС, где можно заправиться.
По информации профильного ведомства, бензин марок Аи-92, Аи-95, а также Аи-100 есть в наличии на АЗС: ООО "Кедр" (ATAN), ООО Фирма "ТЭС" (ТЭС), ООО "Крым ойл" (RED PETROL), ООО "Тавриданефтепродукт" ("Формула") и ООО "Орион" ("Грифон").

С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке Минтопэнерго Крыма. Список АЗС с указанием конкретных адресов обновляется ежедневно.

При этом в ряде случаев автотранспорт заправляют по талонам.
Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц. Кроме того, вводится ограничение на продажу – не более 30 литров в одни руки.
