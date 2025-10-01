Рейтинг@Mail.ru
Лес вдоль трассы на Ангарский перевал рубят ради строительства дороги
Лес вдоль трассы на Ангарский перевал рубят ради строительства дороги
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Древесина от вырубки леса вдоль трассы из села Перевальное в Крыму при подъеме на Ангарский перевал будет использована в интересах Минобороны. Это следует из ответа республиканского Министерства экологии и природных ресурсов в ответ на запрос РИА Новости Крым.Вырубка вдоль трассы проводится для строительства и реконструкции автомобильной дороги Е-105 ("Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта") в рамках реализации Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя". Общая территория вырубки для этих целей – 164,37 га."Компенсационные мероприятия по лесовосстановлению проводятся на территории лесничеств Республики Крым на площади равной площади вырубленных лесных насаждений", – сказано в ответе на запрос агентства.Горные склоны для предотвращения оползней будут укреплять биоинженерным, геосинтетическим методами и методом устройства механических барьеров - в зависимости от крутизны склона, условий грунта и интенсивности эксплуатации дороги. Это отражено в проекте, который проходит государственную экспертизу, отметили в министерстве экологии и природных ресурсов.Ранее РИА Новости Крым сообщало о том, что новые кипарисы высадят на обновленной трассе между Алуштой и Ялтой вместо вырубленных ради расширения трассы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К морю без пробок: в Крыму открыт юго-восточный обход СимферополяДендролог Никитского ботсада высказался о вырубке ялтинских кипарисовСерпантина не будет: дорогу на Ялту выпрямляют и "сглаживают"
Лес вдоль трассы на Ангарский перевал рубят ради строительства дороги

Вырубленную при строительстве дороги в Крыму лесную древесину передали на нужды Минобороны

07:43 01.10.2025
 
© РИА Новости Крым
Вырубка сосен в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Древесина от вырубки леса вдоль трассы из села Перевальное в Крыму при подъеме на Ангарский перевал будет использована в интересах Минобороны. Это следует из ответа республиканского Министерства экологии и природных ресурсов в ответ на запрос РИА Новости Крым.

"2396,7 кубических метров древесины, заготовленной в ходе производства работ по строительству дороги, в марте 2024 года были переданы для нужд Министерства обороны Российской Федерации на основании соответствующего распоряжения. По оставшемуся объему древесины также рассматривается вопрос ее передачи для нужд Минобороны РФ", – говорится в ответе министерства.

Вырубка вдоль трассы проводится для строительства и реконструкции автомобильной дороги Е-105 ("Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта") в рамках реализации Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя". Общая территория вырубки для этих целей – 164,37 га.
"Компенсационные мероприятия по лесовосстановлению проводятся на территории лесничеств Республики Крым на площади равной площади вырубленных лесных насаждений", – сказано в ответе на запрос агентства.
Горные склоны для предотвращения оползней будут укреплять биоинженерным, геосинтетическим методами и методом устройства механических барьеров - в зависимости от крутизны склона, условий грунта и интенсивности эксплуатации дороги. Это отражено в проекте, который проходит государственную экспертизу, отметили в министерстве экологии и природных ресурсов.
Ранее РИА Новости Крым сообщало о том, что новые кипарисы высадят на обновленной трассе между Алуштой и Ялтой вместо вырубленных ради расширения трассы.
