Крымский мост: оперативная обстановка - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: оперативная обстановка
Крымский мост: оперативная обстановка
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста в среду утром проезд свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом... РИА Новости Крым, 01.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста в среду утром проезд свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вышел в лидеры по популярности у автопутешественниковВ Крыму первый отель получил сертификат Роскачества на отдых с животнымиКак зарубежные курорты помогают развивать крымский сервис – мнение
Крымский мост: оперативная обстановка

08:11 01.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста в среду утром проезд свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 8 утра.
На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
