Крымский мост: на выезде с полуострова резко выросла очередь
Ситуация на дорогах Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Более 300 автомобилей ожидают очереди на проезд по Крымскому мосту на выезде с полуострова. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очереди на проезд по транспортному переходу нет. Часом ранее проезд был свободен с двух сторон мостового перехода через Керченский пролив.Утром в среду проезд по Крымскому мосту также был свободен с обеих сторон. Проехать транспортный переход без длительного ожидания в автомобильных очередях можно, выбрав правильное время поездки. Водителям рекомендовано выбирать для поездок в Крым по мосту вторник, среду или четверг. С 8 часов утра до 16 часов ситуация на подъезде к мосту со стороны Кубани ухудшается, а самое напряженное время – с 17 до 23 часов.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост – как доехать на машине и пройти досмотрВау-эффект гарантирован: кто и как встречает туристов у Крымского мостаКрымский мост ежедневно пропускает 13 тысяч авто в одну сторону
Крымский мост: на выезде с полуострова резко выросла очередь

14:12 01.10.2025 (обновлено: 14:21 01.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Более 300 автомобилей ожидают очереди на проезд по Крымскому мосту на выезде с полуострова. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 310 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении по состоянию на 14 часов.
Со стороны Тамани очереди на проезд по транспортному переходу нет. Часом ранее проезд был свободен с двух сторон мостового перехода через Керченский пролив.
Утром в среду проезд по Крымскому мосту также был свободен с обеих сторон. Проехать транспортный переход без длительного ожидания в автомобильных очередях можно, выбрав правильное время поездки. Водителям рекомендовано выбирать для поездок в Крым по мосту вторник, среду или четверг. С 8 часов утра до 16 часов ситуация на подъезде к мосту со стороны Кубани ухудшается, а самое напряженное время – с 17 до 23 часов.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
