Кравцов рекомендовал школьникам поездки в "Новый Херсонес" - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Кравцов рекомендовал школьникам поездки в "Новый Херсонес"
Кравцов рекомендовал школьникам поездки в "Новый Херсонес"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1e/1139230383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0345c7e4e14fcc42411f2dba42f0d327.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. "Новый Херсонес" формирует мировоззрение через призму истории и культуры и поэтому этот музейный комплекс должны обязательно посещать школьники. Такое мнение выразил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на полях Всероссийского форума классных руководителей.По мнению Кравцова, в "Новом Херсонесе" необходимо создать все условия, чтобы каждый человек смог его посетить."Новый Херсонес" в Севастополе – место силы и обязательного паломничества для любого человека, который считает себя русским, заявляла ранее главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян."Новый Херсонес" возведен по поручению президента РФ Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На площади в 24 га построены 30 объектов, в том числе музей Христианства, музей Античности и Византии, а также музей Крыма и Новороссии. Кроме того, на территории появился храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена" и реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. "Новый Херсонес" формирует мировоззрение через призму истории и культуры и поэтому этот музейный комплекс должны обязательно посещать школьники. Такое мнение выразил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на полях Всероссийского форума классных руководителей.
"Сегодня стартует программа посещения для старшеклассников и студентов из новых регионов. Планируем масштабировать эту программу на всю страну, поскольку Херсонес – это место, где через призму нашей истории и культуры формируется мировоззрение. Рекомендую всем школьникам посетить "Новый Херсонес", – цитирует министра РИА Новости.
По мнению Кравцова, в "Новом Херсонесе" необходимо создать все условия, чтобы каждый человек смог его посетить.
"Новый Херсонес" в Севастополе – место силы и обязательного паломничества для любого человека, который считает себя русским, заявляла ранее главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Новый Херсонес" возведен по поручению президента РФ Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На площади в 24 га построены 30 объектов, в том числе музей Христианства, музей Античности и Византии, а также музей Крыма и Новороссии. Кроме того, на территории появился храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена" и реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира.
