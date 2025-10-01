https://crimea.ria.ru/20251001/kravtsov-rekomendoval-shkolnikam-poezdki-v-novyy-khersones-1149894320.html

Кравцов рекомендовал школьникам поездки в "Новый Херсонес"

Кравцов рекомендовал школьникам поездки в "Новый Херсонес" - РИА Новости Крым, 01.10.2025

Кравцов рекомендовал школьникам поездки в "Новый Херсонес"

"Новый Херсонес" формирует мировоззрение через призму истории и культуры и поэтому этот музейный комплекс должны обязательно посещать школьники. Такое мнение... РИА Новости Крым, 01.10.2025

2025-10-01T17:16

2025-10-01T17:16

2025-10-01T17:05

новый херсонес

сергей кравцов

история

школа

образование в россии

севастополь

крым

музеи крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1e/1139230383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0345c7e4e14fcc42411f2dba42f0d327.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. "Новый Херсонес" формирует мировоззрение через призму истории и культуры и поэтому этот музейный комплекс должны обязательно посещать школьники. Такое мнение выразил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на полях Всероссийского форума классных руководителей.По мнению Кравцова, в "Новом Херсонесе" необходимо создать все условия, чтобы каждый человек смог его посетить."Новый Херсонес" в Севастополе – место силы и обязательного паломничества для любого человека, который считает себя русским, заявляла ранее главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян."Новый Херсонес" возведен по поручению президента РФ Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На площади в 24 га построены 30 объектов, в том числе музей Христианства, музей Античности и Византии, а также музей Крыма и Новороссии. Кроме того, на территории появился храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена" и реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Новый Херсонес" со дня открытия посетили более 3 млн человекЕще одна победа России – вице-спикер Госдумы РФ о "Новом Херсонесе"Кабмин направит два миллиарда на обеспечение работы "Нового Херсонеса"

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый херсонес, сергей кравцов, история, школа, образование в россии, севастополь, крым, музеи крыма