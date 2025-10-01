https://crimea.ria.ru/20251001/kakoy-segodnya-prazdnik-1-oktyabrya-1131733502.html

Какой сегодня праздник: 1 октября

Какой сегодня праздник: 1 октября - РИА Новости Крым, 30.09.2025

Какой сегодня праздник: 1 октября

1 октября во всем мире отмечают День вегетарианства, в Вене празднуют День кофе, в Японии – День саке. 58 лет назад советские люди узнали, что такое цветное телевидение

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. 1 октября во всем мире отмечают День вегетарианства, в Вене празднуют День кофе, в Японии – День саке. 58 лет назад советские люди узнали, что такое цветное телевидение, а еще в этот день родились известная американская грабительница Бонни Паркер и Народный артист СССР Олег Ефремов.Что празднуют в миреПо инициативе ООН в 1990 году учрежден Международный день пожилых людей. Для привлечения внимания к проблемам людей в возрасте и соблюдению их прав по всему миру организовывают фестивали, конференции и конгрессы, общественные организации устраивают благотворительные акции. По данным ООН, за последние 60 лет средняя продолжительность жизни во всем мире значительно возросла – с 46 до 68 лет. Эксперты считают, что к концу века люди будут в среднем жить 81 год. Это значит, что доля пенсионеров будет неумолимо возрастать и к 2050 году увеличится на 20%.Ценители искусства отмечают сегодня Международный день музыки, инициатором которого стал Международный музыкальный совет при ЮНЕСКО. О необходимости учредить такой праздник высказывался советский композитор Дмитрий Шостакович. Со своим предложением он даже обращался в ООН. В России же дату стали отмечать лишь в 1996 году. Последние два десятилетия организовываются творческие встречи с композиторами и музыкантами, концерты, выставки инструментов.Также 1 октября отмечают Всемирный день вегетарианства. Его учредило Североамериканское вегетарианское общество. Многие считают отказ от мяса модным современным трендом. Однако есть свидетельства, что такой диеты придерживались философ и математик Пифагор, художник и ученый Леонардо да Винчи. В России активно пропагандировал отказ от мяса писатель Лев Толстой. Эксперты подсчитали, что число сторонников этой философии в мире к этому времени превысило 1 миллиард человек.В 2006 году был опубликован указ президента России о праздновании Дня Сухопутных войск России. Русская армия ведет свою историю с 1 октября 1550 года, потому что в этот день Иван Грозный заложил основы первого постоянного войска, издав документ под названием "Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей". Тогда же в России появились стрелецкие полки и постоянная сторожевая служба.В Вене сегодня празднуют День кофе. Эта традиция появилась в австрийской столице в 2002 году. Жителям Вены напиток полюбился еще в середине XVII века, а еще через несколько лет в городе начали открываться первые кофейни. Найти человека, который никогда не пробовал и ничего не слышал о кофе по-венски, едва ли удастся.День японского вина, он же День саке празднуется 1 октября, так как к этому времени созревает урожай риса. Еще сегодня можно отметить День замены лампочки, Международный день балета и Международный день охраны енотов. Именины у Алексея, Ариадны, Ирины, Софии, Аркадия, Сергея, Михаила, Константина, Ивана, Илариона, Владимира, Вениамина, Бориса.Знаменательные событияВ 1847 году Вернер фон Сименс с братьями и механиком Иоганном Георгом Гальске основали фирму Siemens & Halske. Вскоре молодая компания получила крупный госзаказ и протянула телеграфную линию между Берлином и Франкфуртом-на-Майне. Также инженеры-изобретатели работали над созданием стрелочного телеграфа, динамо-машины, трамвая, электровоза, слухового аппарата и не только. Сегодня компания превратилась в конгломерат и изменила название на Siemens AG.76 лет назад была провозглашена Китайская Народная Республика. День образования страны является главным государственным праздником в КНР.В 1967 году советские люди узнали, что такое цветное телевидение. Именно в этот день Центральное телевидение СССР начало транслировать программы в цвете.В 1988-ом сборная СССР по футболу стала победителем на Олимпийских играх, обыграв команду из Бразилии. Эта победа стала настоящим прорывом для отечественных спортсменов.В этот день в 1992 году в России начали выдавать приватизационные сертификаты, которые в народе стали называть ваучерами. Предполагалось, что жители бывшего СССР смогут стать совладельцами госпредприятий во время их продажи в частные руки, однако это мало у кого получилось.Кто родилсяВ 1754 году родился российский император Павел I, который был известен тем, что пытался перечеркнуть все нововведения царствования своей матери Екатерины II. Спустя четыре года после коронации был задушен в ходе дворцового переворота – на престол взошел его сын Александр I.В 1910 году родилась известная американская грабительница Бонни Паркер. Бонни и ее партнер Клайд стали самой известной преступной парой XX века, их имена увековечены в песнях и кинофильмах.В 1912 году родился русский историк и философ Лев Гумилев, сын Анны Ахматовой и Николая Гумилева.Свой 101-й день рождения отмечает 39-й президент США Джимми Картер. Он побил рекорд пребывания в статусе экс-президента США, став самым долгоживущим президентом Штатов. А еще Джимми Картер – единственный американский лидер, который был удостоен... поцелуя от генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева: случилось это в 1979 году после подписания в Вене договора ОСВ-2.В 1927 году родился советский актер и режиссер Олег Ефремов, любимый советскими зрителями за роли в фильмах "Живые и мертвые", "Берегись автомобиля", "Еще раз про любовь", "Три тополя на Плющихе", "Однажды двадцать лет спустя". А в 1951 году на свет появилась Нина Усатова – советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. 