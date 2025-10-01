https://crimea.ria.ru/20251001/dvukh-detey-i-ikh-mat-ubili-v-ulyanovske--vozbuzhdeno-delo-1149893836.html
Двоих детей и их мать убили в Ульяновске – возбуждено дело
Двоих детей и их мать убили в Ульяновске – возбуждено дело - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Двоих детей и их мать убили в Ульяновске – возбуждено дело
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства жительницы Ульяновска и двух ее детей, на причастность к совершенному преступлению проверяется... РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T16:44
2025-10-01T16:44
2025-10-01T16:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства жительницы Ульяновска и двух ее детей, на причастность к совершенному преступлению проверяется близкий родственник погибших. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.Возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия.
Двоих детей и их мать убили в Ульяновске – возбуждено дело
16:44 01.10.2025 (обновлено: 16:46 01.10.2025)