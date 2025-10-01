Рейтинг@Mail.ru
Двоих детей и их мать убили в Ульяновске – возбуждено дело - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Двоих детей и их мать убили в Ульяновске – возбуждено дело
Двоих детей и их мать убили в Ульяновске – возбуждено дело - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Двоих детей и их мать убили в Ульяновске – возбуждено дело
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства жительницы Ульяновска и двух ее детей, на причастность к совершенному преступлению проверяется... РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T16:44
2025-10-01T16:46
ульяновск
убийство
происшествия
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства жительницы Ульяновска и двух ее детей, на причастность к совершенному преступлению проверяется близкий родственник погибших. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.Возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ульяновск
ульяновск, убийство, происшествия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Двоих детей и их мать убили в Ульяновске – возбуждено дело

В Ульяновске убиты мать и двое детей – в преступлении подозревают близкого родственника

16:44 01.10.2025 (обновлено: 16:46 01.10.2025)
 
© ГСУ СК РФ по Ульяновской областиСледователь-криминалист работает на месте убийства в Ульяновске
Следователь-криминалист работает на месте убийства в Ульяновске
© ГСУ СК РФ по Ульяновской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства жительницы Ульяновска и двух ее детей, на причастность к совершенному преступлению проверяется близкий родственник погибших. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"В одной из квартир жилого дома в городе Ульяновске обнаружены тела 27-летней девушки и двоих ее малолетних детей с признаками насильственной смерти... На причастность к совершенному преступлению проверяется близкий родственник погибших", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия.
УльяновскУбийствоПроисшествияНовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
