Дни Никарагуа впервые проходят в Крыму - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Дни Никарагуа впервые проходят в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Дни Никарагуа впервые прошли в Крыму. Одним из мероприятий стала встреча чрезвычайного и полномочного посла республики Никарагуа в РФ Альбы Асусены Торрес Мехия со студентами полуострова.Она привезла с собой выставку национальных костюмов Никарагуа и фотографии с изображением богатого природного мира, отраслей экономики и культуры своей страны. Крым со своей стороны тоже представил то, что связывает республику и Никарагуа.Как рассказала заместитель председателя Совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико, министерства и различные комитеты подготовили свои программы. В частности государственный комитет по архивам представил не только те документы, которые были в архиве в Крыму, но они поработал с центральным архивом. Она также отметила, что крымские студенты активно участвуют в народной дипломатии и развивают ее, поэтому такие встречи важны."Мы хотим рассказать о работе, которую мы проводим в Крыму в рамках заключенных соглашений с Никарагуа, потому что Республика Крым в 2021 году подписала соглашение о сотрудничестве. Наш город Ялта подписал побратимство с Гранадой", - перечислила дипломатические шаги Ирина Кивико.Кроме того, Никарагуа была первой страной, которая в марте 2014 года на официальном уровне признала российский статус Крыма и подписала ряд договоров о сотрудничестве с правительством республики.В ходе встречи звучала музыка и песни Никарагуа, а студенты крымских вузов продемонстрировали латиноамериканские хореографические композиции.Альба Асусена Торрес Мехия известна также своей творческой деятельностью, она пишет стихи и является автором нескольких сборников, активно работает над развитием культурных связей своей страны с Россией. Награждена медалями за заслуги в области литературы и продвижения русского языка. Ее стихи переведены на множество языков. Является членом Союза писателей Никарагуа и России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым продолжит сотрудничество с Никарагуа – АксеновЛавров рассказал о развитии сотрудничества Крыма и НикарагуаВ Крымском университете учатся иностранцы из 40 стран мира
никарагуа, крым, ирина кивико, новости крыма, народная дипломатия
13:25 01.10.2025 (обновлено: 14:00 01.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Дни Никарагуа впервые прошли в Крыму. Одним из мероприятий стала встреча чрезвычайного и полномочного посла республики Никарагуа в РФ Альбы Асусены Торрес Мехия со студентами полуострова.
Она привезла с собой выставку национальных костюмов Никарагуа и фотографии с изображением богатого природного мира, отраслей экономики и культуры своей страны. Крым со своей стороны тоже представил то, что связывает республику и Никарагуа.
Как рассказала заместитель председателя Совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико, министерства и различные комитеты подготовили свои программы. В частности государственный комитет по архивам представил не только те документы, которые были в архиве в Крыму, но они поработал с центральным архивом.
"И есть интереснейшие архивные документы, которые датируются 20-30 годами прошлого столетия, которые свидетельствуют о дружбе между Никарагуа и Советским Союзом. И много документов, которые подтверждают, как никарагуанцы приезжали в Крым", - сказала Кивико.
Она также отметила, что крымские студенты активно участвуют в народной дипломатии и развивают ее, поэтому такие встречи важны.
"Мы хотим рассказать о работе, которую мы проводим в Крыму в рамках заключенных соглашений с Никарагуа, потому что Республика Крым в 2021 году подписала соглашение о сотрудничестве. Наш город Ялта подписал побратимство с Гранадой", - перечислила дипломатические шаги Ирина Кивико.
Кроме того, Никарагуа была первой страной, которая в марте 2014 года на официальном уровне признала российский статус Крыма и подписала ряд договоров о сотрудничестве с правительством республики.
"День Республики Никарагуа в Республике Крым показывает связь дружбы и любви, которые соединяют наши народы. Мы разделяем героизм, мужество и ценности, которые есть в Крыму. Мы материализовали признание Крыма открытием почетного консульства Никарагуа на полуострове в ноябре 2020 года", - в свою очередь сказала чрезвычайный и полномочный посол Республики Никарагуа в своем приветственном слове.
В ходе встречи звучала музыка и песни Никарагуа, а студенты крымских вузов продемонстрировали латиноамериканские хореографические композиции.
Альба Асусена Торрес Мехия известна также своей творческой деятельностью, она пишет стихи и является автором нескольких сборников, активно работает над развитием культурных связей своей страны с Россией. Награждена медалями за заслуги в области литературы и продвижения русского языка. Ее стихи переведены на множество языков. Является членом Союза писателей Никарагуа и России.
