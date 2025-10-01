https://crimea.ria.ru/20251001/dni-nikaragua-vpervye-prokhodyat-v-krymu-1149878625.html

Дни Никарагуа впервые проходят в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Дни Никарагуа впервые прошли в Крыму. Одним из мероприятий стала встреча чрезвычайного и полномочного посла республики Никарагуа в РФ Альбы Асусены Торрес Мехия со студентами полуострова.Она привезла с собой выставку национальных костюмов Никарагуа и фотографии с изображением богатого природного мира, отраслей экономики и культуры своей страны. Крым со своей стороны тоже представил то, что связывает республику и Никарагуа.Как рассказала заместитель председателя Совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико, министерства и различные комитеты подготовили свои программы. В частности государственный комитет по архивам представил не только те документы, которые были в архиве в Крыму, но они поработал с центральным архивом. Она также отметила, что крымские студенты активно участвуют в народной дипломатии и развивают ее, поэтому такие встречи важны."Мы хотим рассказать о работе, которую мы проводим в Крыму в рамках заключенных соглашений с Никарагуа, потому что Республика Крым в 2021 году подписала соглашение о сотрудничестве. Наш город Ялта подписал побратимство с Гранадой", - перечислила дипломатические шаги Ирина Кивико.Кроме того, Никарагуа была первой страной, которая в марте 2014 года на официальном уровне признала российский статус Крыма и подписала ряд договоров о сотрудничестве с правительством республики.В ходе встречи звучала музыка и песни Никарагуа, а студенты крымских вузов продемонстрировали латиноамериканские хореографические композиции.Альба Асусена Торрес Мехия известна также своей творческой деятельностью, она пишет стихи и является автором нескольких сборников, активно работает над развитием культурных связей своей страны с Россией. Награждена медалями за заслуги в области литературы и продвижения русского языка. Ее стихи переведены на множество языков. Является членом Союза писателей Никарагуа и России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым продолжит сотрудничество с Никарагуа – АксеновЛавров рассказал о развитии сотрудничества Крыма и НикарагуаВ Крымском университете учатся иностранцы из 40 стран мира

