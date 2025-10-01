Рейтинг@Mail.ru
Более 20 улиц в Керчи останутся без газа - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Более 20 улиц в Керчи останутся без газа
Более 20 улиц в Керчи останутся без газа - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Более 20 улиц в Керчи останутся без газа
Больше 20 улиц Керчи с 7 по 9 октября останутся без газа из-за планового ремонта. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 01.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Больше 20 улиц Керчи с 7 по 9 октября останутся без газа из-за планового ремонта. Об этом предупредили в городской администрации.Так, без голубого топлива останутся абоненты улиц Ворошилова, Блюхера, Херсонская, Новороссийская, Марата, Рыбаков, Дмитрия Донского, Нижняя, Средняя, Верхняя, Свердлова. А также переулка 5-й Босфорский, улиц Ушинского, 2-я Митридатская, 3-я Митридатская, 1-я Митридатская, Южная, Айвазовского, переулка 2-й Морской, Индустриального шоссе, Буденного, Петра Алексеева и других. Подробная информация опубликована в соцсетях администрации Керчи.Кроме того в компании "Крымгазсети" предупредили, что более 80 частных домов в Керчи останутся без газоснабжения 2 октября из-за работ на сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму газ провели еще в два населенных пунктаВ Крыму газ провели в два села Нижнегорского районаКрым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификацию
крым, новости крыма, керчь, газ, отключение газа в крыму
Более 20 улиц в Керчи останутся без газа

Больше 20 улиц Керчи с 7 по 9 октября останутся без газа из-за планового ремонта

09:45 01.10.2025
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектГаз
Газ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Больше 20 улиц Керчи с 7 по 9 октября останутся без газа из-за планового ремонта. Об этом предупредили в городской администрации.

"7 октября с 8 часов утра в связи проведением плановых работ по замене запорной арматуры на газопроводе среднего давления, а также в связи с технологическим присоединением по улице Пушкина и Куль-Обинскому шоссе будет прекращена подача газа по ряду адресов", – сказано в сообщении.

Так, без голубого топлива останутся абоненты улиц Ворошилова, Блюхера, Херсонская, Новороссийская, Марата, Рыбаков, Дмитрия Донского, Нижняя, Средняя, Верхняя, Свердлова. А также переулка 5-й Босфорский, улиц Ушинского, 2-я Митридатская, 3-я Митридатская, 1-я Митридатская, Южная, Айвазовского, переулка 2-й Морской, Индустриального шоссе, Буденного, Петра Алексеева и других. Подробная информация опубликована в соцсетях администрации Керчи.
"Подключение газоснабжения будет производиться 07.10.2025г. (с 15:00) по 09.10.2025 (время 20:00) при наличии абонентов", – добавили в сообщении.
Кроме того в компании "Крымгазсети" предупредили, что более 80 частных домов в Керчи останутся без газоснабжения 2 октября из-за работ на сетях.
КрымНовости КрымаКерчьГазОтключение газа в Крыму
 
