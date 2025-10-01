https://crimea.ria.ru/20251001/bolee-20-ulits-v-kerchi-ostanutsya-bez-gaza-1149865927.html

Более 20 улиц в Керчи останутся без газа

Более 20 улиц в Керчи останутся без газа - РИА Новости Крым, 01.10.2025

Более 20 улиц в Керчи останутся без газа

Больше 20 улиц Керчи с 7 по 9 октября останутся без газа из-за планового ремонта. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 01.10.2025

2025-10-01T09:45

2025-10-01T09:45

2025-10-01T09:45

крым

новости крыма

керчь

газ

отключение газа в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148213394_0:6:1344:762_1920x0_80_0_0_9d04f357df75647b559d02ede8f5e5a6.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Больше 20 улиц Керчи с 7 по 9 октября останутся без газа из-за планового ремонта. Об этом предупредили в городской администрации.Так, без голубого топлива останутся абоненты улиц Ворошилова, Блюхера, Херсонская, Новороссийская, Марата, Рыбаков, Дмитрия Донского, Нижняя, Средняя, Верхняя, Свердлова. А также переулка 5-й Босфорский, улиц Ушинского, 2-я Митридатская, 3-я Митридатская, 1-я Митридатская, Южная, Айвазовского, переулка 2-й Морской, Индустриального шоссе, Буденного, Петра Алексеева и других. Подробная информация опубликована в соцсетях администрации Керчи.Кроме того в компании "Крымгазсети" предупредили, что более 80 частных домов в Керчи останутся без газоснабжения 2 октября из-за работ на сетях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму газ провели еще в два населенных пунктаВ Крыму газ провели в два села Нижнегорского районаКрым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификацию

крым

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, керчь, газ, отключение газа в крыму