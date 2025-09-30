https://crimea.ria.ru/20250930/zolushka-iz-kommunalnoy-kvartiry-k-yubileyu-very-vasilevoy-1130622992.html

Золушка из коммунальной квартиры: к юбилею Веры Васильевой

кино

кинематограф

культура

общество

память

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Народная артистка СССР, лауреат Сталинских премий I и III степени Вера Кузьминична Васильева родилась в 1925 году в Гусятниковом переулке Москвы. В семье было четверо детей, отец Веры, крестьянин по происхождению, работал простым шофером, затем механиком. Мать вела домашнее хозяйство. Семья проживала в коммунальной квартире на Чистых прудах, и впоследствии свою книгу мемуаров актриса так и назвала – "Золушка с Чистых прудов".Великая Отечественная войнаВ годы Великой Отечественной войны Васильевых, как и многие семьи в то страшное время, разметало по всей большой стране. Мать Александру Андреевну вместе с двухлетним братом эвакуировали в башкирскую деревню, старшая сестра Валентина – медик по образованию – была отправлена на работу в больницу Киргизской АССР. Средняя сестра Антонина работала в Министерстве обороны, и ее эвакуировали в Куйбышев (Самара), куда было переведено более сорока военных заводов. Впоследствии Вера Васильева в одном из своих интервью так описывала сцену прощания с "Тошенькой":"Это было 16 октября, немцы подошли близко к Москве. Царили паника и ощущение, что немцы вот-вот войдут в город. Учреждения срочно эвакуировали: улицы были полны автобусами, машинами. Я прибежала к месту работы Тошеньки, мы обнялись, и тут же раздался крик: "Скорей!“ Их машина тронулась, а я побрела под дождем домой, рыдала в голос".Она осталась в Москве вместе с отцом. Кузьма Васильевич работал на военном заводе, а Веру взяли туда ученицей фрезеровщика, которую к тому же часто посылали на сельскохозяйственные работы. Вечерами будущая актриса старалась продолжить прерванную войной учебу в школе. В интервью РИА Новости она вспоминала, что во время бомбардировок приходилось прятаться на станциях метро."Я брала с собой какую-нибудь подстилочку, чтобы на ней переждать, а иногда даже переночевать. Было трудно, страшно, голодно, но все мы верили, что победим и мысли другой не допускали".В 1943 году, когда немцев удалось разбить под Сталинградом и наступил перелом в войне, 18-летняя Вера Васильева поступила в Московское городское театральное училище.Творческая карьераВ победном 1945 году на киноэкраны вышла картина "Близнецы" режиссера Константина Юдина, где дебютировала студентка театрального училища Верочка Васильева – она сыграла эпизодическую роль электромонтера. Первую свою серьезную роль она получила два года спустя в фильме Ивана Пырьева "Сказание о земле сибирской" – роль юной девушки Анастасии Гусенковой, влюбленной в главного героя. За создание этого образа она была награждена Сталинской премией I степени.В 1948 году Вера Васильевна закончила театральное училище и поступила на службу в Московский академический театр сатиры, которому осталась верна на всю жизнь. Она иногда играла в других театрах, но лишь совмещая эту работу со службой в театре сатиры. На этой сцене она сыграла более 60 ролей.В 1951 году за главную роль бригадира Ольги в спектакле "Свадьба с приданым" Совет Министров СССР присудил Вере Васильевой Сталинскую премию III степени. Одним из лучших театральных образов, созданных актрисой, стала графиня Розина в спектакле Валентина Плучека "Безумный день, или Женитьба Фигаро" по пьесе Бомарше. Цирюльника в этой пьесе играл Андрей Миронов, а сценического супруга Васильевой – графа Альмавиву – Александр Ширвиндт. Эта постановка стала одной из самых успешных в Московском театре сатиры.Большую часть своего времени Вера Кузьминична уделяла театральной карьере, но тем не менее в ее послужном списке – более 40 работ в кино. Интересно, что в арсенале артистки много фильмов, где она играла роль женщины-матери: она стала кинематографической мамой Чука и Гека в картине режиссера Ивана Лукинского (1953 г.); следователя Знаменского в советском сериале "Следствие ведут ЗнаТоКи"; Никиты (Александр Абдулов) в фильме "Карнавал"; матерью Тамары и тещей главного героя в "Женатом холостяке", который снимали в Севастополе.Голос Веры Васильевой был знаком всем малышам Советского Союза: им разговаривала мама-медведица из мультфильма "Умка ищет друга", мама главной героини и добрая волшебница Виллина в "Волшебнике Изумрудного города" и многие другие героини мультфильмов.НаградыВера Кузьминична – автор трех книг мемуаров: "Продолжение души", "Золушка с Чистых прудов" и "Жизнь, похожая на сказку". На протяжении 20 лет она была секретарем Союза театральных деятелей РФ. Удостоена званий заслуженной артистки РСФСР (1954 г.), народной артистки РСФСР (1970 г.), народной артистки СССР (1986 г.).Награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени, орденом Почета, орденом Дружбы и орденом Трудового Красного Знамени. Обладательница премии "Хрустальная Турандот" за многолетнее служение театру.9 августа 2023 года Московский академический театр сатиры объявил о смерти великой актрисы. Вера Кузьминична Васильева скончалась в возрасте 97 лет на даче семьи в Подмосковье.

