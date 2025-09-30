Рейтинг@Mail.ru
Житель Севастополя ответит за жестокое убийство соседки - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Житель Севастополя ответит за жестокое убийство соседки
Житель Севастополя ответит за жестокое убийство соседки - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Житель Севастополя ответит за жестокое убийство соседки
50-летний житель Севастополя пойдет под суд за убийство соседки по дачному участку и покушение на жизнь ее сожителя. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по... РИА Новости Крым, 30.09.2025
2025-09-30T16:55
2025-09-30T16:45
севастополь
убийство
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура города севастополя
происшествия
новости севастополя
суд
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. 50-летний житель Севастополя пойдет под суд за убийство соседки по дачному участку и покушение на жизнь ее сожителя. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.По данным следствия, конфликт между фигурантом и парой, проживавшей рядом с ним в садовом товариществе "Муссон" по Фиолентовскому шоссе, возник вечером 12 февраля во время распития алкоголя.Подозреваемого задержали на месте преступления сотрудники Росгвардии. Он заключен под стражу. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убившему пенсионерку молотком севастопольцу вынесли приговорПьяный рецидивист из Инкермана осужден за попытку задушить пенсионеркуВ Феодосии ранее судимый за убийство застрелил женщину
Житель Севастополя ответит за жестокое убийство соседки

Житель Севастополя пойдет под суд за убийство соседки и покушение на жизнь ее сожителя

16:55 30.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. 50-летний житель Севастополя пойдет под суд за убийство соседки по дачному участку и покушение на жизнь ее сожителя. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, конфликт между фигурантом и парой, проживавшей рядом с ним в садовом товариществе "Муссон" по Фиолентовскому шоссе, возник вечером 12 февраля во время распития алкоголя.
"Злоумышленник нанес удары кирпичом 45-летней соседке и ее 37-летнему сожителю. От полученных травм женщина скончалась, а мужчине была оказана своевременная помощь прибывшими по вызову очевидцев медиками", – сообщили в пресс-службе.
Подозреваемого задержали на месте преступления сотрудники Росгвардии. Он заключен под стражу.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.
