Житель Севастополя ответит за жестокое убийство соседки
50-летний житель Севастополя пойдет под суд за убийство соседки по дачному участку и покушение на жизнь ее сожителя. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по... РИА Новости Крым, 30.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. 50-летний житель Севастополя пойдет под суд за убийство соседки по дачному участку и покушение на жизнь ее сожителя. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.По данным следствия, конфликт между фигурантом и парой, проживавшей рядом с ним в садовом товариществе "Муссон" по Фиолентовскому шоссе, возник вечером 12 февраля во время распития алкоголя.Подозреваемого задержали на месте преступления сотрудники Росгвардии. Он заключен под стражу. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.
Житель Севастополя пойдет под суд за убийство соседки и покушение на жизнь ее сожителя