Засентябрило: главные события месяца в фотоленте РИА Новости Крым

Главные фото сентября от РИА Новости Крым
Президент России Владимир Путин совершил официальный визит в Китай.
На самой высокой точке Чатыр-Дага сотрудники МЧС подняли флаг Республики Крым по случаю празднования Дня государственного герба и флага республики.
В Москве после продолжительной болезни скончался режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян.
Заместитель директора Дирекции новых медиа медиагруппы "Россия сегодня", обладатель премий "Золотое перо" и "Лучшее журналистское произведение" Союза журналистов России Артем Буфтяк объяснил студентам, что связывает простые сказки и хороший журналистский лонгрид.
В Керчи заложили киль нового буксира ледового класса Arc6 проекта NE060 с неограниченным районом эксплуатации, в том числе на маршрутах Северного морского пути. Судно возведут специалисты Судостроительного завода имени Б. Е. Бутомы.
В результате удара украинских беспилотников по Форосу погибли и пострадали люди, полностью разрушен актовый зал школы, сильно пострадала библиотека.
Послы трех государств конфедерации стран Сахеля – Мали, Буркина-Фасо и Нигера прибыли в Крым. Их официальная встреча состоялась с главой республики Сергеем Аксеновым.
В Крыму работает бесплатная мастерская по ремонту технических средств реабилитации. Ежедневно мастерскую по ремонту колясок посещает от 5 до 30 человек. В среднем каждый день за помощью к мастерам обращаются 15-20 человек.
Валерий Мороз на СВО подорвался на вражеской мине, потерял ногу. Теперь он занимается протезированием. И признается "Лучше других знаю чувства таких же, как и сам".
Чудо человеческой воли: ветеран СВО Станислав Зеленецкий после ранения в голову и пяти дней без сознания ослепший вышел к своим.
В Крыму и Севастополе обострилась ситуация с бензином. Сначала его некоторые марки пропали из продажи, а цены на заправках, где можно было заправиться, выросли. Проблему на контроле держат крымские власти.
В регионах России прошли выборы на местных уровнях. В Севастополе выбирали губернатора. На фото: первых избирателей на выборах встретили подарками и тортом.
Их рабочий сезон стартует и заканчивается с мотосезоном – с весны до глубокой осени. Главное преимущество – маневренность и быстрота. Патрульных автоинспекторов на мотоциклах можно встретить на крымских дорогах.
Многие разработки, представленные на Международном салоне изобретений и новых технологий "Новое время", не уступают зарубежным аналогам, а чаще превосходят их по определенным параметрам. В Севастополе прошел ХXI Международный салон изобретений.
Цветы в честь юбилея одного из самых патриотичных писателей России и СССР Сергея Сергеева-Ценского легли около мемориальной доски на улице писателя в Симферополе. Организаторами мероприятия, день рождения которого по старому стилю отмечается 18, а по новому – 30 сентября, стало региональное подразделение Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.
Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко провела мастер-класс для медиаспециалистов из 45 регионов России. Встреча прошла в рамках образовательного заезда "Истоки.Медиа" Молодежного историко-культурного форума "Истоки" в Севастополе.
Семья фермеров из Крыма поставляет грибы вешенки во все крупные супермаркеты полуострова. С помощью грантов от минсельхоза Крыма, планируют к 2030 году выращивать 15 тонн вешенок в год.
Для украшения храма в Алуште в Крым специально приехали ученики легендарного мозаичиста Александра Корноухова из Грузии.
Международный музыкальный конкурса "Интервидение" прошел в Москве. Президент России Владимир Путин назвал этот конкурс одним из наиболее ожидаемых культурных событий года.
Под Феодосией снимают сцены 80-минутной экшн-драмы "Позывной Аскет".
Рустем Дервиш хотел работать с металлом с детства. Мечта сбылась много лет спустя: теперь Рустем не только работает медником, но и создал музей-лавку медных изделий в Бахчисарае.
В Керчи прошли республиканские соревнования по керлингу. Открытое первенство среди юниоров проходит в школе зимних видов спорта Ильи Авербуха "Наследие". Это первые в истории Крыма соревнования по этому виду спорта.
В Симферополь в День туризма прибыл фирменный двухэтажный поезд с ростовой куклой проводника Таврибара - талисманом поездов "Таврия".
Сентябрь – самое золотое время в Крыму для отдыха: море еще теплое, людей меньше, чем летом.
Погода позволят насладиться не только морскими купаниями, но и прогулками в горах.
