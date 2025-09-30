Рейтинг@Mail.ru
Засентябрило: главные события месяца в фотоленте РИА Новости Крым
Засентябрило: главные события месяца в фотоленте РИА Новости Крым
Засентябрило: главные события месяца в фотоленте РИА Новости Крым
Солнце уже ниже, но море еще теплое, горы винограда на рынках, а на пляжах приятный туристу простор – это все сентябрь. Но еще первый месяц осени – обычно старт РИА Новости Крым, 30.09.2025
Солнце уже ниже, но море еще теплое, горы винограда на рынках, а на пляжах приятный туристу простор – это все сентябрь. Но еще первый месяц осени – обычно старт не только учебного года, но и политического и делового сезона, а также традиционно в сентябре в России проходит единый день голосования. В бархатный сезон в Крыму также активизируются различные культурные мероприятия - фестивали, форумы, кинопоказы и так далее: ведь в жару тянет только к морю, а с наступлением комфортной температуры самое время и "потусить". А вот хорошие люди, делающие правильные дела, живут в Крыму круглогодично. И корреспонденты редакции РИА Новости Крым не перестают писать о своих земляках, за которых берет гордость!
Засентябрило: главные события месяца в фотоленте РИА Новости Крым

Главные фото сентября от РИА Новости Крым

20:13 30.09.2025
 
Солнце уже ниже, но море еще теплое, горы винограда на рынках, а на пляжах приятный туристу простор – это все сентябрь. Но еще первый месяц осени – обычно старт не только учебного года, но и политического и делового сезона, а также традиционно в сентябре в России проходит единый день голосования.
В бархатный сезон в Крыму также активизируются различные культурные мероприятия - фестивали, форумы, кинопоказы и так далее: ведь в жару тянет только к морю, а с наступлением комфортной температуры самое время и "потусить".
А вот хорошие люди, делающие правильные дела, живут в Крыму круглогодично. И корреспонденты редакции РИА Новости Крым не перестают писать о своих земляках, за которых берет гордость!
© Telegram-канал Кремль. Новости

Президент России Владимир Путин совершил официальный визит в Китай.

Президент России Владимир Путин во время своего официального визита в Китай
1 из 25

Президент России Владимир Путин совершил официальный визит в Китай.

© Telegram-канал Кремль. Новости
© МЧС Республики Крым

На самой высокой точке Чатыр-Дага сотрудники МЧС подняли флаг Республики Крым по случаю празднования Дня государственного герба и флага республики.

На самой высокой точке Чатыр-Дага подняли флаг Республики Крым
2 из 25

На самой высокой точке Чатыр-Дага сотрудники МЧС подняли флаг Республики Крым по случаю празднования Дня государственного герба и флага республики.

© МЧС Республики Крым
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В Москве после продолжительной болезни скончался режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян.

Прощание с Тиграном Кеосаяном в Москве
3 из 25

В Москве после продолжительной болезни скончался режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян.

© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Заместитель директора Дирекции новых медиа медиагруппы "Россия сегодня", обладатель премий "Золотое перо" и "Лучшее журналистское произведение" Союза журналистов России Артем Буфтяк объяснил студентам, что связывает простые сказки и хороший журналистский лонгрид.

Просветительский проект SputnikPro: Сторителлинг: как написать историю, которой захотят делиться в пресс-центре РИА Новости Крым
4 из 25

Заместитель директора Дирекции новых медиа медиагруппы "Россия сегодня", обладатель премий "Золотое перо" и "Лучшее журналистское произведение" Союза журналистов России Артем Буфтяк объяснил студентам, что связывает простые сказки и хороший журналистский лонгрид.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

В Керчи заложили киль нового буксира ледового класса Arc6 проекта NE060 с неограниченным районом эксплуатации, в том числе на маршрутах Северного морского пути. Судно возведут специалисты Судостроительного завода имени Б. Е. Бутомы.

В Керчи заложили буксир ледового класса Arc6 для Росморпорта
5 из 25

В Керчи заложили киль нового буксира ледового класса Arc6 проекта NE060 с неограниченным районом эксплуатации, в том числе на маршрутах Северного морского пути. Судно возведут специалисты Судостроительного завода имени Б. Е. Бутомы.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В результате удара украинских беспилотников по Форосу погибли и пострадали люди, полностью разрушен актовый зал школы, сильно пострадала библиотека.

Школа в Форосе, в которую влетел украинский беспилотник
6 из 25

В результате удара украинских беспилотников по Форосу погибли и пострадали люди, полностью разрушен актовый зал школы, сильно пострадала библиотека.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Послы трех государств конфедерации стран Сахеля – Мали, Буркина-Фасо и Нигера прибыли в Крым. Их официальная встреча состоялась с главой республики Сергеем Аксеновым.

Встреча Сергея Аксёнова с послами африканских государств
7 из 25

Послы трех государств конфедерации стран Сахеля – Мали, Буркина-Фасо и Нигера прибыли в Крым. Их официальная встреча состоялась с главой республики Сергеем Аксеновым.

© РИА Новости Крым
© Фото Сакской общественной организации инвалидов "Товарищ"

В Крыму работает бесплатная мастерская по ремонту технических средств реабилитации. Ежедневно мастерскую по ремонту колясок посещает от 5 до 30 человек. В среднем каждый день за помощью к мастерам обращаются 15-20 человек.

В Крыму работает бесплатная мастерская по ремонту технических средств реабилитации
8 из 25

В Крыму работает бесплатная мастерская по ремонту технических средств реабилитации. Ежедневно мастерскую по ремонту колясок посещает от 5 до 30 человек. В среднем каждый день за помощью к мастерам обращаются 15-20 человек.

© Фото Сакской общественной организации инвалидов "Товарищ"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Валерий Мороз на СВО подорвался на вражеской мине, потерял ногу. Теперь он занимается протезированием. И признается "Лучше других знаю чувства таких же, как и сам".

Валерий Мороз
9 из 25

Валерий Мороз на СВО подорвался на вражеской мине, потерял ногу. Теперь он занимается протезированием. И признается "Лучше других знаю чувства таких же, как и сам".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Чудо человеческой воли: ветеран СВО Станислав Зеленецкий после ранения в голову и пяти дней без сознания ослепший вышел к своим.

Ветеран СВО Станислав Зеленецкий
10 из 25

Чудо человеческой воли: ветеран СВО Станислав Зеленецкий после ранения в голову и пяти дней без сознания ослепший вышел к своим.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В Крыму и Севастополе обострилась ситуация с бензином. Сначала его некоторые марки пропали из продажи, а цены на заправках, где можно было заправиться, выросли. Проблему на контроле держат крымские власти.

АЗС в Крыму
11 из 25

В Крыму и Севастополе обострилась ситуация с бензином. Сначала его некоторые марки пропали из продажи, а цены на заправках, где можно было заправиться, выросли. Проблему на контроле держат крымские власти.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В регионах России прошли выборы на местных уровнях. В Севастополе выбирали губернатора. На фото: первых избирателей на выборах встретили подарками и тортом.

Первых избирателей на выборах в Севастополе встретили подарками и тортом
12 из 25

В регионах России прошли выборы на местных уровнях. В Севастополе выбирали губернатора. На фото: первых избирателей на выборах встретили подарками и тортом.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Их рабочий сезон стартует и заканчивается с мотосезоном – с весны до глубокой осени. Главное преимущество – маневренность и быстрота. Патрульных автоинспекторов на мотоциклах можно встретить на крымских дорогах.

Мотобат
13 из 25

Их рабочий сезон стартует и заканчивается с мотосезоном – с весны до глубокой осени. Главное преимущество – маневренность и быстрота. Патрульных автоинспекторов на мотоциклах можно встретить на крымских дорогах.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Многие разработки, представленные на Международном салоне изобретений и новых технологий "Новое время", не уступают зарубежным аналогам, а чаще превосходят их по определенным параметрам. В Севастополе прошел ХXI Международный салон изобретений.

ХXI Международный салон изобретений в Севастополе
14 из 25

Многие разработки, представленные на Международном салоне изобретений и новых технологий "Новое время", не уступают зарубежным аналогам, а чаще превосходят их по определенным параметрам. В Севастополе прошел ХXI Международный салон изобретений.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Цветы в честь юбилея одного из самых патриотичных писателей России и СССР Сергея Сергеева-Ценского легли около мемориальной доски на улице писателя в Симферополе. Организаторами мероприятия, день рождения которого по старому стилю отмечается 18, а по новому – 30 сентября, стало региональное подразделение Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.

Возложение цветов к мемориальной доске Сергеева-Ценского
15 из 25

Цветы в честь юбилея одного из самых патриотичных писателей России и СССР Сергея Сергеева-Ценского легли около мемориальной доски на улице писателя в Симферополе. Организаторами мероприятия, день рождения которого по старому стилю отмечается 18, а по новому – 30 сентября, стало региональное подразделение Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко провела мастер-класс для медиаспециалистов из 45 регионов России. Встреча прошла в рамках образовательного заезда "Истоки.Медиа" Молодежного историко-культурного форума "Истоки" в Севастополе.

Выступление шеф-редактора РИА Новости Крым Евгении Мартыненко на форуме Истоки в Севастополе
16 из 25

Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко провела мастер-класс для медиаспециалистов из 45 регионов России. Встреча прошла в рамках образовательного заезда "Истоки.Медиа" Молодежного историко-культурного форума "Истоки" в Севастополе.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Семья фермеров из Крыма поставляет грибы вешенки во все крупные супермаркеты полуострова. С помощью грантов от минсельхоза Крыма, планируют к 2030 году выращивать 15 тонн вешенок в год.

Грибная ферма
17 из 25

Семья фермеров из Крыма поставляет грибы вешенки во все крупные супермаркеты полуострова. С помощью грантов от минсельхоза Крыма, планируют к 2030 году выращивать 15 тонн вешенок в год.

© РИА Новости Крым

Для украшения храма в Алуште в Крым специально приехали ученики легендарного мозаичиста Александра Корноухова из Грузии.

Для украшения храма в Крым специально приехали ученики Корноухова из Грузии
18 из 25

Для украшения храма в Алуште в Крым специально приехали ученики легендарного мозаичиста Александра Корноухова из Грузии.

© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Международный музыкальный конкурса "Интервидение" прошел в Москве. Президент России Владимир Путин назвал этот конкурс одним из наиболее ожидаемых культурных событий года.

Международный музыкальный конкурс Интервидение
19 из 25

Международный музыкальный конкурса "Интервидение" прошел в Москве. Президент России Владимир Путин назвал этот конкурс одним из наиболее ожидаемых культурных событий года.

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости Крым

Под Феодосией снимают сцены 80-минутной экшн-драмы "Позывной Аскет".

Съемки экшн-драмы Позывной Аскет: сирийскую натуру снимают на юго-востоке Крыма
20 из 25

Под Феодосией снимают сцены 80-минутной экшн-драмы "Позывной Аскет".

© РИА Новости Крым

Рустем Дервиш хотел работать с металлом с детства. Мечта сбылась много лет спустя: теперь Рустем не только работает медником, но и создал музей-лавку медных изделий в Бахчисарае.

В таком медном сосуде мерьем хазаны роженице 40 дней после родов готовили пищу
21 из 25

Рустем Дервиш хотел работать с металлом с детства. Мечта сбылась много лет спустя: теперь Рустем не только работает медником, но и создал музей-лавку медных изделий в Бахчисарае.

© РИА Новости Крым

В Керчи прошли республиканские соревнования по керлингу. Открытое первенство среди юниоров проходит в школе зимних видов спорта Ильи Авербуха "Наследие". Это первые в истории Крыма соревнования по этому виду спорта.

Республиканские соревнования по кёрлингу в Керчи
22 из 25

В Керчи прошли республиканские соревнования по керлингу. Открытое первенство среди юниоров проходит в школе зимних видов спорта Ильи Авербуха "Наследие". Это первые в истории Крыма соревнования по этому виду спорта.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В Симферополь в День туризма прибыл фирменный двухэтажный поезд с ростовой куклой проводника Таврибара - талисманом поездов "Таврия".

В Крыму встретили необычный поезд с проводником Таврибарой
23 из 25

В Симферополь в День туризма прибыл фирменный двухэтажный поезд с ростовой куклой проводника Таврибара - талисманом поездов "Таврия".

© РИА Новости Крым
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

Сентябрь – самое золотое время в Крыму для отдыха: море еще теплое, людей меньше, чем летом.

Пляж в Крыму
24 из 25

Сентябрь – самое золотое время в Крыму для отдыха: море еще теплое, людей меньше, чем летом.

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

Погода позволят насладиться не только морскими купаниями, но и прогулками в горах.

Кофе в горах
25 из 25

Погода позволят насладиться не только морскими купаниями, но и прогулками в горах.

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
 
30.09.2025
