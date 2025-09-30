https://crimea.ria.ru/20250930/zasentyabrilo-glavnye-sobytiya-mesyatsa-v-fotolente-ria-novosti-krym-1149754778.html

Засентябрило: главные события месяца в фотоленте РИА Новости Крым

Солнце уже ниже, но море еще теплое, горы винограда на рынках, а на пляжах приятный туристу простор – это все сентябрь. Но еще первый месяц осени – обычно старт не только учебного года, но и политического и делового сезона, а также традиционно в сентябре в России проходит единый день голосования. В бархатный сезон в Крыму также активизируются различные культурные мероприятия - фестивали, форумы, кинопоказы и так далее: ведь в жару тянет только к морю, а с наступлением комфортной температуры самое время и "потусить". А вот хорошие люди, делающие правильные дела, живут в Крыму круглогодично. И корреспонденты редакции РИА Новости Крым не перестают писать о своих земляках, за которых берет гордость!

