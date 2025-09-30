Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали регионы России - сбито более 80 беспилотников - РИА Новости Крым, 30.09.2025
ВСУ атаковали регионы России - сбито более 80 беспилотников
ВСУ атаковали регионы России - сбито более 80 беспилотников - РИА Новости Крым, 30.09.2025
ВСУ атаковали регионы России - сбито более 80 беспилотников
В Минобороны России сообщили об уничтожении 81 дрона над пятью регионами страны минувшей ночью. РИА Новости Крым, 30.09.2025
2025-09-30T07:25
2025-09-30T07:25
атаки всу
министерство обороны рф
новости сво
пво
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144073972_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1733074165210caa50a1d4f19576c86e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Минобороны России сообщили об уничтожении 81 дрона над пятью регионами страны минувшей ночью.Уточняется, что из них 26 беспилотников ликвидировали над территорией Воронежской области и еще 25 над Белгородской.Кроме того, над Ростовской, Курской и Волгоградской областями были сбиты или перехвачены, соответственно, 12, 11 и 7 дронов.Как сообщалось, три населенных пункта в Волгоградской области остались без электроснабжения в результате атаки украинских беспилотников.Накануне вечером сообщалось, что только над Крымом за четыре часа были сбиты 12 беспилотников. А позапрошлой ночью регионы России пытались атаковать 84 дрона.
2025
ВСУ атаковали регионы России - сбито более 80 беспилотников

Ночью регионы России пытались атаковать более 80 беспилотников – Минобороны РФ

07:25 30.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Минобороны России сообщили об уничтожении 81 дрона над пятью регионами страны минувшей ночью.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", – сказано в сообщении ведомства.
Уточняется, что из них 26 беспилотников ликвидировали над территорией Воронежской области и еще 25 над Белгородской.
Кроме того, над Ростовской, Курской и Волгоградской областями были сбиты или перехвачены, соответственно, 12, 11 и 7 дронов.
Как сообщалось, три населенных пункта в Волгоградской области остались без электроснабжения в результате атаки украинских беспилотников.
Накануне вечером сообщалось, что только над Крымом за четыре часа были сбиты 12 беспилотников. А позапрошлой ночью регионы России пытались атаковать 84 дрона.
