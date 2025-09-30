https://crimea.ria.ru/20250930/vsu-atakovali-regiony-rossii---sbito-bolee-80-bespilotnikov-1149841046.html

ВСУ атаковали регионы России - сбито более 80 беспилотников

В Минобороны России сообщили об уничтожении 81 дрона над пятью регионами страны минувшей ночью.

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Минобороны России сообщили об уничтожении 81 дрона над пятью регионами страны минувшей ночью.Уточняется, что из них 26 беспилотников ликвидировали над территорией Воронежской области и еще 25 над Белгородской.Кроме того, над Ростовской, Курской и Волгоградской областями были сбиты или перехвачены, соответственно, 12, 11 и 7 дронов.Как сообщалось, три населенных пункта в Волгоградской области остались без электроснабжения в результате атаки украинских беспилотников.Накануне вечером сообщалось, что только над Крымом за четыре часа были сбиты 12 беспилотников. А позапрошлой ночью регионы России пытались атаковать 84 дрона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Подмосковье - погибли 76-летняя женщина и ее 6-летний внук Российская армия освободила еще один населенный пункт в Донбассе Удары по Украине сегодня: какие объекты ВСУ разбиты массированным огнем

