https://crimea.ria.ru/20250930/veteranam-svo-v-sevastopole-pomogayut-nachat-i-razvivat-svoy-biznes--1149851157.html
Ветеранам СВО в Севастополе помогают начать и развивать свой бизнес
Ветеранам СВО в Севастополе помогают начать и развивать свой бизнес - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Ветеранам СВО в Севастополе помогают начать и развивать свой бизнес
В Севастополе ветеранам СВО помогают начать и развить собственный бизнес по специальной программе "СВОй Старт", которую запустили во второй раз для нового... РИА Новости Крым, 30.09.2025
2025-09-30T22:20
2025-09-30T22:20
2025-09-30T22:20
севастополь
новости крыма
новости севастополя
крым
участники сво
ветераны сво
новая жизнь после сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/18/1148196624_0:62:600:400_1920x0_80_0_0_05623fb7540c200245f12a8d82929d0b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе ветеранам СВО помогают начать и развить собственный бизнес по специальной программе "СВОй Старт", которую запустили во второй раз для нового потока обучающихся. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам Развожаева, в рамках программы ее участники за два дня проходят интенсивный курс, на котором получают "все необходимые знания и навыки для успешного запуска собственного бизнеса".В частности, учатся создавать и прорабатывать бизнес-идеи, управлять финансами, разбираться в юридических аспектах открытия своего дела и погружаются в процесс создания бизнес-плана.Кроме того, для выпускников интенсива по его окончании и на протяжении двух месяцев действует программа наставничества, в рамках которой "каждую пятницу опытные руководители и предприниматели делятся своими знаниями и дают ценные советы, помогая начинающим бизнесменам успешно применять полученные знания на практике", уточнил губернатор.Ранее в этот день Развожаев, выступая на открытии осенней сессии Законодательного собрания, заявил о приоритетной задаче Севастополя, отметив в частности социальные обязательства, взятые городом для поддержки участников СВО и их семей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Квоты для приема на работу участников СВО в Севастополе – закон принят В Севастополе выделили еще 40 гектаров земли для участников спецоперации В Крыму бойцам СВО получить миллион вместо земли стало проще
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/18/1148196624_67:0:600:400_1920x0_80_0_0_84bb968fe079b8ad92949cbfc0a1d0a2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости крыма, новости севастополя, крым, участники сво, ветераны сво, новая жизнь после сво
Ветеранам СВО в Севастополе помогают начать и развивать свой бизнес
В Севастополе помогают ветеранам СВО начать свой бизнес по программе "СВОй Старт"
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе ветеранам СВО помогают начать и развить собственный бизнес по специальной программе "СВОй Старт", которую запустили во второй раз для нового потока обучающихся. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Обучающая программа "СВОй Старт" призвана помочь ветеранам СВО и членам их семей открыть и успешно развивать собственное дело, – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале. – Это важный шаг для социальной адаптации и личностного роста наших героев".
По словам Развожаева, в рамках программы ее участники за два дня проходят интенсивный курс, на котором получают "все необходимые знания и навыки для успешного запуска собственного бизнеса".
В частности, учатся создавать и прорабатывать бизнес-идеи, управлять финансами, разбираться в юридических аспектах открытия своего дела и погружаются в процесс создания бизнес-плана.
Кроме того, для выпускников интенсива по его окончании и на протяжении двух месяцев действует программа наставничества, в рамках которой "каждую пятницу опытные руководители и предприниматели делятся своими знаниями и дают ценные советы, помогая начинающим бизнесменам успешно применять полученные знания на практике", уточнил губернатор.
"Поддержка предпринимательских инициатив – это важный вклад в развитие нашего города и социальную адаптацию тех, кто защищал интересы России", – подчеркнул глава города.
Ранее в этот день Развожаев, выступая на открытии осенней сессии Законодательного собрания, заявил
о приоритетной задаче Севастополя, отметив в частности социальные обязательства, взятые городом для поддержки участников СВО и их семей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: