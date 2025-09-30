https://crimea.ria.ru/20250930/veteranam-svo-v-sevastopole-pomogayut-nachat-i-razvivat-svoy-biznes--1149851157.html

Ветеранам СВО в Севастополе помогают начать и развивать свой бизнес

Ветеранам СВО в Севастополе помогают начать и развивать свой бизнес - РИА Новости Крым, 30.09.2025

Ветеранам СВО в Севастополе помогают начать и развивать свой бизнес

В Севастополе ветеранам СВО помогают начать и развить собственный бизнес по специальной программе "СВОй Старт", которую запустили во второй раз для нового... РИА Новости Крым, 30.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе ветеранам СВО помогают начать и развить собственный бизнес по специальной программе "СВОй Старт", которую запустили во второй раз для нового потока обучающихся. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам Развожаева, в рамках программы ее участники за два дня проходят интенсивный курс, на котором получают "все необходимые знания и навыки для успешного запуска собственного бизнеса".В частности, учатся создавать и прорабатывать бизнес-идеи, управлять финансами, разбираться в юридических аспектах открытия своего дела и погружаются в процесс создания бизнес-плана.Кроме того, для выпускников интенсива по его окончании и на протяжении двух месяцев действует программа наставничества, в рамках которой "каждую пятницу опытные руководители и предприниматели делятся своими знаниями и дают ценные советы, помогая начинающим бизнесменам успешно применять полученные знания на практике", уточнил губернатор.Ранее в этот день Развожаев, выступая на открытии осенней сессии Законодательного собрания, заявил о приоритетной задаче Севастополя, отметив в частности социальные обязательства, взятые городом для поддержки участников СВО и их семей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Квоты для приема на работу участников СВО в Севастополе – закон принят В Севастополе выделили еще 40 гектаров земли для участников спецоперации В Крыму бойцам СВО получить миллион вместо земли стало проще

