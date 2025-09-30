Рейтинг@Mail.ru
Ветеранам СВО в Севастополе помогают начать и развивать свой бизнес - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Ветеранам СВО в Севастополе помогают начать и развивать свой бизнес
Ветеранам СВО в Севастополе помогают начать и развивать свой бизнес - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Ветеранам СВО в Севастополе помогают начать и развивать свой бизнес
В Севастополе ветеранам СВО помогают начать и развить собственный бизнес по специальной программе "СВОй Старт", которую запустили во второй раз для нового... РИА Новости Крым, 30.09.2025
2025-09-30T22:20
2025-09-30T22:20
севастополь
новости крыма
новости севастополя
крым
участники сво
ветераны сво
новая жизнь после сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе ветеранам СВО помогают начать и развить собственный бизнес по специальной программе "СВОй Старт", которую запустили во второй раз для нового потока обучающихся. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам Развожаева, в рамках программы ее участники за два дня проходят интенсивный курс, на котором получают "все необходимые знания и навыки для успешного запуска собственного бизнеса".В частности, учатся создавать и прорабатывать бизнес-идеи, управлять финансами, разбираться в юридических аспектах открытия своего дела и погружаются в процесс создания бизнес-плана.Кроме того, для выпускников интенсива по его окончании и на протяжении двух месяцев действует программа наставничества, в рамках которой "каждую пятницу опытные руководители и предприниматели делятся своими знаниями и дают ценные советы, помогая начинающим бизнесменам успешно применять полученные знания на практике", уточнил губернатор.Ранее в этот день Развожаев, выступая на открытии осенней сессии Законодательного собрания, заявил о приоритетной задаче Севастополя, отметив в частности социальные обязательства, взятые городом для поддержки участников СВО и их семей.
Ветеранам СВО в Севастополе помогают начать и развивать свой бизнес

В Севастополе помогают ветеранам СВО начать свой бизнес по программе "СВОй Старт"

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе ветеранам СВО помогают начать и развить собственный бизнес по специальной программе "СВОй Старт", которую запустили во второй раз для нового потока обучающихся. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Обучающая программа "СВОй Старт" призвана помочь ветеранам СВО и членам их семей открыть и успешно развивать собственное дело, – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале. – Это важный шаг для социальной адаптации и личностного роста наших героев".

По словам Развожаева, в рамках программы ее участники за два дня проходят интенсивный курс, на котором получают "все необходимые знания и навыки для успешного запуска собственного бизнеса".
В частности, учатся создавать и прорабатывать бизнес-идеи, управлять финансами, разбираться в юридических аспектах открытия своего дела и погружаются в процесс создания бизнес-плана.
Кроме того, для выпускников интенсива по его окончании и на протяжении двух месяцев действует программа наставничества, в рамках которой "каждую пятницу опытные руководители и предприниматели делятся своими знаниями и дают ценные советы, помогая начинающим бизнесменам успешно применять полученные знания на практике", уточнил губернатор.
"Поддержка предпринимательских инициатив – это важный вклад в развитие нашего города и социальную адаптацию тех, кто защищал интересы России", – подчеркнул глава города.
Ранее в этот день Развожаев, выступая на открытии осенней сессии Законодательного собрания, заявил о приоритетной задаче Севастополя, отметив в частности социальные обязательства, взятые городом для поддержки участников СВО и их семей.
Лента новостейМолния