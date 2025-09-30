https://crimea.ria.ru/20250930/v-sevastopole-zapustili-reysy-morskogo-passazhirskogo-transporta-1149862009.html
В Севастополе возобновили рейсы морского пассажирского транспорта
Движение катеров и паромов в Севастополе возобновлено, сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 30.09.2025
2025-09-30T22:08
2025-09-30T22:08
2025-09-30T22:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Движение катеров и паромов в Севастополе возобновлено, сообщает департамент транспорта города.Вечером во вторник рейд через Севастопольскую бухту был временно закрыт. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
