https://crimea.ria.ru/20250930/v-sevastopole-zapustili-reysy-morskogo-passazhirskogo-transporta-1149862009.html

В Севастополе возобновили рейсы морского пассажирского транспорта

В Севастополе возобновили рейсы морского пассажирского транспорта - РИА Новости Крым, 30.09.2025

В Севастополе возобновили рейсы морского пассажирского транспорта

Движение катеров и паромов в Севастополе возобновлено, сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 30.09.2025

2025-09-30T22:08

2025-09-30T22:08

2025-09-30T22:08

севастополь

транспорт

общественный транспорт

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

логистика

департамент транспорта севастополя

новости севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/91/1103559124_0:118:2500:1524_1920x0_80_0_0_4150550a4517bd89411f2794447ee469.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Движение катеров и паромов в Севастополе возобновлено, сообщает департамент транспорта города.Вечером во вторник рейд через Севастопольскую бухту был временно закрыт. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, логистика, департамент транспорта севастополя, новости севастополя