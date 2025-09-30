Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе возобновили рейсы морского пассажирского транспорта - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250930/v-sevastopole-zapustili-reysy-morskogo-passazhirskogo-transporta-1149862009.html
В Севастополе возобновили рейсы морского пассажирского транспорта
В Севастополе возобновили рейсы морского пассажирского транспорта - РИА Новости Крым, 30.09.2025
В Севастополе возобновили рейсы морского пассажирского транспорта
Движение катеров и паромов в Севастополе возобновлено, сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 30.09.2025
2025-09-30T22:08
2025-09-30T22:08
севастополь
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
логистика
департамент транспорта севастополя
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/91/1103559124_0:118:2500:1524_1920x0_80_0_0_4150550a4517bd89411f2794447ee469.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Движение катеров и паромов в Севастополе возобновлено, сообщает департамент транспорта города.Вечером во вторник рейд через Севастопольскую бухту был временно закрыт. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/91/1103559124_157:0:2344:1640_1920x0_80_0_0_87bd83f45c10534fb11e46ac53e29c9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, логистика, департамент транспорта севастополя, новости севастополя
В Севастополе возобновили рейсы морского пассажирского транспорта

В Севастополе открыли рейд

22:08 30.09.2025
 
© РИА НовостиСевастополь в вечернее время
Севастополь в вечернее время - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Движение катеров и паромов в Севастополе возобновлено, сообщает департамент транспорта города.
Вечером во вторник рейд через Севастопольскую бухту был временно закрыт.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – говорится в публикации.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольТранспортОбщественный транспортМорской транспортПаромы и катера в СевастополеЛогистикаДепартамент транспорта СевастополяНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Холодный атмосферный фронт принесет в Крым дожди
00:00Какой сегодня праздник: 1 октября
23:22Разрушительное землетрясение произошло на Филиппинах - есть жертвы
22:50Подготовка США к войне и проверка сетей АЗС: главное за день
22:37Когда достроят канализационный коллектор в Балаклаве
22:20Ветеранам СВО в Севастополе помогают начать и развивать свой бизнес
22:08В Севастополе возобновили рейсы морского пассажирского транспорта
21:43В сентябре в штормящем море в Крыму утонули восемь человек
21:31В Севастополе закрыли рейд
21:03Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру вторника
20:51Из Крыма обратно в Африку: восемь нелегалов выдворили с полуострова
20:34В Алуште нашли опасные аттракционы
20:13Засентябрило: главные события месяца в фотоленте РИА Новости Крым
20:00"Народ голосовал против режима" – оппозиция не признала выборы в Молдавии
19:51В Севастополе появятся бесплатные нотариусы
19:36Показали полуостров в миниатюре: как прошли Дни Крыма в Белоруссии
19:19Смотритель органов из Ялты помогает звучать "голосам ангелов"
19:01Молодежь на форуме "Истоки" создала ДНК для будущих инициатив в регионах
18:49НАТО закупает у США оружие для Украины по полной стоимости – Трамп
18:2647 свай на 300 метров: под Бахчисараем укрепили опасный склон дороги
Лента новостейМолния