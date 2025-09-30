Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 30.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250930/v-sevastopole-zakryli-reyd-1149861551.html
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 30.09.2025
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе вечером во вторник остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 30.09.2025
2025-09-30T21:31
2025-09-30T21:31
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
новости севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143602549_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_080a8ab2cede509947cd44f9bcc96a41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером во вторник остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах временной остановки не сообщается. При этом для жителей организованы компенсационные автобусные маршруты.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
севастополь
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, департамент транспорта севастополя, новости севастополя
В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт

21:31 30.09.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером во вторник остановлены рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт движение не осуществляет", - говорится в сообщении.
О причинах временной остановки не сообщается. При этом для жителей организованы компенсационные автобусные маршруты.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
