СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе появятся бесплатные нотариусы для льготных категорий граждан, за соответствующий законопроект сразу в двух чтениях проголосовали депутаты местного парламента на первом заседании осенней сессии 30 сентября.Она отметила, что на сегодняшний день в Севастополе бесплатные услуги 14 льготным категориям оказывают только адвокаты. Данный законопроект призван привести законодательство города в соответствие с федеральным в части включения нотариусов в государственную систему бесплатной юридической помощи.Сулягина подчеркнула, что на проект этого закона было получено положительное заключение контрольно-счетной палаты Севастополя и постоянного комитета Заксобрания по законодательству и поддержке участников СВО.Отвечая на вопрос о компенсации такой бесплатной работы нотариусов для льготников, глава департамента соцзащиты сообщила, что производиться она будет по примеру действия аналогичной меры поддержки адвокатов. Деньги на это уже предусмотрены в городском бюджете.Законопроект был принят сразу в двух чтениях.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе появятся бесплатные нотариусы для льготных категорий граждан, за соответствующий законопроект сразу в двух чтениях проголосовали депутаты местного парламента на первом заседании осенней сессии 30 сентября.
"Это позволит нотариусам безоплатно оформлять нотариальные доверенности для предоставления адвокатами интересов граждан льготных категорий в судах, государственных и муниципальных органах, тем самым повышая доступность к предоставлению бесплатной юридической помощи", – сказала и.о. директора департамента труда и соцзащиты Елена Сулягина, выступая докладчиком по законопроекту.
Она отметила, что на сегодняшний день в Севастополе бесплатные услуги 14 льготным категориям оказывают только адвокаты. Данный законопроект призван привести законодательство города в соответствие с федеральным в части включения нотариусов в государственную систему бесплатной юридической помощи.
Сулягина подчеркнула, что на проект этого закона было получено положительное заключение контрольно-счетной палаты Севастополя и постоянного комитета Заксобрания по законодательству и поддержке участников СВО.
Отвечая на вопрос о компенсации такой бесплатной работы нотариусов для льготников, глава департамента соцзащиты сообщила, что производиться она будет по примеру действия аналогичной меры поддержки адвокатов. Деньги на это уже предусмотрены в городском бюджете.
"Нотариальные доверенности, которые будут выдаваться льготным категориям, компенсационно будут оплачиваться департаментом после предоставления всех документов. В бюджете Севастополя уже выделены средства, и на 2025 год предусмотрено 987 тысяч рублей, то есть почти миллион. Касса сегодня составляет чуть больше 700 тысяч, и у нас есть ресурс. На следующий год и последующие мы запланировали достаточную сумму предварительно в бюджете", – сказала Сулягина.
Законопроект был принят сразу в двух чтениях.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
