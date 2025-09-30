https://crimea.ria.ru/20250930/v-sevastopole-poyavyatsya-besplatnye-notariusy-1149847039.html

В Севастополе появятся бесплатные нотариусы

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе появятся бесплатные нотариусы для льготных категорий граждан, за соответствующий законопроект сразу в двух чтениях проголосовали депутаты местного парламента на первом заседании осенней сессии 30 сентября.Она отметила, что на сегодняшний день в Севастополе бесплатные услуги 14 льготным категориям оказывают только адвокаты. Данный законопроект призван привести законодательство города в соответствие с федеральным в части включения нотариусов в государственную систему бесплатной юридической помощи.Сулягина подчеркнула, что на проект этого закона было получено положительное заключение контрольно-счетной палаты Севастополя и постоянного комитета Заксобрания по законодательству и поддержке участников СВО.Отвечая на вопрос о компенсации такой бесплатной работы нотариусов для льготников, глава департамента соцзащиты сообщила, что производиться она будет по примеру действия аналогичной меры поддержки адвокатов. Деньги на это уже предусмотрены в городском бюджете.Законопроект был принят сразу в двух чтениях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бесплатная юридическая помощь: кто имеет на нее право и как получитьБесплатную юридическую помощь в Крыму получили почти 10 тысяч человекНалоговый вычет – как вернуть часть своих денег в 2025 году

