В новых регионах восстановлено и построено свыше 23 тысяч объектов

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях за три года восстановлено, построено и отремонтировано свыше 23 500 объектов. Об этом заявил вице-премьер России... РИА Новости Крым, 30.09.2025

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях за три года восстановлено, построено и отремонтировано свыше 23 500 объектов. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в поздравлении по случаю воссоединения новых регионов с РФ.По словам Хуснуллина, с первых дней работы велась системная деятельность с расчетом на долгосрочную перспективу, что уже сегодня позволяет реализовывать колоссальный промышленный и сельскохозяйственный потенциал.Он добавил, что в регионы активно приходят инвесторы: более 400 участников свободной экономической зоны заявили о планах вложить порядка 300 млрд рублей. В строительной сфере работают 37 компаний, которые осуществляют ввод около 1 млн квадратных метров жилья. Активно развиваются финансово-кредитные структуры – уже открыто порядка 600 офисов банков и организаций.Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам по случаю Дня воссоединения новых регионов с Россией. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем поздравительном слове подчеркнул, что любовь к Отечеству – великое чувство, которое было, есть и будет основой нашего единства и нашей силы.Главы исторических регионов также поздравили своих граждан и отметили, что эта дата – символ стойкости, верности историческим корням и победы над трудностями.В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы. На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. В течение пяти дней жители голосовали за свое будущее, и подавляющее большинство высказались за воссоединение с РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися.28 сентября 2022 года лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, главы военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением о принятии регионов в состав РФ в качестве новых субъектов.Историческое событие произошло 30 сентября 2022 года. В Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией: как это былоВ Севастополе готовы взять на работу в школы учителей из новых регионовКрым помогает Беларуси участвовать в восстановлении новых регионов России

