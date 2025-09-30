https://crimea.ria.ru/20250930/umer-rossiyskiy-zhurnalist-vitaliy-korotich-1149850600.html
Умер российский журналист Виталий Коротич
Умер российский журналист Виталий Коротич - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Умер российский журналист Виталий Коротич
Русский и советский писатель и журналист Виталий Коротич ушел из жизни на 90-ом году жизни. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 30.09.2025
2025-09-30T14:41
2025-09-30T14:41
2025-09-30T14:42
утраты
общество
россия
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149850472_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_d7dcc1c9c51e397711c98368124fec2d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Русский и советский писатель и журналист Виталий Коротич ушел из жизни на 90-ом году жизни. Об этом пишет РИА Новости.Виталий Коротич – русский и советский писатель, поэт и сценарист, обозреватель, журналист. Родился 26 мая 1936 года. Народный депутат СССР, депутат Верховной Рады УССР 11-го созыва. Профессор, член Академии искусства и литературы США. Достиг широкой известности в СССР и за рубежом как главный редактор журнала "Огонек", который возглавил в период перестройки – в 1986 году. Его называли одним из "прорабов перестройки", учитывая его роль на её идеологическом фронте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте иMAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
ссср
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149850472_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_079f69f556978ebbdb894dfcd0a7483f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
утраты, общество, россия, ссср
Умер российский журналист Виталий Коротич
Умер российский писатель и журналист Виталий Коротич
14:41 30.09.2025 (обновлено: 14:42 30.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Русский и советский писатель и журналист Виталий Коротич ушел из жизни на 90-ом году жизни. Об этом пишет РИА Новости.
"Журналист Виталий Коротич, возглавлявший журнал "Огонек" в годы перестройки, ушел из жизни в возрасте 89 лет", – сказано в сообщении.
Виталий Коротич – русский и советский писатель, поэт и сценарист, обозреватель, журналист. Родился 26 мая 1936 года. Народный депутат СССР, депутат Верховной Рады УССР 11-го созыва. Профессор, член Академии искусства и литературы США. Достиг широкой известности в СССР и за рубежом как главный редактор журнала "Огонек", который возглавил в период перестройки – в 1986 году. Его называли одним из "прорабов перестройки", учитывая его роль на её идеологическом фронте.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте иMAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.