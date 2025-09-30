Рейтинг@Mail.ru
Умер российский журналист Виталий Коротич - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Умер российский журналист Виталий Коротич
Умер российский журналист Виталий Коротич - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Умер российский журналист Виталий Коротич
Русский и советский писатель и журналист Виталий Коротич ушел из жизни на 90-ом году жизни. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 30.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Русский и советский писатель и журналист Виталий Коротич ушел из жизни на 90-ом году жизни. Об этом пишет РИА Новости.Виталий Коротич – русский и советский писатель, поэт и сценарист, обозреватель, журналист. Родился 26 мая 1936 года. Народный депутат СССР, депутат Верховной Рады УССР 11-го созыва. Профессор, член Академии искусства и литературы США. Достиг широкой известности в СССР и за рубежом как главный редактор журнала "Огонек", который возглавил в период перестройки – в 1986 году. Его называли одним из "прорабов перестройки", учитывая его роль на её идеологическом фронте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте иMAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Умер российский журналист Виталий Коротич

Умер российский писатель и журналист Виталий Коротич

14:41 30.09.2025 (обновлено: 14:42 30.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Русский и советский писатель и журналист Виталий Коротич ушел из жизни на 90-ом году жизни. Об этом пишет РИА Новости.
"Журналист Виталий Коротич, возглавлявший журнал "Огонек" в годы перестройки, ушел из жизни в возрасте 89 лет", – сказано в сообщении.
Виталий Коротич – русский и советский писатель, поэт и сценарист, обозреватель, журналист. Родился 26 мая 1936 года. Народный депутат СССР, депутат Верховной Рады УССР 11-го созыва. Профессор, член Академии искусства и литературы США. Достиг широкой известности в СССР и за рубежом как главный редактор журнала "Огонек", который возглавил в период перестройки – в 1986 году. Его называли одним из "прорабов перестройки", учитывая его роль на её идеологическом фронте.
