https://crimea.ria.ru/20250930/umer-rossiyskiy-zhurnalist-vitaliy-korotich-1149850600.html

Умер российский журналист Виталий Коротич

Умер российский журналист Виталий Коротич - РИА Новости Крым, 30.09.2025

Умер российский журналист Виталий Коротич

Русский и советский писатель и журналист Виталий Коротич ушел из жизни на 90-ом году жизни. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 30.09.2025

2025-09-30T14:41

2025-09-30T14:41

2025-09-30T14:42

утраты

общество

россия

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149850472_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_d7dcc1c9c51e397711c98368124fec2d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Русский и советский писатель и журналист Виталий Коротич ушел из жизни на 90-ом году жизни. Об этом пишет РИА Новости.Виталий Коротич – русский и советский писатель, поэт и сценарист, обозреватель, журналист. Родился 26 мая 1936 года. Народный депутат СССР, депутат Верховной Рады УССР 11-го созыва. Профессор, член Академии искусства и литературы США. Достиг широкой известности в СССР и за рубежом как главный редактор журнала "Огонек", который возглавил в период перестройки – в 1986 году. Его называли одним из "прорабов перестройки", учитывая его роль на её идеологическом фронте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте иMAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

ссср

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, общество, россия, ссср