Умер актер из фильма "Три плюс два" Геннадий Нилов
Советский и российский актер театра и кино Геннадий Нилов, известный по роли Степана Сундукова в легендарной кинокомедии "Три плюс два", умер в возрасте 88 лет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Советский и российский актер театра и кино Геннадий Нилов, известный по роли Степана Сундукова в легендарной кинокомедии "Три плюс два", умер в возрасте 88 лет. О кончине артиста сообщил во вторник Союз кинематографистов России.Геннадий Нилов родился в 1936 году в Луге Ленинградской области. В школе руководил драматическим кружком, где сам ставил спектакли, подбирал костюмы и грим для исполнителей. В 10 лет впервые снялся в кино – в военной драме "Подвиг разведчика" (1947). На четвертом курсе института Геннадий Нилов сыграл эпизоды в фильмах "В твоих руках жизнь", "Шинель" и "Поднятая целина".При поступлении на киностудию "Ленфильм" он сразу же получил главную роль в фильме "Человек с будущим", где сыграл молодого изобретателя Ивана Кондакова.Самой известной и любимой зрителями ролью Геннадия Нилова была и остается роль Степы Сундукова в комедии "Три плюс два", где также снялись Андрей Миронов, Евгений Жариков, Наталья Кустинская и Наталья Фатеева.Геннадий Нилов – отец российского актера Алексея Нилова, широко известного по роли капитана милиции Андрея Ларина в сериале "Улицы разбитых фонарей".Прощание с Геннадием Ниловым состоится 1 октября в 10 часов в Центральном зале Городской ритуальной службы Санкт-Петербурга. Его похоронят в Приозерске Ленинградской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
