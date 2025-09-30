https://crimea.ria.ru/20250930/umer-akter-iz-filma-tri-plyus-dva-gennadiy-nilov-1149855394.html

Умер актер из фильма "Три плюс два" Геннадий Нилов

Умер актер из фильма "Три плюс два" Геннадий Нилов - РИА Новости Крым, 30.09.2025

Умер актер из фильма "Три плюс два" Геннадий Нилов

Советский и российский актер театра и кино Геннадий Нилов, известный по роли Степана Сундукова в легендарной кинокомедии "Три плюс два", умер в возрасте 88 лет. РИА Новости Крым, 30.09.2025

2025-09-30T16:41

2025-09-30T16:41

2025-09-30T16:41

утраты

кино

кинематограф

искусство

культура

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149855276_0:0:2682:1509_1920x0_80_0_0_8916cce9d5e387d5938591ca2b6305d3.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Советский и российский актер театра и кино Геннадий Нилов, известный по роли Степана Сундукова в легендарной кинокомедии "Три плюс два", умер в возрасте 88 лет. О кончине артиста сообщил во вторник Союз кинематографистов России.Геннадий Нилов родился в 1936 году в Луге Ленинградской области. В школе руководил драматическим кружком, где сам ставил спектакли, подбирал костюмы и грим для исполнителей. В 10 лет впервые снялся в кино – в военной драме "Подвиг разведчика" (1947). На четвертом курсе института Геннадий Нилов сыграл эпизоды в фильмах "В твоих руках жизнь", "Шинель" и "Поднятая целина".При поступлении на киностудию "Ленфильм" он сразу же получил главную роль в фильме "Человек с будущим", где сыграл молодого изобретателя Ивана Кондакова.Самой известной и любимой зрителями ролью Геннадия Нилова была и остается роль Степы Сундукова в комедии "Три плюс два", где также снялись Андрей Миронов, Евгений Жариков, Наталья Кустинская и Наталья Фатеева.Геннадий Нилов – отец российского актера Алексея Нилова, широко известного по роли капитана милиции Андрея Ларина в сериале "Улицы разбитых фонарей".Прощание с Геннадием Ниловым состоится 1 октября в 10 часов в Центральном зале Городской ритуальной службы Санкт-Петербурга. Его похоронят в Приозерске Ленинградской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, кино, кинематограф, искусство , культура, общество