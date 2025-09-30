Рейтинг@Mail.ru
Умер актер из фильма "Три плюс два" Геннадий Нилов - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Умер актер из фильма "Три плюс два" Геннадий Нилов
Умер актер из фильма "Три плюс два" Геннадий Нилов - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Умер актер из фильма "Три плюс два" Геннадий Нилов
Советский и российский актер театра и кино Геннадий Нилов, известный по роли Степана Сундукова в легендарной кинокомедии "Три плюс два", умер в возрасте 88 лет. РИА Новости Крым, 30.09.2025
2025-09-30T16:41
2025-09-30T16:41
утраты
кино
кинематограф
искусство
культура
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149855276_0:0:2682:1509_1920x0_80_0_0_8916cce9d5e387d5938591ca2b6305d3.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Советский и российский актер театра и кино Геннадий Нилов, известный по роли Степана Сундукова в легендарной кинокомедии "Три плюс два", умер в возрасте 88 лет. О кончине артиста сообщил во вторник Союз кинематографистов России.Геннадий Нилов родился в 1936 году в Луге Ленинградской области. В школе руководил драматическим кружком, где сам ставил спектакли, подбирал костюмы и грим для исполнителей. В 10 лет впервые снялся в кино – в военной драме "Подвиг разведчика" (1947). На четвертом курсе института Геннадий Нилов сыграл эпизоды в фильмах "В твоих руках жизнь", "Шинель" и "Поднятая целина".При поступлении на киностудию "Ленфильм" он сразу же получил главную роль в фильме "Человек с будущим", где сыграл молодого изобретателя Ивана Кондакова.Самой известной и любимой зрителями ролью Геннадия Нилова была и остается роль Степы Сундукова в комедии "Три плюс два", где также снялись Андрей Миронов, Евгений Жариков, Наталья Кустинская и Наталья Фатеева.Геннадий Нилов – отец российского актера Алексея Нилова, широко известного по роли капитана милиции Андрея Ларина в сериале "Улицы разбитых фонарей".Прощание с Геннадием Ниловым состоится 1 октября в 10 часов в Центральном зале Городской ритуальной службы Санкт-Петербурга. Его похоронят в Приозерске Ленинградской области.
утраты, кино, кинематограф, искусство , культура, общество
Умер актер из фильма "Три плюс два" Геннадий Нилов

Актер из фильма "Три плюс два" Геннадий Нилов умер в возрасте 88 лет

16:41 30.09.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАртисты Андрей Миронов (слева), Геннадий Нилов (лежит справа) и Евгений Жариков (справа) в фильме режиссера Генриха Оганисяна "Три плюс два".
Артисты Андрей Миронов (слева), Геннадий Нилов (лежит справа) и Евгений Жариков (справа) в фильме режиссера Генриха Оганисяна Три плюс два. - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Советский и российский актер театра и кино Геннадий Нилов, известный по роли Степана Сундукова в легендарной кинокомедии "Три плюс два", умер в возрасте 88 лет. О кончине артиста сообщил во вторник Союз кинематографистов России.
"29 сентября 2025 года, за два дня до своего 89-летия, ушел из жизни член Союза кинематографистов России, актер театра и кино Нилов Геннадий Петрович", - говорится в сообщении.
Геннадий Нилов родился в 1936 году в Луге Ленинградской области. В школе руководил драматическим кружком, где сам ставил спектакли, подбирал костюмы и грим для исполнителей. В 10 лет впервые снялся в кино – в военной драме "Подвиг разведчика" (1947). На четвертом курсе института Геннадий Нилов сыграл эпизоды в фильмах "В твоих руках жизнь", "Шинель" и "Поднятая целина".
При поступлении на киностудию "Ленфильм" он сразу же получил главную роль в фильме "Человек с будущим", где сыграл молодого изобретателя Ивана Кондакова.
Самой известной и любимой зрителями ролью Геннадия Нилова была и остается роль Степы Сундукова в комедии "Три плюс два", где также снялись Андрей Миронов, Евгений Жариков, Наталья Кустинская и Наталья Фатеева.
Геннадий Нилов – отец российского актера Алексея Нилова, широко известного по роли капитана милиции Андрея Ларина в сериале "Улицы разбитых фонарей".
Прощание с Геннадием Ниловым состоится 1 октября в 10 часов в Центральном зале Городской ритуальной службы Санкт-Петербурга. Его похоронят в Приозерске Ленинградской области.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
УтратыКиноКинематографИскусствоКультураОбщество
 
Лента новостейМолния