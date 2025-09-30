Рейтинг@Mail.ru
У берегов Камчатки произошли два новых землетрясения - РИА Новости Крым, 30.09.2025
У берегов Камчатки произошли два новых землетрясения
У берегов Камчатки произошли два новых землетрясения - РИА Новости Крым, 30.09.2025
У берегов Камчатки произошли два новых землетрясения
Два землетрясения в течение часа произошло утром в акватории у берегов Камчатки. Это следует из данных Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН. РИА Новости Крым, 30.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Два землетрясения в течение часа произошло утром в акватории у берегов Камчатки. Это следует из данных Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН.Первое сейсмособытие у восточного побережья Камчатского полуострова зарегистрировали в 01.07 мск (10.07 по местному времени и 22.07 по всемирному – UTC) на расстоянии 98 километров от берега.Второе землетрясение, магнитудой 4,2, произошло примерно через час. На этот раз очаг залегал на глубине 44,1 км и на расстоянии 194 километра от суши.19 сентября у берегов Камчатки произошло сразу три землетрясения.В июле в акватории Тихого океана в 149 км от Петропавловска-Камчатского произошло мощное землетрясение, которое стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Магнитуда составила 8,8. Жители населенных пунктов края ощутили толчки силой до 8 баллов.
РИА Новости Крым
У берегов Камчатки произошли два новых землетрясения

У берегов Камчатки произошли два очередных землетрясения

08:22 30.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Два землетрясения в течение часа произошло утром в акватории у берегов Камчатки. Это следует из данных Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
Первое сейсмособытие у восточного побережья Камчатского полуострова зарегистрировали в 01.07 мск (10.07 по местному времени и 22.07 по всемирному – UTC) на расстоянии 98 километров от берега.
"Глубина: 48.1 км. Магнитуда: 6.1. Интенсивность по предварительным оценкам, 4", – сказано в сообщении в Telegram-канале учреждения.
Второе землетрясение, магнитудой 4,2, произошло примерно через час. На этот раз очаг залегал на глубине 44,1 км и на расстоянии 194 километра от суши.
19 сентября у берегов Камчатки произошло сразу три землетрясения.
В июле в акватории Тихого океана в 149 км от Петропавловска-Камчатского произошло мощное землетрясение, которое стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Магнитуда составила 8,8. Жители населенных пунктов края ощутили толчки силой до 8 баллов.
