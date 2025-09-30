https://crimea.ria.ru/20250930/u-beregov-kamchatki-proizoshli-dva-novykh-zemletryaseniya-1149841259.html

У берегов Камчатки произошли два новых землетрясения

У берегов Камчатки произошли два новых землетрясения - РИА Новости Крым, 30.09.2025

У берегов Камчатки произошли два новых землетрясения

Два землетрясения в течение часа произошло утром в акватории у берегов Камчатки. Это следует из данных Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН. РИА Новости Крым, 30.09.2025

2025-09-30T08:22

2025-09-30T08:22

2025-09-30T08:15

землетрясение

камчатка

россия

новости

сейсмология

стихия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/06/1124412761_0:0:3546:1994_1920x0_80_0_0_5ad2d34ccd03b6e50cc65f16096905b3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Два землетрясения в течение часа произошло утром в акватории у берегов Камчатки. Это следует из данных Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН.Первое сейсмособытие у восточного побережья Камчатского полуострова зарегистрировали в 01.07 мск (10.07 по местному времени и 22.07 по всемирному – UTC) на расстоянии 98 километров от берега.Второе землетрясение, магнитудой 4,2, произошло примерно через час. На этот раз очаг залегал на глубине 44,1 км и на расстоянии 194 километра от суши.19 сентября у берегов Камчатки произошло сразу три землетрясения.В июле в акватории Тихого океана в 149 км от Петропавловска-Камчатского произошло мощное землетрясение, которое стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Магнитуда составила 8,8. Жители населенных пунктов края ощутили толчки силой до 8 баллов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что ждет Камчатку после очередного сильного землетрясения В Турции произошло землетрясение Мощное землетрясение произошло в Индии

камчатка

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, камчатка, россия, новости, сейсмология, стихия