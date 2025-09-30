https://crimea.ria.ru/20250930/u-beregov-kamchatki-proizoshli-dva-novykh-zemletryaseniya-1149841259.html
У берегов Камчатки произошли два новых землетрясения
У берегов Камчатки произошли два новых землетрясения - РИА Новости Крым, 30.09.2025
У берегов Камчатки произошли два новых землетрясения
Два землетрясения в течение часа произошло утром в акватории у берегов Камчатки. Это следует из данных Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН. РИА Новости Крым, 30.09.2025
2025-09-30T08:22
2025-09-30T08:22
2025-09-30T08:15
землетрясение
камчатка
россия
новости
сейсмология
стихия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/06/1124412761_0:0:3546:1994_1920x0_80_0_0_5ad2d34ccd03b6e50cc65f16096905b3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Два землетрясения в течение часа произошло утром в акватории у берегов Камчатки. Это следует из данных Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН.Первое сейсмособытие у восточного побережья Камчатского полуострова зарегистрировали в 01.07 мск (10.07 по местному времени и 22.07 по всемирному – UTC) на расстоянии 98 километров от берега.Второе землетрясение, магнитудой 4,2, произошло примерно через час. На этот раз очаг залегал на глубине 44,1 км и на расстоянии 194 километра от суши.19 сентября у берегов Камчатки произошло сразу три землетрясения.В июле в акватории Тихого океана в 149 км от Петропавловска-Камчатского произошло мощное землетрясение, которое стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Магнитуда составила 8,8. Жители населенных пунктов края ощутили толчки силой до 8 баллов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что ждет Камчатку после очередного сильного землетрясения В Турции произошло землетрясение Мощное землетрясение произошло в Индии
камчатка
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/06/1124412761_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_e16925e1be2977ee8cb2380b8821de92.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
землетрясение, камчатка, россия, новости, сейсмология, стихия
У берегов Камчатки произошли два новых землетрясения
У берегов Камчатки произошли два очередных землетрясения
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Два землетрясения в течение часа произошло утром в акватории у берегов Камчатки. Это следует из данных Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
Первое сейсмособытие у восточного побережья Камчатского полуострова зарегистрировали в 01.07 мск (10.07 по местному времени и 22.07 по всемирному – UTC) на расстоянии 98 километров от берега.
"Глубина: 48.1 км. Магнитуда: 6.1. Интенсивность по предварительным оценкам, 4", – сказано в сообщении в Telegram-канале учреждения.
Второе землетрясение, магнитудой 4,2, произошло примерно через час. На этот раз очаг залегал на глубине 44,1 км и на расстоянии 194 километра от суши.
19 сентября у берегов Камчатки произошло
сразу три землетрясения.
В июле в акватории Тихого океана в 149 км от Петропавловска-Камчатского произошло мощное землетрясение, которое стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Магнитуда составила 8,8. Жители населенных пунктов края ощутили толчки силой до 8 баллов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: