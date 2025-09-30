https://crimea.ria.ru/20250930/tramp-zayavil-o-perebroske-podlodok-k-beregam-rossii-1149857776.html
Трамп заявил о переброске подлодок к берегам России
Трамп заявил о переброске подлодок к берегам России
2025-09-30T18:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп во время своего выступления перед генералами и адмиралами завил, что в целях предосторожности отправил к берегам России подводные лодки. пишет РИА Новости. По словам главы Белого дома, такое решение было принято из-за упоминания ядерного оружия. При этом он выразил надежду, что применение этого оружия не понадобится.В августе президент США сообщал о своем приказе направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после "крайне провокационных" высказываний зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.Ранее Медведев, комментируя слова американского лидера о сокращении установленного им ранее 50-дневного срока для достижения мира на Украине, заявил, что Трамп играет с Россией в "игру ультиматумов", это угроза и шаг к войне "с его собственной страной". В ответ на это Трамп заявил, что Медведев в своих заявлениях "заходит на очень опасную территорию".Медведев в свою очередь заметил, что Россия права и продолжит идти своей дорогой, если уж слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у "целого столь грозного президента США".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Трамп заявил о переброске подлодок к берегам России
