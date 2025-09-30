Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о переброске подлодок к берегам России - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250930/tramp-zayavil-o-perebroske-podlodok-k-beregam-rossii-1149857776.html
Трамп заявил о переброске подлодок к берегам России
Трамп заявил о переброске подлодок к берегам России - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Трамп заявил о переброске подлодок к берегам России
Президент США Дональд Трамп во время своего выступления перед генералами и адмиралами завил, что в целях предосторожности отправил к берегам России подводные... РИА Новости Крым, 30.09.2025
2025-09-30T18:14
2025-09-30T18:32
дональд трамп
сша
безопасность
россия
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149858600_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_5c00ca81bd56d05b35b28290a3b08c57.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп во время своего выступления перед генералами и адмиралами завил, что в целях предосторожности отправил к берегам России подводные лодки. пишет РИА Новости. По словам главы Белого дома, такое решение было принято из-за упоминания ядерного оружия. При этом он выразил надежду, что применение этого оружия не понадобится.В августе президент США сообщал о своем приказе направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после "крайне провокационных" высказываний зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.Ранее Медведев, комментируя слова американского лидера о сокращении установленного им ранее 50-дневного срока для достижения мира на Украине, заявил, что Трамп играет с Россией в "игру ультиматумов", это угроза и шаг к войне "с его собственной страной". В ответ на это Трамп заявил, что Медведев в своих заявлениях "заходит на очень опасную территорию".Медведев в свою очередь заметил, что Россия права и продолжит идти своей дорогой, если уж слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у "целого столь грозного президента США".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250930/pentagon-prizval-voennykh-ssha-gotovitsya-k-voyne-1149852008.html
сша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149858600_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_2f341d7db0c73a9ed0506e16275f20f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, сша, безопасность, россия, в мире, новости
Трамп заявил о переброске подлодок к берегам России

Трамп подтвердил отправку к берегам России подводных лодок "из предосторожности"

18:14 30.09.2025 (обновлено: 18:32 30.09.2025)
 
© AP Photo Colin MurtyАмериканская подводная лодка
Американская подводная лодка - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo Colin Murty
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп во время своего выступления перед генералами и адмиралами завил, что в целях предосторожности отправил к берегам России подводные лодки. пишет РИА Новости.
"Я перебросил одну или две — не буду говорить о двух — подводные лодки, просто из предосторожности", — сказал он, выступая на военной базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния.
По словам главы Белого дома, такое решение было принято из-за упоминания ядерного оружия. При этом он выразил надежду, что применение этого оружия не понадобится.
В августе президент США сообщал о своем приказе направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после "крайне провокационных" высказываний зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.
Ранее Медведев, комментируя слова американского лидера о сокращении установленного им ранее 50-дневного срока для достижения мира на Украине, заявил, что Трамп играет с Россией в "игру ультиматумов", это угроза и шаг к войне "с его собственной страной". В ответ на это Трамп заявил, что Медведев в своих заявлениях "заходит на очень опасную территорию".
Медведев в свою очередь заметил, что Россия права и продолжит идти своей дорогой, если уж слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у "целого столь грозного президента США".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Министр обороны Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
15:58
Пентагон призвал военных США готовиться к войне
 
Дональд ТрампСШАБезопасностьРоссияВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:19Смотритель органов из Ялты помогает звучать "голосам ангелов"
19:01Молодежь на форуме "Истоки" создала ДНК для будущих инициатив в регионах
18:49НАТО закупает у США оружие для Украины по полной стоимости – Трамп
18:2647 свай на 300 метров: под Бахчисараем укрепили опасный склон дороги
18:14Трамп заявил о переброске подлодок к берегам России
18:04Золушка из коммунальной квартиры: к юбилею Веры Васильевой
17:53"Курс на отделение от России" – в Запорожской области опровергли дипфейк
17:32Белоусов вручил "Золотую Звезду" вдове погибшего под Курском штурмовика
17:25Графики подачи воды в Алуште ввели из-за дефицита в водохранилище
17:14"С позиции силы": Трамп заявил о необходимости встречи Путина с Зеленским
17:0612 поездов будут курсировать в Крым на новогодние праздники
16:55Житель Севастополя ответит за жестокое убийство соседки
16:49Серия взрывов прогремела в Харькове
16:41Умер актер из фильма "Три плюс два" Геннадий Нилов
16:30Под Уфой рухнул строительный кран – тяжело ранены пять рабочих
16:11Отравителю российских летчиков на Кубани дали пожизненный срок
15:58Пентагон призвал военных США готовиться к войне
15:47Больше 60 улиц в Симферополе и пригороде остались без газа
15:16Теракт в Пакистане – погибли десять и пострадали более 30 человек
15:08Суд усилил наказание крымчанину за изнасилование ребенка
Лента новостейМолния